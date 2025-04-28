Fatih Altaylı’nın "Sen Hain misin?" Sözlerine Cübbeli Ahmet’ten Cevap: "Benimle Bu Kadar Oturup Kalktın"

“Cübbeli Hoca kendisine: “Sen hain misin ki İstanbul depremini durdurdun da Kahramanmaraş depremini niye durdurmadın?” diyen Fatih Altaylı’ya cevâben şöyle dedi: “Sen saf mısın ki 2023’te rüya olarak anlatılan bir şeyi essah sandın da beş para etmez tırışka sitelerin haberlerine aldanarak böyle konuşuyorsun?

Duyduğun her şeye nasıl inandın? Benimle bu kadar oturup kalktın, böyle bir şey diyecek kadar salak olmadığımı anlamayacak kadar safsan ben sana ne diyeyim?

Usturanın ağzına sürülecek kadar aklı olan bir insan: “Bu adam bunu hakikaten dedi mi bir dinleyeyim” diyerek lafın başını sonunu dinlemez mi?

Artık bu yaptıkların senin çaptan düştüğünden dolayı yeniden gündeme gelmek için yalan dolan demeden herkese her türlü iftirayı yapabilecek kadar alçaldığının önemli bir göstergesidir.”