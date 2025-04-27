İstanbul'da 3.5 Şiddetinde Deprem Meydana Geldi

23 Nisan'da İstanbul'da 6.2 şiddetinde deprem gerçekleşmişti. Bu depremin ardından art arda gelen artçılar İstanbullulara büyük korku yaratmıştı.

Ancak depremler durmuş değil.

Ülkenin çeşitli yerlerinde yaşanan depremlere bu akşam Elazığ da eklendi.

Çok geçmeden İstanbul'da bir deprem daha meydana geldi. Büyükçekmece merkez üssü olarak belirlenirken depremin şiddeti 3.5 olarak ölçüldü.