Her Hafta Bir Ev Parası: Kenan İmirzalıoğlu'nun Alacağı İddia Edilen Bölüm Başı Ücret Dudak Uçuklattı!
Türkiye'nin en yakışıklı ve karizmatik aktörleri denince akla gelen isimlerden biri mutlaka Kenan İmirzalıoğlu oluyor. Ekranlarda izlemeye bayıldığımız İmirzalıoğlu, ne yazık ki uzun bir süredir bizi kendisini izlemekten mahrum bırakmıştı. 2015'te Karadayı'nın final yapmasının ardından dijital dışında yalnızca 2018'de Mehmed: Bir Cihan Fatihi'nde 6 bölüm rol alan ünlü oyuncuyu Kim Milyoner Olmak İster'de sunucu olarak izlemiştik. Sezon başında programdan ayrılan ve hiçbir projede yer almayan Kenan İmirzalıoğlu'nun gelecek sezon için Ay Yapım'la anlaştığı iddia edildi. Ünlü oyuncunun alacağı iddia edilen ücret ise züğürt çenemizi yordu.
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Acı Hayat, Ezel, Karadayı gibi yapımlarda rol alan Kenan İmirzalıoğlu'nu son olarak 2018 yılında Mehmed: Bir Cihan Fatihi'nde yalnızca 6 bölüm izlemiştik.
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Kenan İmirzalıoğlu'nun gelecek sezon için Ay Yapım'la anlaştığı ve bölüm başı 4,5 milyon TL alacağı iddia edildi.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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