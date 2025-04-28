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Samsun’da Yaşanan Heyelanda 3 Kişi Hayatını Kaybetmişti: Akaryakıt İstasyonunun Sahibi Tutuklandı

Samsun’da Yaşanan Heyelanda 3 Kişi Hayatını Kaybetmişti: Akaryakıt İstasyonunun Sahibi Tutuklandı

Samsun
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
28.04.2025 - 19:01

Samsun'un Canik ilçesinde yaşanan heyelanda bir benzin istasyonuna kaya parçaları düşmüş ve o sırada arabasını yıkayan baba ve 2 kızı hayatını kaybetmişti. Anne ise göçük altından kurtarılmıştı.

Açılan soruşturma kapsamında benzin istasyonun sahibi tutuklanırken, mesul müdür ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Dün akşam saatlerinde Samsun’da yaşanan heyelan korkunç anlara sahne olmuştu.

Dün akşam saatlerinde Samsun’da yaşanan heyelan korkunç anlara sahne olmuştu.

HASSAS GÖRÜNTÜ 👇

Yaşanan facia ile ilgili Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlatmıştı.

Yaşanan facia ile ilgili Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlatmıştı.

Soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen akaryakıt istasyonunun mesul müdürü K.Y. ile sahibi Z.G. gözaltına alındı.

Polisteki ifadeleri sonrasında akaryakıt istasyonun sahibi Z.G. tutuklanırken, müdür K.Y. ise adli kontrol şartı ile serbest kaldı.

Baba ve 2 kızı toprağa verildi.

Baba ve 2 kızı toprağa verildi.

Heyelanda hayatını kaybeden baba Adem Kaya, Açelya Mina Kaya ve Ayla Kaya için Samsun'un Terme ilçesi Akçaykaracalı Mahallesi'nde cenaze töreni düzenlendi.

Yoğun katılımın olduğu cenazede helallik alındı. Yan yana konulan tabutlar başında gözyaşları sel oldu. Faciadan yaralı kurtulan anne Çiğdem Kaya da cenazeye ambulansla getirilirken, yaşadığı acı yürekleri dağladı. Alınan helallik sonrası baba ve iki çocuğu için cenaze namazı kılındı. İl Müftüsü Seyfullah Çakır tarafından kıldırılan cenaze namazının ardından cenazeler, mahalledeki aile kabristanına defnedildi.

Kaya ailesinin kısa süre önce İstanbul'dan gelerek Samsun'a yerleştiği, baba Kaya'nın bir silah fabrikasında CNC operatörü olarak çalıştığı, cenazeye tedavi gördüğü hastaneden ambulans ile gelen annenin ise bir eczanede eczacı teknikeri olarak çalıştığı öğrenildi.

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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