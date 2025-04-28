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İstanbul’da Meydana Gelen Depremde Bir Fırıncının “Ölümden Kaçış Yok” Diyerek Önlem Almadığı Anlar

İstanbul’da Meydana Gelen Depremde Bir Fırıncının “Ölümden Kaçış Yok” Diyerek Önlem Almadığı Anlar

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
28.04.2025 - 17:23

İstanbul’da meydana gelen 6.2 şiddetindeki deprem tüm şehirde korkuya neden olmuştu. 'Büyük İstanbul depremi' olma ihtimaliyle vatandaşlar panik dolu anlar yaşadı. Kimisi ilk depremle şehri terk etmeyi seçti, kimisi ise açık alanlara geçerek önlem almayı. Şimdiyse bir fırından görüntüler ortaya çıktı. Deprem anını kayda alan anlarda bir fırıncının “Ölümden kaçış yok” diyerek diğer arkadaşlarının da kaçmaması için çaba sarf edişi görülüyordu.

Kaynak: Show Haber

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O anlar 👇

“Kader” diyen fırıncının o anlarda hiçbir önlem almaması tepki topladı.

“Kader” diyen fırıncının o anlarda hiçbir önlem almaması tepki topladı.

Artçılar devam etmekteyken İstanbullular hala diken üstünde. Bu sebeple “kader, ölümden kaçış yok” gibi ifadeler doğru bulunmuyor. Yaşanan deprem saniyeler sonra sona erse de yeniden bir deprem meydana gelip gelmeyeceği kesin bir durum değil. Bu sebeple önlem almanın hayati değeri var.

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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