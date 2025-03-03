Duruşun Net mi Yoksa Rüzgara Göre mi Hareket Ediyorsun?
Duruşun Net mi Yoksa Rüzgara Göre mi Hareket Ediyorsun?
Karakter sahibi olmak, sadece doğruyu söylemek veya iyi biri olmakla ilgili değildir. Duruşun, değerlerin ve prensiplerin var mı? Zor zamanlarda bunlara sadık kalabiliyor musun? Yoksa bazen koşullara göre mi hareket ediyorsun? Bu test, gerçek karakter gücünü ortaya çıkaracak!
Sonuçlar seni şaşırtabilir, hadi başlayalım!
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1. Bir arkadaşın zor bir durum yaşadığında ne yaparsın?
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2. Birisi hakkında hoş olmayan bir dedikodu duydun. Ne yaparsın?
3. Haksızlığa uğradığını düşündüğünde ne yaparsın?
4. İnsanlar sana güvendiklerini söyler mi?
5. Bir tartışmada haksız olduğunu fark ettin. Ne yaparsın?
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6. Yaptığın bir hatanın sorumluluğunu alır mısın?
7. Bir başkasının başarısını kıskanır mısın?
8. Kararlarını neye göre alırsın?
9. Bir başkası senin başarını sahiplenirse ne yaparsın?
10. İnsanlara söz verdiğinde ne kadar sadık kalırsın?
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Tam Bir Karakter Abidesisin!
Güçlü Bir Karakterin Var Ama Esnekliği Seviyorsun
Karakterin Biraz Esnek, Ama Duruşunu Netleştirmen Gerekiyor
Karakter Konusunda Kendini Gözden Geçirmen Gerekebilir!
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