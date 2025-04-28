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Kızıl Goncalar'da Zeynep ve Cüneyd'in Yaşını ve Dizinin Finalinde Hangi Yıla Geldiğimizi Açıklıyoruz!

Kızıl Goncalar'da Zeynep ve Cüneyd'in Yaşını ve Dizinin Finalinde Hangi Yıla Geldiğimizi Açıklıyoruz!

Kızıl Goncalar
Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
29.04.2025 - 00:26

NOW TV'nin sevilen dizisi Kızıl Goncalar, ilk sezonda yakaladığı muhteşem başarının ardından bu sezon reytinglerde istediği seviyeye ulaşamamıştı. Final kararı alan dizide mutlu son sonunda yayınlandı! Ancak Zeynep ve Cüneyd'in evlendiği dizide hem Zeynep'in yaşı, hem Cüneyd'le kaç yıl ayrı kaldıkları hem de hangi yıla gelindiği merak edildi.

Biz de izleyicinin kafa karışıklığını gidermek için kolları sıvadık!

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İki sezondur pazartesi günlerinin vazgeçilmezi haline gelen Kızıl Goncalar final yaptı.

İki sezondur pazartesi günlerinin vazgeçilmezi haline gelen Kızıl Goncalar final yaptı.

Zeynep ve Cüneyd'in evlendiği son bölümde, Zeynep'in üniversiteye gittiği süreçte Cüneyd'in akıl hastanesinde kaldığını öğrendik. Geçtiğimiz hafta 18. yaşını kutlayan Zeynep'in bu hafta evlenmesi ve aradan yıllar geçtikten sonra ancak kavuşmalarıyla izleyicinin kafası epey karıştı.

Zeynep'in yaşı ortaya çıktı fakat zaman atlamaları kafa karıştırdı.

Zeynep'in yaşı ortaya çıktı fakat zaman atlamaları kafa karıştırdı.

Geçtiğimiz hafta yayınlanan bölümde Zeynep, 18. yaşını kutlamıştı hatırlarsanız... Doğum yılının 2010 olduğunun görünmesiyle birlikte bu durumda dizide Zeynep ve Cüneyd evlenirken yılın 2028 olduğunu söyleyebiliriz. Bu arada Cüneyd'in de 1998 doğumlu olduğu detayını es geçmeyelim.

Neyse çiftimiz 2028 yılında evlendi ve Zeynep üniversiteye, Cüneyd ise akıl hastanesine gitti. Sonra birden, tam 5 yıl sonra gözlerini açarken gördük kendisini. Dolayısıyla dizinin en sonunda bittiği tarih için 2033 yılında olduğumuzu, o anda da Zeynep'in 23, Cüneyd'in 35 yaşında olduğunu söyleyebiliriz.

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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