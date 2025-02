Senin en tehlikeli özelliğin zekan! Olayları herkesten önce analiz eder, kimin ne yapacağını önceden kestirir ve her zaman bir adım önde olursun. İnsanların psikolojisini çözmek senin için çocuk oyuncağı ve bu yüzden onları fark ettirmeden yönlendirebilirsin. Seninle tartışmaya girenler genellikle farkında bile olmadan senin istediğin noktaya gelir. Ancak bu keskin zeka, bazen seni fazla hesapçı biri yapabilir. Her şeyi en ince ayrıntısına kadar analiz etmek, duyguların önüne geçmesine neden olabilir. İnsanları birer piyon gibi görmek yerine, zaman zaman kalbini dinlemelisin. Çünkü her şeyi kontrol etmek isterken, bazen kendini yalnızlaştırabilirsin. Buna rağmen, senin için hayat bir satranç oyunu ve sen de ustasısın! İnsanlar seni hafife almamalı, çünkü kimsenin görmediği detayları sen fark ediyorsun. Ama unutma, bazen bırakmak ve akışına bırakmak da bir zeka göstergesidir.