Prens Andrew ve Epstein’i Cinsel İstismarla Suçlamıştı: Virginia Giuffre’nin Şüpheli Ölümü
ABD’li milyarder Jeffrey Epstein, 18 yaşından küçük çocukları taciz ettiği ve pazarladığı iddiasıyla yargılanmayı beklediği cezaevinde şüpheli bir intihar ile hayatını kaybetmişti.
Virginia Giuffre ise Epstein davasının simge isimlerinden biriydi. Giuffre, Epstein’in kendisini İngiltere Kraliyet Ailesinden Prens Andrew’a pazarladığını iddia etmişti. Prens Andrew tüm iddiaları reddetse de kraliyetteki görevlerinden uzaklaştırılmıştı.
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Virginia Giuffre’nin Avusturalya’da “intihar” denerek hayatını kaybetmesi beraberinde birçok soru işaretini getirdi.
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Virginia Giuffre’nin şüpheli “intiharı”
Prens Andrew ile fotoğrafı ortaya çıkmıştı.
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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