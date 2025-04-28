Yarışmacı Sibel Serbest'in İşte Benim Stilim'le İlgili Ivana Sert İddiası Gündem Yarattı!

Ekranların en popüler moda yarışması olan İşte Benim Stilim yıllar sonra yeniden yayın hayatına başladı. Eskisi gibi kaos dolu anlar yaşanan yarışmada bu sefer de 'styling' tartışması patlak verdi. Yarışmanın en iddialı isimlerinden olan Sibel Serbest, jüri üyelerinden Ivana Sert ve iki yarışmacı hakkında dikkat çeken bir iddia ortaya atarak ortalığı bir kez daha karıştırdı.