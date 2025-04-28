Fatih Altaylı’nın "Sen Hain misin?" Sözlerine Cübbeli Ahmet’ten Cevap: "Benimle Bu Kadar Oturup Kalktın"
Gazeteci Fatih Altaylı, YouTube üzerinden yaptığı programda Cübbeli Ahmet’in “İstanbul depremini dua gücüyle durdurdum” dediğini iddia ederek “Buna inanan her şeye inanır” ifadelerini kullanmıştı.
Kamuoyunda Cübbeli Ahmet olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü ise kendisinin bir rüya üzerine öyle açıklama yaptığını ifade etti ve Fatih Altaylı’nın buna inanarak böyle açıklamada bulunmasına tepki gösterdi.
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Fatih Altaylı bugün yayınladığı programında Cübbeli Ahmet ile ilgili açıklamalarda bulunmuştu.
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Fatih Altaylı’nın açıklamaları 👇
Cübbeli Ahmet, Fatih Altaylı’nın açıklamalarına cevap verdi.
Cübbeli Ahmet'in sosyal medya hesabından yapılan açıklama 👇
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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