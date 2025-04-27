Samsun'da Heyelan Meydana Geldi, Akaryakıt İstasyonuna Kaya Düştü

Samsun'da aniden gelişen heyelan, korkutucu bir olaya yol açtı. Yamaçtan kopan dev kaya parçaları, bir akaryakıt istasyonunun araç yıkama bölümüne isabet etti. İlk belirlemelere göre olayda birden fazla kişi yaralandı.

Heyelanın, yol kenarındaki bir AVM'nin yakınında bulunan akaryakıt istasyonunu vurması bölgede paniğe neden oldu. Yetkililer, olay yerinde inceleme yaparken, vatandaşların tedirginliği sürüyor.