Samsun’da Yaşanan Heyelanda 3 Kişi Hayatını Kaybetmişti: Akaryakıt İstasyonunun Sahibi Tutuklandı
Samsun'un Canik ilçesinde yaşanan heyelanda bir benzin istasyonuna kaya parçaları düşmüş ve o sırada arabasını yıkayan baba ve 2 kızı hayatını kaybetmişti. Anne ise göçük altından kurtarılmıştı.
Açılan soruşturma kapsamında benzin istasyonun sahibi tutuklanırken, mesul müdür ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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Dün akşam saatlerinde Samsun’da yaşanan heyelan korkunç anlara sahne olmuştu.
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Yaşanan facia ile ilgili Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlatmıştı.
Baba ve 2 kızı toprağa verildi.
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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