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Senin Bu Yaz Yolculuk Şarkın Hangisi?

etiket Senin Bu Yaz Yolculuk Şarkın Hangisi?

Begüm
Begüm - Onedio Üyesi
28.04.2025 - 23:56

Yoldayken dinlemen gereken şarkı ne? Sen bize nasıl yolculuklar sevdiğini, genelde nasıl yolculuklar yaptığını anlat biz de sana iyi gelecek, yol boyunca sana eşlik edecek o yol şarkısını söyleyelim. Hazırsan başlıyoruz!

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1. Yaz tatilinde en çok ne yapmaktan keyif alırsın?

2. Şu an senin ruhuna iyi gelecek o yer hangisi?

3. Yolculuk sırasında genellikle hangi duyguyu hissediyorsun?

4. Peki hangi yolda araba sürmek istersin?

5. Senin yolculuk arkadaşın hangi özelliğe sahip olmalı?

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6. Yolculuğa çıkmadan önce neyi asla unutmazsın?

7. Yolculuk sırasında en çok sevdiğin manzara hangisi?

8. Son olarak bir de yolculuğa çıkmak istediğin o arabayı seçer misin?

Kesinlikle Happy!

Kesinlikle Perfect!

Kesinlikle Send Me On My Way!

Kesinlikle Weightless!

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Begüm
Begüm
Onedio Üyesi
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