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Karanlık 10 Saat Sürebilir: Avrupa’daki Geniş Çaplı Elektrik Kesintisinin Sebebi Düşük Voltaj Olabilirmiş

Karanlık 10 Saat Sürebilir: Avrupa’daki Geniş Çaplı Elektrik Kesintisinin Sebebi Düşük Voltaj Olabilirmiş

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
28.04.2025 - 16:37

Avrupa’da İspanya ve Portekiz’de yaşanan geniş çaplı elektrik kesintisi, Fransa, Andorra ve Belçika’da da görüldü.

İspanya’nın bazı bölgelerine elektrik verilirken, milyonlarca insan ise karanlıkta kalmamaya devam ediyor. 

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez olayla ilgili kriz masası oluşturulduğunu duyururken, elektrik şirketinden yapılan açıklamada ise “Tarihte görülmemiş olağanüstü durumun düzülmesi 6 ila 10 saat sürebilir” ifadeleri yer aldı.

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Avrupa’da milyonlarca insan aniden yaşanan elektrik kesintisi ile karanlıkta kaldı.

Avrupa’da milyonlarca insan aniden yaşanan elektrik kesintisi ile karanlıkta kaldı.

İspanya’da iletişim ve internet hatları kesintiye uğradı, trafik ışıklarının çalışmaması nedeniyle trafikte artış yaşandı. 

Ülkede metro ve tren seferleri de yapılamaz hale geldi. 

Ayrıca 'Madrid Open' tenis turnuvası da elektrik kesintileri sebebiyle askıya alındı.

İspanya'da trenin durması sonrasında ıssız bir yerde mahsur kalan yolcular 👇

Güvenlik güçleri teyakkuza geçirildi.

Güvenlik güçleri teyakkuza geçirildi.

Başbakan Pedro Sanchez, ülkedeki elektrik dağıtım şirketi Red Electrica'nın merkezine gitti. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, güvenlik güçleri de sokaklarda yaşanan olaylara karşı teyakkuza geçirildi.

Red Electrica yetkilileri, yaşananların eşi benzeri görülmemiş bir olay olduğunu ifade etti ve tüm ülkede elektriklerin geri gelmesinin 6 ila 10 saat süreceğini söyledi.

Elektrik kesintisi voltaj dengesizliği yüzünden olmuş olabilir.

Elektrik kesintisi voltaj dengesizliği yüzünden olmuş olabilir.

Portekiz'deki elektrik operatörü E-Redes'ten yapılan açıklamada, elektrik kesintisinin 'Avrupa güç şebekesindeki bir problemden' kaynaklandığına işaret edildi. Problemin kaynağı olarak ise voltaj düşüklüğünden şüpheleniliyor. 

Portekiz'in ulusal elektrik şirketi REN tarafından yapılan açıklamada, Fransa'nın güneybatısındaki Alaric Dağı'nda çıkan ve Perpignan ile doğu Narbonne kenti arasındaki yüksek gerilim hattına zarar veren yangının da olası bir neden olarak belirlendiği kaydedildi.

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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