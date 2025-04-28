Arka Sokaklar'ın Aylin'i Özlem Çınar'ın 32 Yaşında Girdiği Diziden 50 Yaşında Ayrılması Dile Düştü!
Türk televizyonlarının en uzun soluklu dizilerinden olan Arka Sokaklar cephesi efsane karakter 'Aylin'in ayrılışıyla bir kez daha gündeme oturdu. 32 yaşında 'Aylin'e hayat vermeye başlayan oyuncu Özlem Çınar'ın 50 yaşında diziden ayrılması konusu da X dünyasının diline düştü.
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19 sezondur Kanal D ekranlarında yayınlanan Arka Sokaklar'ın son bölümle ortalık bir hayli karıştı.
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'Aylin' karakteriyle hepimizin hafızalarına kazınan Özlem Çınar 32 yaşında girdiği diziye 50 yaşında veda etmiş oldu.
Dublaj yönetmeni ve seslendirme sanatçısı Tuğba da, Özlem Çınar'n son dublajını bu şekilde paylaştı:
Kullanıcılardan gelen yorumlardan birkaçını da buradan görebilirsiniz....
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2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümünden mezun oldum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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Olm bunlar neden hiç bir karakteri öldürmeden herhangi bir diziden çıkartamıyor? Verin tayinini, terfisini, yollayın arkadaş...