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Acılar İçindeyken Bile Hayatın Güzel Olduğunu Anlatan Şarkılar

etiket Acılar İçindeyken Bile Hayatın Güzel Olduğunu Anlatan Şarkılar

Ali Aydemir
Ali Aydemir - Onedio Üyesi
28.04.2025 - 23:55

Hayatımız her zaman yolunda gitmiyor... İnişler, çıkışlar, başarılar, yenilgiler, ömür devam ettiğince öğrenecek çok şey var! En kötü zamanlarda bile nefes aldığımız sürece umut vardır diyerek, birkaç saat sonra bizi üzmeyecek olaylara üzülmeyi bırakıyoruz. Acılar içimizde büyümeden, küçüle küçüle ders alıp yaşamaya devam ediyoruz. İşte acılar içerisindeyken bile yaşamanın güzelliğini ve kıymetini yeniden hatırlatacak o şarkılar.

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1. MFÖ - Güllerin İçinden

2. Şebnem Ferah - Sil Baştan

3. Sezen Aksu - Haydi Gel Benimle Ol

4. Barış Manço - Gibi Gibi

5. Yüksek Sadakat - Haydi Gel İçelim

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6. Haluk Levent - Elfida

7. Emre Aydın - Son Defa

8. Athena - Serseri Mayın

9. Murat Dalkılıç - Derine

10. Gökhan Türkmen - Bile Bile Yandı Yüreğim

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11. Yıldız Tilbe - Sana Değer

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Ali Aydemir
Ali Aydemir
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