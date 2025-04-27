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İstanbul'da 3.5 Şiddetinde Deprem Meydana Geldi

İstanbul'da 3.5 Şiddetinde Deprem Meydana Geldi

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
27.04.2025 - 22:52

AFAD, Marmara Denizi'nde deprem meydana geldiğini duyurdu.

İstanbul'da hissedilen depremin şiddeti 3.5 olarak ölçüldü. Merkez üssü olarak Büyükçekmece belirlenirken, deprem 21 kilometre derinlikte meydana geldi.

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İstanbul'da deprem meydana geldi.

İstanbul'da deprem meydana geldi.

23 Nisan'da İstanbul'da 6.2 şiddetinde deprem gerçekleşmişti. Bu depremin ardından art arda gelen artçılar İstanbullulara büyük korku yaratmıştı. 

Ancak depremler durmuş değil. 

Ülkenin çeşitli yerlerinde yaşanan depremlere bu akşam Elazığ da eklendi. 

Çok geçmeden İstanbul'da bir deprem daha meydana geldi. Büyükçekmece merkez üssü olarak belirlenirken depremin şiddeti 3.5 olarak ölçüldü.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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