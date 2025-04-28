Avrupa'nın Birçok Ülkesinde Elektrik Krizi Yaşanıyor: Elektrikler Kesildi, Trafik Işıkları Söndü!
İspanya, Portekiz, Fransa ve Belçika başta olmak üzere Avrupa'nın birçok ülkesinde elektrik kesintileri yaşanıyor. Enerji akışını yeniden sağlamak için elektrik şirketleri seferber oldu. Kesintiler metroların durmasına ve boşaltılmasına neden oldu. Sönen trafik ışıkları nedeniyle ülkelerde trafik yoğunluğu yaşanıyor. Yetkililer siber saldırı ihtimaline karşı çalışmalar başlattı.
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İspanya ve Portekiz'in büyük bir bölümünde, yaşanan bir arıza nedeniyle elektrikler kesildi.
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Yaşanan kesintiler ve aksaklıklar sonrasında Madrid metrosu tamamen durdu.
İspanya'daki elektrik şebekesi operatörü Red Electrica firması, X sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, ülke genelinde elektrik kesintisi yaşandığını doğruladı.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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