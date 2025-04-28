Tebligat Yok, E-Devlet'e de Girilmemiş: Ekrem İmamoğlu’nun Üniversite Diploması İptal Edildi mi?

Yapılan açıklamada Ekrem İmamoğlu’nun ismi yazmıyordu ancak Anadolu Ajansı’nın duyurduğuna göre diploması iptal edilenler arasında Ekrem İmamoğlu da bulunuyor.

5 Eylül 1988'de Girne Amerikan Üniversitesi İngilizce İşletme bölümüne giren Ekrem İmamoğlu, hazırlık ve 1. sınıfı tamamladıktan sonra İstanbul Üniversitesi'nin ilanı üzerine 29 Ağustos'ta yatay geçiş başvurusu yaptı ve 1994 yılında okuldan mezun oldu.

İmamoğlu'nun yatay geçiş yaptığı 1990 yılında, YÖK'ün Girne Amerikan Üniversitesi'ni (GAÜ) tanımadığı, bu nedenle diplomanın sahte olduğu iddia ediliyordu.