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Tebligat Yok, E-Devlet'e de Girilmemiş: Ekrem İmamoğlu’nun Üniversite Diploması İptal Edildi mi?

Tebligat Yok, E-Devlet'e de Girilmemiş: Ekrem İmamoğlu’nun Üniversite Diploması İptal Edildi mi?

Ekrem İmamoğlu
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
28.04.2025 - 21:29

İstanbul Üniversitesi, CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun üniversite diplomasının iptal edildiğini duyuran bir açıklama yapmıştı. 

18 Mart’ta yapılan açıklamanın üzerinden 40 gün geçmesine rağmen karar ilgililere tebliğ edilmedi. Öte yandan Ekrem İmamoğlu’nun E-Devlet’te de hala üniversite mezunu olarak görüldüğü ortaya çıktı.

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Üniversiteden yapılan açıklamada 28 kişinin diplomasının "yokluk" ve "açık hata" gerekçeleriyle geri alınmak suretiyle iptal edildiğini belirtilmişti.

Üniversiteden yapılan açıklamada 28 kişinin diplomasının "yokluk" ve "açık hata" gerekçeleriyle geri alınmak suretiyle iptal edildiğini belirtilmişti.

Yapılan açıklamada Ekrem İmamoğlu’nun ismi yazmıyordu ancak Anadolu Ajansı’nın duyurduğuna göre diploması iptal edilenler arasında Ekrem İmamoğlu da bulunuyor.

5 Eylül 1988'de Girne Amerikan Üniversitesi İngilizce İşletme bölümüne giren Ekrem İmamoğlu, hazırlık ve 1. sınıfı tamamladıktan sonra İstanbul Üniversitesi'nin ilanı üzerine 29 Ağustos'ta yatay geçiş başvurusu yaptı ve 1994 yılında okuldan mezun oldu.

İmamoğlu'nun yatay geçiş yaptığı 1990 yılında, YÖK'ün Girne Amerikan Üniversitesi'ni (GAÜ) tanımadığı, bu nedenle diplomanın sahte olduğu iddia ediliyordu.

Diploma iptali ile ilgili tebligat gelmedi, E-Devlet’e giriş yapıldı.

Diploma iptali ile ilgili tebligat gelmedi, E-Devlet’e giriş yapıldı.

NOW Haber’de yer alan iddialara göre, Ekrem İmamoğlu’nun diplomasının iptal edildiği avukatlarına tebliğ edilmedi. 

Ayrıca Ekrem İmamoğlu’nun iptal edilen üniversite diplomasının E-Devlet üzerinde hala gözüktüğü ortaya çıktı.

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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