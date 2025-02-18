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Davranışlarına Göre Ne Kadar Narsistsin?

Davranışlarına Göre Ne Kadar Narsistsin?

Tuğba Karakoç
Tuğba Karakoç - Onedio Üyesi
18.02.2025 - 16:01

Bazı insanlar kendilerini diğerlerinden üstün görür, bazıları ise bu konuda daha mütevazıdır. Peki, sen farkında olmadan narsistçe davranışlar sergiliyor olabilir misin? Seçtiğin davranışlara göre sana bir narsisizm seviyesi vereceğiz! Hazır mısın?

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Aşağıdaki davranışlardan yaptıklarını seç!

Eğer seçmek istediğin tüm şıkları seçtiysen.
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Narsistlikten Uzak, Duyarlı Bir Ruh!

Sen kesinlikle narsist biri değilsin! Empati yeteneğin çok güçlü ve insanlara değer veren, onları anlayan bir yapıya sahipsin. Başarılarını ve iyi yönlerini elbette biliyorsun ama bunları başkalarına dayatmak gibi bir amacın yok. İnsan ilişkilerinde samimi ve içten birisin. Bazen kendini geri planda tutuyor, başkalarının ön plana çıkmasına izin veriyorsun. Bu güzel bir özellik olsa da kendi değerini küçümsememelisin! İnsanlar seni gerçekten seviyor ve saygı duyuyor çünkü sen de onlara aynısını veriyorsun. Bu mütevazı ve sağlıklı yaklaşımınla hayatına devam et!

Sağlıklı Bir Özgüvene Sahipsin!

Senin kendine güvenin tam, ama bu aşırı bir boyutta değil! Kendini seviyor, değerli buluyor ve başkalarının da bunu fark etmesini istiyorsun. Zaman zaman dikkat çekmek hoşuna gidiyor, ama bunu insanları manipüle ederek veya onların önüne geçerek yapmıyorsun. Bazen eleştirilere fazla duyarlı olabilirsin ya da kendini daha fazla öne çıkarmak isteyebilirsin, bu da gayet normal. Eğer başkalarına karşı empati ve duyarlılığını kaybetmeden bu özgüvenini dengelersen, hem insanlar seni daha çok sevecek hem de kendini daha iyi hissedeceksin. Seninle sohbet etmek, vakit geçirmek keyifli çünkü özgüvenin çekici bir şekilde dengeli!

Narsisizme Yakın Bir Kişiliğin Var!

Senin için ilgi görmek, takdir edilmek ve hayranlık uyandırmak oldukça önemli. Başarılarını ve yeteneklerini göstermeyi seviyorsun, zaman zaman insanlardan üstün olduğunu da düşünebiliyorsun. İlgi odağı olmak senin için mutluluk verici ve bunu elde etmek için elinden geleni yapıyorsun. Ancak bazen empatiyi geri plana atabiliyor ve diğer insanların hislerini göz ardı edebiliyorsun. Eğer sürekli övgü ve ilgi beklersen, çevrendekiler bundan rahatsız olabilir. Kendine duyduğun bu güçlü sevgiyi başkalarıyla paylaşmayı öğrenirsen, insanlar seni daha çok takdir edecektir. Unutma, en büyük liderler ve en çok sevilen insanlar hem kendilerini hem de başkalarını önemseyenlerdir!

Sen Bir Narsist Kralsın/Kraliçesin!

Senin dünyan tamamen senin etrafında dönüyor! Kendini üstün görüyor, başkalarının düşüncelerini veya duygularını pek umursamıyorsun. Çoğu zaman dikkatleri üzerine çekmek, ilgi görmek ve takdir edilmek için çaba harcıyorsun. İnsanların sana hayran olması, seni övmesi ve sana öncelik tanıması senin için çok önemli. Bu durum bir süreliğine hoş olabilir, ancak uzun vadede insanlar senden uzaklaşabilir. Sürekli ilgi ve övgü beklemek, çevrendekileri yorabilir. Bazen kendini başkalarının yerine koymayı denersen, ilişkilerinin daha sağlam olduğunu fark edebilirsin. Unutma, gerçekten büyük ve etkileyici insanlar sadece kendilerini değil, çevrelerindekileri de önemseyenlerdir. Belki biraz daha empatiyle, bu özelliklerini daha sağlıklı bir şekilde dengeleyebilirsin. 🏆

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Tuğba Karakoç
Tuğba Karakoç
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