Karanlık 10 Saat Sürebilir: Avrupa’daki Geniş Çaplı Elektrik Kesintisinin Sebebi Düşük Voltaj Olabilirmiş

Portekiz'deki elektrik operatörü E-Redes'ten yapılan açıklamada, elektrik kesintisinin 'Avrupa güç şebekesindeki bir problemden' kaynaklandığına işaret edildi. Problemin kaynağı olarak ise voltaj düşüklüğünden şüpheleniliyor.

Portekiz'in ulusal elektrik şirketi REN tarafından yapılan açıklamada, Fransa'nın güneybatısındaki Alaric Dağı'nda çıkan ve Perpignan ile doğu Narbonne kenti arasındaki yüksek gerilim hattına zarar veren yangının da olası bir neden olarak belirlendiği kaydedildi.