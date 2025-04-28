Kızıl Goncalar'da Zeynep ve Cüneyd'in Yaşını ve Dizinin Finalinde Hangi Yıla Geldiğimizi Açıklıyoruz!
NOW TV'nin sevilen dizisi Kızıl Goncalar, ilk sezonda yakaladığı muhteşem başarının ardından bu sezon reytinglerde istediği seviyeye ulaşamamıştı. Final kararı alan dizide mutlu son sonunda yayınlandı! Ancak Zeynep ve Cüneyd'in evlendiği dizide hem Zeynep'in yaşı, hem Cüneyd'le kaç yıl ayrı kaldıkları hem de hangi yıla gelindiği merak edildi.
Biz de izleyicinin kafa karışıklığını gidermek için kolları sıvadık!
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İki sezondur pazartesi günlerinin vazgeçilmezi haline gelen Kızıl Goncalar final yaptı.
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Zeynep'in yaşı ortaya çıktı fakat zaman atlamaları kafa karıştırdı.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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