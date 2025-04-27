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Ekonomi
MetroPOLL'ün Ekonomi Anketinde Cumhur İttifakı'nın Ekonomi Yanıtı Dikkat Çekti

MetroPOLL'ün Ekonomi Anketinde Cumhur İttifakı'nın Ekonomi Yanıtı Dikkat Çekti

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
27.04.2025 - 20:22

Muhalefet ve seçmenini ekonomiden memnun olmadığı bir gerçek. Bu anketlere de yansıyor. Ancak son yapılan ankette AKP ve MHP seçmenlerinin büyük bir bölümü de ekonomiden memnun olmadıklarını belirtti. 

Özer Sencer'in sosyal medyadan paylaştığı ankette halkın %71.8'i ekonominin kötü yönetildiğini söyledi. 

Muhalefette ise oranın %100'e yaklaştığı görüldü.

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MetroPOLL Araştırma Şirketi, yaptığı ekonomi anketini paylaştı.

MetroPOLL Araştırma Şirketi, yaptığı ekonomi anketini paylaştı.

Özer Sencar, yaptıkları araştırmayı sosyal medyadan paylaşırken 'Siyaset sahnesindeki hızla akan olaylar ekonomik durumu gözden kaçırıyor.' notunu düştü. 

Ankette halkın %71.8'i ekonominin kötü yönetildiğini düşündüğünü söyledi.

Cumhur İttifakı'nda oranlar yükseliyor.

Cumhur İttifakı'nda oranlar yükseliyor.

AKP seçmeninin %51'i ekonomi yönetimini doğru bulduğunu söyledi, MHP seçmeninin ise %54'ü ekonomi yönetiminin iyi olduğunu söylüyor. 

Ekonomi yönetiminin kötü olduğunu söyleme oranları ise AKP'de %43.5, MHP'de %42.7 oldu.

Muhalefette kötü yönetildiğini düşünenlerin oranı %100'e yakın.

Muhalefette kötü yönetildiğini düşünenlerin oranı %100'e yakın.

CHP, İYİ Parti ve DEM Parti'nin olduğu listede CHP seçmeninin %96.2'si, İYİ Parti seçmeninin %95.8'i DEM Parti seçmeninin %91.5'i ekonominin iyi yönetilmediğini düşünüyor.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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