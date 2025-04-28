Tebligat Yok, E-Devlet'e de Girilmemiş: Ekrem İmamoğlu’nun Üniversite Diploması İptal Edildi mi?
İstanbul Üniversitesi, CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun üniversite diplomasının iptal edildiğini duyuran bir açıklama yapmıştı.
18 Mart’ta yapılan açıklamanın üzerinden 40 gün geçmesine rağmen karar ilgililere tebliğ edilmedi. Öte yandan Ekrem İmamoğlu’nun E-Devlet’te de hala üniversite mezunu olarak görüldüğü ortaya çıktı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Üniversiteden yapılan açıklamada 28 kişinin diplomasının "yokluk" ve "açık hata" gerekçeleriyle geri alınmak suretiyle iptal edildiğini belirtilmişti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Diploma iptali ile ilgili tebligat gelmedi, E-Devlet’e giriş yapıldı.
FOX Ana Haber’de yer alan bilgiler 👇
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın