Prens Andrew ve Epstein’i Cinsel İstismarla Suçlamıştı: Virginia Giuffre’nin Şüpheli Ölümü

ABD’li milyarder Jeffrey Epstein, 18 yaşından küçük çocukları taciz ettiği ve pazarladığı iddiasıyla yargılanmayı beklediği cezaevinde şüpheli bir intihar ile hayatını kaybetmişti.

Virginia Giuffre ise Epstein davasının simge isimlerinden biriydi. Giuffre, Epstein’in kendisini İngiltere Kraliyet Ailesinden Prens Andrew’a pazarladığını iddia etmişti. Prens Andrew tüm iddiaları reddetse de kraliyetteki görevlerinden uzaklaştırılmıştı.