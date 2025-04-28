İstanbul’da Meydana Gelen Depremde Bir Fırıncının “Ölümden Kaçış Yok” Diyerek Önlem Almadığı Anlar
İstanbul’da meydana gelen 6.2 şiddetindeki deprem tüm şehirde korkuya neden olmuştu. 'Büyük İstanbul depremi' olma ihtimaliyle vatandaşlar panik dolu anlar yaşadı. Kimisi ilk depremle şehri terk etmeyi seçti, kimisi ise açık alanlara geçerek önlem almayı. Şimdiyse bir fırından görüntüler ortaya çıktı. Deprem anını kayda alan anlarda bir fırıncının “Ölümden kaçış yok” diyerek diğer arkadaşlarının da kaçmaması için çaba sarf edişi görülüyordu.
Kaynak: Show Haber
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“Kader” diyen fırıncının o anlarda hiçbir önlem almaması tepki topladı.
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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