MetroPOLL'ün Ekonomi Anketinde Cumhur İttifakı'nın Ekonomi Yanıtı Dikkat Çekti

Muhalefet ve seçmenini ekonomiden memnun olmadığı bir gerçek. Bu anketlere de yansıyor. Ancak son yapılan ankette AKP ve MHP seçmenlerinin büyük bir bölümü de ekonomiden memnun olmadıklarını belirtti.

Özer Sencer'in sosyal medyadan paylaştığı ankette halkın %71.8'i ekonominin kötü yönetildiğini söyledi.

Muhalefette ise oranın %100'e yaklaştığı görüldü.