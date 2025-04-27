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Prens Andrew ve Epstein’i Cinsel İstismarla Suçlamıştı: Virginia Giuffre’nin Şüpheli Ölümü

Prens Andrew ve Epstein’i Cinsel İstismarla Suçlamıştı: Virginia Giuffre’nin Şüpheli Ölümü

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
27.04.2025 - 16:02

ABD’li milyarder Jeffrey Epstein, 18 yaşından küçük çocukları taciz ettiği ve pazarladığı iddiasıyla yargılanmayı beklediği cezaevinde şüpheli bir intihar ile hayatını kaybetmişti.

Virginia Giuffre ise Epstein davasının simge isimlerinden biriydi. Giuffre, Epstein’in kendisini İngiltere Kraliyet Ailesinden Prens Andrew’a pazarladığını iddia etmişti. Prens Andrew tüm iddiaları reddetse de kraliyetteki görevlerinden uzaklaştırılmıştı.

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Virginia Giuffre’nin Avusturalya’da “intihar” denerek hayatını kaybetmesi beraberinde birçok soru işaretini getirdi.

Virginia Giuffre’nin Avusturalya’da “intihar” denerek hayatını kaybetmesi beraberinde birçok soru işaretini getirdi.

Virginia Giuffre henüz 17 yaşındayken Epstein aracılığıyla tanıştığı Prens Andrew tarafından tecavüze uğradığını iddia ediyordu.

Kraliçe 2. Elizabeth'in üçüncü çocuğu ve ikinci büyük oğlu olan Prens Andrew tüm iddiaları reddetmiş ancak açılan dava öncesi miktarı açıklanmayan yüksek bir bedel ile Virginia Giuffre ile anlaşma sağlamıştı.

Virginia Giuffre’nin şüpheli “intiharı”

Virginia Giuffre’nin şüpheli “intiharı”

BBC Türkçe’de yer alan habere göre, Virginia Giuffre'nin ailesi 41 yaşındaki kadının intihar ettiğini duyurdu.

Polisin açıklamasında, ölümün Ağır Suçlar dedektifleri tarafından araştırıldığı belirtildi ve 'ilk bulgulara göre ölüm şüpheli değil' denildi.

Kaynak

Prens Andrew ile fotoğrafı ortaya çıkmıştı.

Prens Andrew ile fotoğrafı ortaya çıkmıştı.

Virginia Giuffre, ABD’li milyarder Epstein ve eski kız arkadaşı Ghislaine Maxwell’ı ilk suçlayan kişilerden biriydi. 

Giuffre’nin Prens Andrew ile 2001 yılında Londra'da çekilen fotoğrafı, kraliyet ailesinin Epstein ile olan ilişkisinin simgesi haline gelmişti.

Prens Andrew tüm iddiaları reddetse de kraliyet ailesi tarafından tüm görevlerinden azledilmişti.

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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