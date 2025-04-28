Senin Bu Yaz Yolculuk Şarkın Hangisi?
Yoldayken dinlemen gereken şarkı ne? Sen bize nasıl yolculuklar sevdiğini, genelde nasıl yolculuklar yaptığını anlat biz de sana iyi gelecek, yol boyunca sana eşlik edecek o yol şarkısını söyleyelim. Hazırsan başlıyoruz!
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1. Yaz tatilinde en çok ne yapmaktan keyif alırsın?
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2. Şu an senin ruhuna iyi gelecek o yer hangisi?
3. Yolculuk sırasında genellikle hangi duyguyu hissediyorsun?
4. Peki hangi yolda araba sürmek istersin?
5. Senin yolculuk arkadaşın hangi özelliğe sahip olmalı?
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6. Yolculuğa çıkmadan önce neyi asla unutmazsın?
7. Yolculuk sırasında en çok sevdiğin manzara hangisi?
8. Son olarak bir de yolculuğa çıkmak istediğin o arabayı seçer misin?
Kesinlikle Happy!
Kesinlikle Perfect!
Kesinlikle Send Me On My Way!
Kesinlikle Weightless!
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