Recep Tayyip Erdoğan'ın Oğlu Bilal Erdoğan'dan Cumhurbaşkanı Adaylığı Yanıtı

Bilal Erdoğan, 'Okullar, üniversiteler, burs programları ve akademik ödül programları ile ilgileniyorum. En iyi ve en parlak gençlerin hedeflerine ve hayallerine ulaşmalarını destekliyorum. Ayrıca kültürün canlandırılması, korunması ve yeni nesillere aktarılması için çalışıyorum. Hayatımı bu yönde geçirmek istiyorum' açıklaması yaptı.