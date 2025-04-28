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Avrupa'nın Birçok Ülkesinde Elektrik Krizi Yaşanıyor: Elektrikler Kesildi, Trafik Işıkları Söndü!

Avrupa'nın Birçok Ülkesinde Elektrik Krizi Yaşanıyor: Elektrikler Kesildi, Trafik Işıkları Söndü!

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
28.04.2025 - 14:29 Son Güncelleme: 28.04.2025 - 15:08

İspanya, Portekiz, Fransa ve Belçika başta olmak üzere Avrupa'nın birçok ülkesinde elektrik kesintileri yaşanıyor. Enerji akışını yeniden sağlamak için elektrik şirketleri seferber oldu. Kesintiler metroların durmasına ve boşaltılmasına neden oldu. Sönen trafik ışıkları nedeniyle ülkelerde trafik yoğunluğu yaşanıyor. Yetkililer siber saldırı ihtimaline karşı çalışmalar başlattı.

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İspanya ve Portekiz'in büyük bir bölümünde, yaşanan bir arıza nedeniyle elektrikler kesildi.

İspanya ve Portekiz'in büyük bir bölümünde, yaşanan bir arıza nedeniyle elektrikler kesildi.

İki ülkenin kesintiden etkilenmesinin ardından açıklama yapan İspanyol elektrik şebekesi operatörü Red Electrica, elektriği yeniden sağlamak için enerji şirketleriyle birlikte çalıştıklarını duyurdu.

İspanya'nın başkenti Madrid'in bazı noktaları tahliye edildi. Kentte trafik ışıkları çalışmazken, trafik yoğunluğu oluştu. Tüm ülkede tren seferleri durmuş durumda.

Yaşanan kesintiler ve aksaklıklar sonrasında Madrid metrosu tamamen durdu.

İspanya'daki elektrik şebekesi operatörü Red Electrica firması, X sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, ülke genelinde elektrik kesintisi yaşandığını doğruladı.

İspanya'daki elektrik şebekesi operatörü Red Electrica firması, X sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, ülke genelinde elektrik kesintisi yaşandığını doğruladı.

Açıklamada, konuya ilişkin çalışmaların sürdüğü, kesintinin sebebinin belli olmadığı kaydedildi.

İspanya'daki demir yolu firması Renfe de yerel saatle 12.30 sularında ülkedeki 'Ulusal Elektrik Şebekesinin kesilmesi' nedeniyle tren seferlerinin duraksadığını açıkladı.

Andorra ve İspanya sınırındaki Fransa'nın bazı bölgelerindeki vatandaşlar da elektrik kesintisinden etkilendiklerini bildirdi. Son bilgilere göre Belçika'ya kadar başka kesintiler de bildirildi.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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