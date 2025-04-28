Her Hafta Bir Ev Parası: Kenan İmirzalıoğlu'nun Alacağı İddia Edilen Bölüm Başı Ücret Dudak Uçuklattı!

Türkiye'nin en yakışıklı ve karizmatik aktörleri denince akla gelen isimlerden biri mutlaka Kenan İmirzalıoğlu oluyor. Ekranlarda izlemeye bayıldığımız İmirzalıoğlu, ne yazık ki uzun bir süredir bizi kendisini izlemekten mahrum bırakmıştı. 2015'te Karadayı'nın final yapmasının ardından dijital dışında yalnızca 2018'de Mehmed: Bir Cihan Fatihi'nde 6 bölüm rol alan ünlü oyuncuyu Kim Milyoner Olmak İster'de sunucu olarak izlemiştik. Sezon başında programdan ayrılan ve hiçbir projede yer almayan Kenan İmirzalıoğlu'nun gelecek sezon için Ay Yapım'la anlaştığı iddia edildi. Ünlü oyuncunun alacağı iddia edilen ücret ise züğürt çenemizi yordu.