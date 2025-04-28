İstanbul’da Meydana Gelen Depremde Bir Fırıncının “Ölümden Kaçış Yok” Diyerek Önlem Almadığı Anlar

İstanbul’da meydana gelen 6.2 şiddetindeki deprem tüm şehirde korkuya neden olmuştu. 'Büyük İstanbul depremi' olma ihtimaliyle vatandaşlar panik dolu anlar yaşadı. Kimisi ilk depremle şehri terk etmeyi seçti, kimisi ise açık alanlara geçerek önlem almayı. Şimdiyse bir fırından görüntüler ortaya çıktı. Deprem anını kayda alan anlarda bir fırıncının “Ölümden kaçış yok” diyerek diğer arkadaşlarının da kaçmaması için çaba sarf edişi görülüyordu.

Kaynak: Show Haber