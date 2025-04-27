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Samsun'da Heyelan Meydana Geldi, Akaryakıt İstasyonuna Kaya Düştü

Samsun'da Heyelan Meydana Geldi, Akaryakıt İstasyonuna Kaya Düştü

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
28.04.2025 - 00:17

Samsun'da aniden gelişen heyelan, korkutucu bir olaya yol açtı. Yamaçtan kopan dev kaya parçaları, bir akaryakıt istasyonunun araç yıkama bölümüne isabet etti. İlk belirlemelere göre olayda birden fazla kişi yaralandı.  

Heyelanın, yol kenarındaki bir AVM'nin yakınında bulunan akaryakıt istasyonunu vurması bölgede paniğe neden oldu. Yetkililer, olay yerinde inceleme yaparken, vatandaşların tedirginliği sürüyor.

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Aracın üstüne kaya düştü.

Aracın üstüne kaya düştü.

İddialara göre, düşen kaya parçalarının altında 4 kişinin bulunduğu bir araç kaldı.  

Olay yerine çok sayıda sağlık ekibi, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekipler, enkaz altında mahsur kalan vatandaşları kurtarmak için yoğun bir çalışma yürütüyor.  

Bölge sakinleri ve yakınları, endişeli bekleyişlerini sürdürürken, yetkililerden acil müdahale geldi.

Bir kişi yaralı olarak çıkarılırken üç kişiyi kurtarma çalışmaları sürüyor.

Felaket anı güvenlik kamerasına da yansıdı.

Felaket anı güvenlik kamerasına da yansıdı.

Bir aracın yıkanması esnasında gerçekleşen heyelanda bir aracın göçük altında kaldığı görülüyor.

Bir aracın yıkanması esnasında gerçekleşen heyelanda bir aracın göçük altında kaldığı görülüyor.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya konuyla ilgili açıklama yaptı. Araçta iki çocuk olduğu öğrenildi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya konuyla ilgili açıklama yaptı. Araçta iki çocuk olduğu öğrenildi.

'Samsun Canik ilçemizde bu akşam 23.20 sıralarında bir benzin istasyonunun olduğu yerde toprak kayması meydana gelmiştir.

Toprak kayması sırasında oto yıkamada bulunan bir aracın göçük altında kaldığı anlaşılmıştır. Olay yerine hızla AFAD’dan 2 araç ve 7 personel ile birlikte Emniyet, 112 Sağlık, İtfaiye, Karayolları ve Büyükşehir Belediyesi ekipleri sevk edilmiştir.

Arama kurtarma çalışmaları sonucu ilk belirlemelere göre göçük altında kalan Ç.K. bilinci açık şekilde kurtarılmıştır. Eşi A.K. ve 2 çocuğumuzun kurtarma çalışmaları devam etmektedir. Valimiz olay yerindedir.

Vatandaşımızı ve yavrularımızı sağ salim kurtarmak için çalışmalarımız devam etmektedir.'

Akaryakıt istasyonunun Google Maps üzerindeki fotoğrafları ise faciaya davetiye çıkarıldığını gösteriyor.

Akaryakıt istasyonunun Google Maps üzerindeki fotoğrafları ise faciaya davetiye çıkarıldığını gösteriyor.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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Ahmet Ceylan

bir günde güzel bir haber duymak istiyorum bu ya hergun bir olay bir felaket bir cinayet allah bize yardim etsin allahim sen bizi koru

Halil Değerli

Yüzlerce yıldır yağmur yağar, yüzlerce yıldır heyelan olur... Biz birgün olsun değişmeyiz 😡😡😡