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Emniyet Genel Müdürlüğü’nden Jammer Açıklaması

Emniyet Genel Müdürlüğü’nden Jammer Açıklaması

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
28.04.2025 - 15:41

Emniyet Genel Müdürlüğü'nden jammer açıklaması geldi. Emniyet, belediye başkanlarının jammer kullanmasının yasak ve yetkisiz olduğunu açıkladı.

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Emniyet Genel Müdürlüğü, jammer kullanımına ilişkin açıklama yaptı. Müdürlük, belediye başkanlarının jammer kullanamayacağını, yetkisiz kullanmanın suç olduğunu açıkladı.

Emniyet Genel Müdürlüğü, jammer kullanımına ilişkin açıklama yaptı. Müdürlük, belediye başkanlarının jammer kullanamayacağını, yetkisiz kullanmanın suç olduğunu açıkladı.

Emniyet'ten gündeme oturan Jammer konusunda şu açıklama geldi: 

“27 Nisan 2025 tarihinde bazı basın yayın kuruluşlarına, jammer kullanım usulleri ve cezai yaptırımları ile ilgili haberler yansıdığı belirtildi. Bunun üzerine konuyla ilgili açıklama yapılmasının uygun görüldüğü belirtilerek, '5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanununun 2'nci Maddesinin 3'üncü Fıkrasında belirtilen Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ile Sahil Güvenlik Komutanlığı ve kuruluş kanunları ile Cumhurbaşkanlığı Kararnamelerinde belirtilen görev sahaları ile ilgili konularda olmak üzere Dışişleri Bakanlığı, Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü kamu düzeni ve milli güvenliği sağlamaya yönelik anayasa ve yasalardan aldıkları yetkilerden dolayı frekans kesici (jammer) kullanabilir. Bu bağlamda; belediye başkanları ve belediyeler, 5809 sayılı Kanun kapsamında frekans kesici (jammer) kullanabilecek kişi, kurum ve kuruluşlar arasında sayılmamaktadır. Ayrıca yetkisiz kişi, kurum ve kuruluşlar tarafından haberleşmenin kesilmesi, Türk Ceza Kanununun 124'üncü maddesi hükümlerince suç olarak tanımlanmıştır. Öte yandan Emniyet Genel Müdürlüğümüzün herhangi bir birimi tarafından koruma görevlilerine yönelik frekans kesiciler (jammer) ile ilgili verdiği bir eğitim bulunmamaktadır.”

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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