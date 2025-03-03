Duruşun Net mi Yoksa Rüzgara Göre mi Hareket Ediyorsun?

Sen genel olarak iyi bir insansın, ancak bazen prensiplerinden ödün verebiliyorsun. İnsanların sana güveni var ama tam anlamıyla 'karakter sahibi' biri olup olmadığın konusunda tereddütler olabilir. Zaman zaman menfaatlerine göre hareket edebilir veya zor durumlarda sessiz kalmayı tercih edebilirsin. Bu, seni kötü biri yapmaz; ancak gerçekten sağlam bir duruşa sahip olmak istiyorsan değerlerine daha çok sahip çıkmalısın. Hayat bazen seni zor seçimler yapmaya itebilir, ancak karakterin güçlendikçe bu seçimleri daha doğru bir şekilde yapabilirsin. Kendini sorgulamak ve geliştirmek için hala çok vaktin var!