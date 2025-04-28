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Fatih Altaylı’nın "Sen Hain misin?" Sözlerine Cübbeli Ahmet’ten Cevap: "Benimle Bu Kadar Oturup Kalktın"

Fatih Altaylı’nın "Sen Hain misin?" Sözlerine Cübbeli Ahmet’ten Cevap: "Benimle Bu Kadar Oturup Kalktın"

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
28.04.2025 - 20:39

Gazeteci Fatih Altaylı, YouTube üzerinden yaptığı programda Cübbeli Ahmet’in “İstanbul depremini dua gücüyle durdurdum” dediğini iddia ederek “Buna inanan her şeye inanır” ifadelerini kullanmıştı.

Kamuoyunda Cübbeli Ahmet olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü ise kendisinin bir rüya üzerine öyle açıklama yaptığını ifade etti ve Fatih Altaylı’nın buna inanarak böyle açıklamada bulunmasına tepki gösterdi.

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Fatih Altaylı bugün yayınladığı programında Cübbeli Ahmet ile ilgili açıklamalarda bulunmuştu.

Fatih Altaylı bugün yayınladığı programında Cübbeli Ahmet ile ilgili açıklamalarda bulunmuştu.

Cübbeli Ahmet’in İstanbul depremi ile ilgili açıklamasına tepki gösteren Altaylı, tarikatlardaki hurafelerden bahsetmişti. 

Altaylı, “Maden durdurabiliyordun da Kahramanmaraş depremini niye durdurmadın. Sen hain misin?” ifadelerini kullandı.

Fatih Altaylı’nın açıklamaları 👇

Cübbeli Ahmet, Fatih Altaylı’nın açıklamalarına cevap verdi.

Cübbeli Ahmet, Fatih Altaylı’nın açıklamalarına cevap verdi.

“Depremi durdurdum” açıklamasının bir rüya olduğunu söyleyen Cübbeli Ahmet, “Duyduğun her şeye nasıl inandın? Benimle bu kadar oturup kalktın, böyle bir şey diyecek kadar salak olmadığımı anlamayacak kadar safsan ben sana ne diyeyim?!” İfadelerini kullandı.

Cübbeli Ahmet'in sosyal medya hesabından yapılan açıklama 👇

Cübbeli Ahmet'in sosyal medya hesabından yapılan açıklama 👇
twitter.com

Cübbeli Hoca kendisine: “Sen hain misin ki İstanbul depremini durdurdun da Kahramanmaraş depremini niye durdurmadın?” diyen Fatih Altaylı’ya cevâben şöyle dedi: “Sen saf mısın ki 2023’te rüya olarak anlatılan bir şeyi essah sandın da beş para etmez tırışka sitelerin haberlerine aldanarak böyle konuşuyorsun?

Duyduğun her şeye nasıl inandın? Benimle bu kadar oturup kalktın, böyle bir şey diyecek kadar salak olmadığımı anlamayacak kadar safsan ben sana ne diyeyim?

Usturanın ağzına sürülecek kadar aklı olan bir insan: “Bu adam bunu hakikaten dedi mi bir dinleyeyim” diyerek lafın başını sonunu dinlemez mi?

Artık bu yaptıkların senin çaptan düştüğünden dolayı yeniden gündeme gelmek için yalan dolan demeden herkese her türlü iftirayı yapabilecek kadar alçaldığının önemli bir göstergesidir.

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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