onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Türkiye İşçi Partisi Samandağ Belediye Başkanı Emrah Karaçay ile Bakan Murat Kurum’un Görüşmesi Gündem Oldu

Türkiye İşçi Partisi Samandağ Belediye Başkanı Emrah Karaçay ile Bakan Murat Kurum’un Görüşmesi Gündem Oldu

Hatay
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
28.04.2025 - 17:39

Hatay’ın Samandağ ilçesinin Türkiye İşçi Partisi’nden belediye başkanı Emrah Karaçay’ın, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile yaptığı görüşmenin görüntüleri sosyal medyada gündem oldu.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Kahramanmaraş depreminden en fazla etkilenen illerinden başında Hatay geliyordu.

Kahramanmaraş depreminden en fazla etkilenen illerinden başında Hatay geliyordu.

Depremin üzerinden 2 yıldan fazla geçmesine rağmen kentte  “acele kamulaştırma” kararı sebebiyle kriz yaşanıyor. 

Geçtiğimiz günlerde Samandağ ilçesine bağlı Mağaracık Mahallesi’ndeki zeytinlikler ve narenciye bahçeleri için yapılan yıkımda olay çıkmıştı.

Samandağ Belediye Başkanı Emrah Karaçay’ın, Bakan Murat Kurum ile görüşmesi ise gündemde.

Samandağ Belediye Başkanı Emrah Karaçay’ın, Bakan Murat Kurum ile görüşmesi ise gündemde.

Hatay’da vatandaşlar “acele kamulaştırma” kararına tepki gösterirken, ilçenin TİP’li belediye başkanı Emrah Karaçay’ın sosyal medyadaki görüntüleri çok konuşuldu.

Twitter’da paylaşılan videoda, Emrah Karaçay ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum arasında geçen konuşma şu şekilde;

Murat Kurum: İyi mi her şey?

Emrah Karaçay: Valla sayenizde daha güzel, daha iyi olacak.

Murat Kurum: Orada beraber yürütmek lazım.

Emrah Karaçay: Çok iyi yürütüyoruz sayın bakanım, teşekkür etmek için size geldim.

Görüntüler 👇

Görüşme ayak üstü yapılmış ve konu başkaymış.

Görüşme ayak üstü yapılmış ve konu başkaymış.

TELE 1’de yer alan habere göre, Karaçay'ın danışmanı Sergen Doğru ise görüşmenin perde arkasını anlattı.

'Bitirilmemiş belediye binamızın protokolü için oraya gitmiştik' ifadelerini kullanan Doğru, kamulaştırma ya da TOKİ'ler ile ilgili herhangi bir konunun konuşulmadığını söyledi.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu haberler de ilginizi çekebilir 👇

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
10
10
5
1
1
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın