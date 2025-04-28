Samsun’da Yaşanan Heyelanda 3 Kişi Hayatını Kaybetmişti: Akaryakıt İstasyonunun Sahibi Tutuklandı

Heyelanda hayatını kaybeden baba Adem Kaya, Açelya Mina Kaya ve Ayla Kaya için Samsun'un Terme ilçesi Akçaykaracalı Mahallesi'nde cenaze töreni düzenlendi.

Yoğun katılımın olduğu cenazede helallik alındı. Yan yana konulan tabutlar başında gözyaşları sel oldu. Faciadan yaralı kurtulan anne Çiğdem Kaya da cenazeye ambulansla getirilirken, yaşadığı acı yürekleri dağladı. Alınan helallik sonrası baba ve iki çocuğu için cenaze namazı kılındı. İl Müftüsü Seyfullah Çakır tarafından kıldırılan cenaze namazının ardından cenazeler, mahalledeki aile kabristanına defnedildi.

Kaya ailesinin kısa süre önce İstanbul'dan gelerek Samsun'a yerleştiği, baba Kaya'nın bir silah fabrikasında CNC operatörü olarak çalıştığı, cenazeye tedavi gördüğü hastaneden ambulans ile gelen annenin ise bir eczanede eczacı teknikeri olarak çalıştığı öğrenildi.