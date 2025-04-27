MetroPOLL'ün Ekonomi Anketinde Cumhur İttifakı'nın Ekonomi Yanıtı Dikkat Çekti
Muhalefet ve seçmenini ekonomiden memnun olmadığı bir gerçek. Bu anketlere de yansıyor. Ancak son yapılan ankette AKP ve MHP seçmenlerinin büyük bir bölümü de ekonomiden memnun olmadıklarını belirtti.
Özer Sencer'in sosyal medyadan paylaştığı ankette halkın %71.8'i ekonominin kötü yönetildiğini söyledi.
Muhalefette ise oranın %100'e yaklaştığı görüldü.
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MetroPOLL Araştırma Şirketi, yaptığı ekonomi anketini paylaştı.
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Cumhur İttifakı'nda oranlar yükseliyor.
Muhalefette kötü yönetildiğini düşünenlerin oranı %100'e yakın.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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