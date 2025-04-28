Yarışmacı Sibel Serbest'in İşte Benim Stilim'le İlgili Ivana Sert İddiası Gündem Yarattı!
Ekranların en popüler moda yarışması olan İşte Benim Stilim yıllar sonra yeniden yayın hayatına başladı. Eskisi gibi kaos dolu anlar yaşanan yarışmada bu sefer de 'styling' tartışması patlak verdi. Yarışmanın en iddialı isimlerinden olan Sibel Serbest, jüri üyelerinden Ivana Sert ve iki yarışmacı hakkında dikkat çeken bir iddia ortaya atarak ortalığı bir kez daha karıştırdı.
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Son olarak 2017 yılında ekranlarımıza gelen İşte Benim Stilim yarışması yeniden yayın hayatına başladı.
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Özellikle son bölümlerle belli isimlerle yaşadığı çatışmalarla öne çıkan isim Sibel Serbest oldu.
"İki kişi styling alıyor yarışmada. Ivana Hanım styling'ci zaten... Oradan buradan fikir alıp geliyorlar" diyen Sibel'in sözleri de tartışmayı alevleyecek gibi duruyor.
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2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümünden mezun oldum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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