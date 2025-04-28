Karanlık 10 Saat Sürebilir: Avrupa’daki Geniş Çaplı Elektrik Kesintisinin Sebebi Düşük Voltaj Olabilirmiş
Avrupa’da İspanya ve Portekiz’de yaşanan geniş çaplı elektrik kesintisi, Fransa, Andorra ve Belçika’da da görüldü.
İspanya’nın bazı bölgelerine elektrik verilirken, milyonlarca insan ise karanlıkta kalmamaya devam ediyor.
İspanya Başbakanı Pedro Sanchez olayla ilgili kriz masası oluşturulduğunu duyururken, elektrik şirketinden yapılan açıklamada ise “Tarihte görülmemiş olağanüstü durumun düzülmesi 6 ila 10 saat sürebilir” ifadeleri yer aldı.
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Avrupa’da milyonlarca insan aniden yaşanan elektrik kesintisi ile karanlıkta kaldı.
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Güvenlik güçleri teyakkuza geçirildi.
Elektrik kesintisi voltaj dengesizliği yüzünden olmuş olabilir.
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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