Kızıl Goncalar'da Zeynep ve Cüneyd'in Yaşını ve Dizinin Finalinde Hangi Yıla Geldiğimizi Açıklıyoruz!

NOW TV'nin sevilen dizisi Kızıl Goncalar, ilk sezonda yakaladığı muhteşem başarının ardından bu sezon reytinglerde istediği seviyeye ulaşamamıştı. Final kararı alan dizide mutlu son sonunda yayınlandı! Ancak Zeynep ve Cüneyd'in evlendiği dizide hem Zeynep'in yaşı, hem Cüneyd'le kaç yıl ayrı kaldıkları hem de hangi yıla gelindiği merak edildi.

Biz de izleyicinin kafa karışıklığını gidermek için kolları sıvadık!