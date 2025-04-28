Şener Üşümezsoy'dan Yeni Açıklama: "Hiç Risk Kalmadı, İstanbul Çok Rahat"
İstanbul’da geçtiğimiz hafta içi Silivri açıklarında meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki deprem uzmanlar arasında fikir ayrılığı yaratmıştı.
Prof. Dr. Şener Üşümezsoy İstanbul’da beklenen büyük deprem tehlikesinin olmadığında ısrar ederken, Naci Görür ve Celal Şengör gibi hocalar ise yaşanan 6.2 büyüklüğündeki depremin büyük İstanbul depremini öne çektiğini ifade etmişti.
Gazeteci Sevilay Yılman, Şener Üşümezsoy ile yaptığı son görüşmede uzman ismin, “Silivri ile Kumburgaz açıklarında 6, 6.5 büyüklüğünde bir deprem beklediğimi söylemiştim. Ama yaptığım son çalışmalar gösterdi ki artık böyle bir risk de kalmadı. O fayda enerji tamamen boşaldı. İstanbul çok rahat.” dediğini ifade etti.
23 Nisan’da yaşanan 6.2 büyüklüğündeki deprem büyük korkuya neden olmuştu.
Şener Üşümezsoy İstanbul için tüm tehlikenin geçtiğini ifade etti.
Sevilay Yılmaz’ın paylaşımı
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