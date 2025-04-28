Türkiye İşçi Partisi Samandağ Belediye Başkanı Emrah Karaçay ile Bakan Murat Kurum’un Görüşmesi Gündem Oldu
Hatay’ın Samandağ ilçesinin Türkiye İşçi Partisi’nden belediye başkanı Emrah Karaçay’ın, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile yaptığı görüşmenin görüntüleri sosyal medyada gündem oldu.
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Kahramanmaraş depreminden en fazla etkilenen illerinden başında Hatay geliyordu.
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Samandağ Belediye Başkanı Emrah Karaçay’ın, Bakan Murat Kurum ile görüşmesi ise gündemde.
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Görüşme ayak üstü yapılmış ve konu başkaymış.
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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