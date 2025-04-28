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Şener Üşümezsoy'dan Yeni Açıklama: "Hiç Risk Kalmadı, İstanbul Çok Rahat"

Şener Üşümezsoy'dan Yeni Açıklama: "Hiç Risk Kalmadı, İstanbul Çok Rahat"

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
28.04.2025 - 18:24

İstanbul’da geçtiğimiz hafta içi Silivri açıklarında meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki deprem uzmanlar arasında fikir ayrılığı yaratmıştı.

Prof. Dr. Şener Üşümezsoy İstanbul’da beklenen büyük deprem tehlikesinin olmadığında ısrar ederken, Naci Görür ve Celal Şengör gibi hocalar ise yaşanan 6.2 büyüklüğündeki depremin büyük İstanbul depremini öne çektiğini ifade etmişti.

Gazeteci Sevilay Yılman, Şener Üşümezsoy ile yaptığı son görüşmede uzman ismin, “Silivri ile Kumburgaz açıklarında 6, 6.5 büyüklüğünde bir deprem beklediğimi söylemiştim. Ama yaptığım son çalışmalar gösterdi ki artık böyle bir risk de kalmadı. O fayda enerji tamamen boşaldı. İstanbul çok rahat.” dediğini ifade etti.

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23 Nisan’da yaşanan 6.2 büyüklüğündeki deprem büyük korkuya neden olmuştu.

23 Nisan’da yaşanan 6.2 büyüklüğündeki deprem büyük korkuya neden olmuştu.

Mal veya can kaybının yaşanmadığı depremle ilgili uzmanlar da ayrı fikirler ortaya sürmüştü. 

Daha önce işaret ettiği bölgede yaşanan deprem sonrasında Şener Üşümezsoy öne çıkan isim olurken, Naci Görür ve Celal Şengör gibi hocalar ise beklenen büyük İstanbul depremi ile ilgili çalışmalarında ısrar etti.

Şener Üşümezsoy İstanbul için tüm tehlikenin geçtiğini ifade etti.

Şener Üşümezsoy İstanbul için tüm tehlikenin geçtiğini ifade etti.

Şener Üşümezsoy dün akşam saatlerinde kendi YouTube kanalından bir video paylaştı. Üşümezsoy videosunda yaptığı son çalışmalarından bahsetti.

Gazeteci Sevilay Yılmaz ise Şener Üşümezsoy ile yaptığı görüşmenin detaylarını paylaştı.

Yılman’a göre Üşümezsoy, daha önce İstanbul’da beklediği diğer depremin de artık olmayacağını söylemiş ve “İstanbul çok rahat” ifadelerini kullanmıştı.

Sevilay Yılmaz’ın paylaşımı

Sevilay Yılmaz’ın paylaşımı
twitter.com

“Şimdi bu tweeti atmadan önce bir kez daha aradım Şener Üşümezsoy’u…

Size özet geçiyorum:

“Silivri/Kumburgaz açıklarında 6-6.5 büyüklüğünde bir deprem beklediğimi söylemiştim. Ama yaptığım son çalışmalar gösterdi ki… Artık böyle bir risk de kalmadı! O fayda enerji tamamen boşaldı. İstanbul çok rahat!

Adalar Fayı filan diyorlar ya… Palavra! Çünkü orası zaten ölü bir fay!”

Ne yapın edin, mutlaka Şener Hoca’nın YouTube’daki son videosunu izleyin.

Ve ne olur inanın arkadaşlar…

İstanbul için bu defa gerçekten içiniz rahat olsun!

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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