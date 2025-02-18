Davranışlarına Göre Ne Kadar Narsistsin?
Davranışlarına Göre Ne Kadar Narsistsin?
Bazı insanlar kendilerini diğerlerinden üstün görür, bazıları ise bu konuda daha mütevazıdır. Peki, sen farkında olmadan narsistçe davranışlar sergiliyor olabilir misin? Seçtiğin davranışlara göre sana bir narsisizm seviyesi vereceğiz! Hazır mısın?
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Aşağıdaki davranışlardan yaptıklarını seç!
Eğer seçmek istediğin tüm şıkları seçtiysen.
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Narsistlikten Uzak, Duyarlı Bir Ruh!
Sağlıklı Bir Özgüvene Sahipsin!
Narsisizme Yakın Bir Kişiliğin Var!
Sen Bir Narsist Kralsın/Kraliçesin!
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