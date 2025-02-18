Davranışlarına Göre Ne Kadar Narsistsin?

Senin kendine güvenin tam, ama bu aşırı bir boyutta değil! Kendini seviyor, değerli buluyor ve başkalarının da bunu fark etmesini istiyorsun. Zaman zaman dikkat çekmek hoşuna gidiyor, ama bunu insanları manipüle ederek veya onların önüne geçerek yapmıyorsun. Bazen eleştirilere fazla duyarlı olabilirsin ya da kendini daha fazla öne çıkarmak isteyebilirsin, bu da gayet normal. Eğer başkalarına karşı empati ve duyarlılığını kaybetmeden bu özgüvenini dengelersen, hem insanlar seni daha çok sevecek hem de kendini daha iyi hissedeceksin. Seninle sohbet etmek, vakit geçirmek keyifli çünkü özgüvenin çekici bir şekilde dengeli!