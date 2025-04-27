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Recep Tayyip Erdoğan'ın Oğlu Bilal Erdoğan'dan Cumhurbaşkanı Adaylığı Yanıtı

Recep Tayyip Erdoğan'ın Oğlu Bilal Erdoğan'dan Cumhurbaşkanı Adaylığı Yanıtı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
27.04.2025 - 20:54

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan, siyasete atılıp atılmayacağı ile ilgili net konuştu. Cumhurbaşkanı adayı olabileceği iddiaları ve sorusu üzerine konuşan Bilal Erdoğan 'Siyasi bir hedefim yok' yanıtını verdi. 

Çeşitli sivil toplum kuruluşlarıyla yaptığı çalışmaları bilinen Bilal Erdoğan, bu alanda ilerlemesine devam etmek istediğini aktardı.

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Cumhurbaşkanı adayı mı oluyor?

Cumhurbaşkanı adayı mı oluyor?

​Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oğlu Necmettin Bilal Erdoğan, cumhurbaşkanı adayı olup olmayacağına dair soruya net bir yanıt verdi. 22 Nisan 2025 tarihinde Rus haber ajansı TASS'a verdiği röportajda Bilal Erdoğan, 'Siyasi bir hedefim yok.' dedi.

Sivil toplum alanında ilerlemek istiyor.

Sivil toplum alanında ilerlemek istiyor.

Bilal Erdoğan, Cumhurbaşkanı adaylığı için 'Bu soru bana sıkça soruluyor ancak ben sivil toplumda, gençleri güçlü hissettikleri konularda çalışmaya teşvik eden bir lider olarak kalmak istiyorum' dedi.

Bilal Erdoğan, siyasetle değil eğitim alanında yaptığı çalışmaları sürdürmek istiyor.

Bilal Erdoğan, siyasetle değil eğitim alanında yaptığı çalışmaları sürdürmek istiyor.

Bilal Erdoğan, 'Okullar, üniversiteler, burs programları ve akademik ödül programları ile ilgileniyorum. En iyi ve en parlak gençlerin hedeflerine ve hayallerine ulaşmalarını destekliyorum. Ayrıca kültürün canlandırılması, korunması ve yeni nesillere aktarılması için çalışıyorum. Hayatımı bu yönde geçirmek istiyorum' açıklaması yaptı.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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