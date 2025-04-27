Recep Tayyip Erdoğan'ın Oğlu Bilal Erdoğan'dan Cumhurbaşkanı Adaylığı Yanıtı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan, siyasete atılıp atılmayacağı ile ilgili net konuştu. Cumhurbaşkanı adayı olabileceği iddiaları ve sorusu üzerine konuşan Bilal Erdoğan 'Siyasi bir hedefim yok' yanıtını verdi.
Çeşitli sivil toplum kuruluşlarıyla yaptığı çalışmaları bilinen Bilal Erdoğan, bu alanda ilerlemesine devam etmek istediğini aktardı.
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Cumhurbaşkanı adayı mı oluyor?
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Sivil toplum alanında ilerlemek istiyor.
Bilal Erdoğan, siyasetle değil eğitim alanında yaptığı çalışmaları sürdürmek istiyor.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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