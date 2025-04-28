Türkiye İşçi Partisi Samandağ Belediye Başkanı Emrah Karaçay ile Bakan Murat Kurum’un Görüşmesi Gündem Oldu

TELE 1’de yer alan habere göre, Karaçay'ın danışmanı Sergen Doğru ise görüşmenin perde arkasını anlattı.

'Bitirilmemiş belediye binamızın protokolü için oraya gitmiştik' ifadelerini kullanan Doğru, kamulaştırma ya da TOKİ'ler ile ilgili herhangi bir konunun konuşulmadığını söyledi.