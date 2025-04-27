Samsun'da Heyelan Meydana Geldi, Akaryakıt İstasyonuna Kaya Düştü
Samsun'da aniden gelişen heyelan, korkutucu bir olaya yol açtı. Yamaçtan kopan dev kaya parçaları, bir akaryakıt istasyonunun araç yıkama bölümüne isabet etti. İlk belirlemelere göre olayda birden fazla kişi yaralandı.
Heyelanın, yol kenarındaki bir AVM'nin yakınında bulunan akaryakıt istasyonunu vurması bölgede paniğe neden oldu. Yetkililer, olay yerinde inceleme yaparken, vatandaşların tedirginliği sürüyor.
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Aracın üstüne kaya düştü.
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Felaket anı güvenlik kamerasına da yansıdı.
Bir aracın yıkanması esnasında gerçekleşen heyelanda bir aracın göçük altında kaldığı görülüyor.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya konuyla ilgili açıklama yaptı. Araçta iki çocuk olduğu öğrenildi.
Akaryakıt istasyonunun Google Maps üzerindeki fotoğrafları ise faciaya davetiye çıkarıldığını gösteriyor.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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bir günde güzel bir haber duymak istiyorum bu ya hergun bir olay bir felaket bir cinayet allah bize yardim etsin allahim sen bizi koru
Yüzlerce yıldır yağmur yağar, yüzlerce yıldır heyelan olur... Biz birgün olsun değişmeyiz 😡😡😡