Şener Üşümezsoy'dan Yeni Açıklama: "Hiç Risk Kalmadı, İstanbul Çok Rahat"

“Şimdi bu tweeti atmadan önce bir kez daha aradım Şener Üşümezsoy’u…

Size özet geçiyorum:

“Silivri/Kumburgaz açıklarında 6-6.5 büyüklüğünde bir deprem beklediğimi söylemiştim. Ama yaptığım son çalışmalar gösterdi ki… Artık böyle bir risk de kalmadı! O fayda enerji tamamen boşaldı. İstanbul çok rahat!

Adalar Fayı filan diyorlar ya… Palavra! Çünkü orası zaten ölü bir fay!”

Ne yapın edin, mutlaka Şener Hoca’nın YouTube’daki son videosunu izleyin.

Ve ne olur inanın arkadaşlar…

İstanbul için bu defa gerçekten içiniz rahat olsun!”