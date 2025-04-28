Acılar İçindeyken Bile Hayatın Güzel Olduğunu Anlatan Şarkılar
Hayatımız her zaman yolunda gitmiyor... İnişler, çıkışlar, başarılar, yenilgiler, ömür devam ettiğince öğrenecek çok şey var! En kötü zamanlarda bile nefes aldığımız sürece umut vardır diyerek, birkaç saat sonra bizi üzmeyecek olaylara üzülmeyi bırakıyoruz. Acılar içimizde büyümeden, küçüle küçüle ders alıp yaşamaya devam ediyoruz. İşte acılar içerisindeyken bile yaşamanın güzelliğini ve kıymetini yeniden hatırlatacak o şarkılar.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
1. MFÖ - Güllerin İçinden
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
2. Şebnem Ferah - Sil Baştan
3. Sezen Aksu - Haydi Gel Benimle Ol
4. Barış Manço - Gibi Gibi
5. Yüksek Sadakat - Haydi Gel İçelim
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
6. Haluk Levent - Elfida
7. Emre Aydın - Son Defa
8. Athena - Serseri Mayın
9. Murat Dalkılıç - Derine
10. Gökhan Türkmen - Bile Bile Yandı Yüreğim
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
11. Yıldız Tilbe - Sana Değer
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorum Yazın