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Arka Sokaklar'ın Aylin'i Özlem Çınar'ın 32 Yaşında Girdiği Diziden 50 Yaşında Ayrılması Dile Düştü!

Arka Sokaklar'ın Aylin'i Özlem Çınar'ın 32 Yaşında Girdiği Diziden 50 Yaşında Ayrılması Dile Düştü!

Kanal D Arka Sokaklar
Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - TV Editörü
28.04.2025 - 13:14

Türk televizyonlarının en uzun soluklu dizilerinden olan Arka Sokaklar cephesi efsane karakter 'Aylin'in ayrılışıyla bir kez daha gündeme oturdu. 32 yaşında 'Aylin'e hayat vermeye başlayan oyuncu Özlem Çınar'ın 50 yaşında diziden ayrılması konusu da X dünyasının diline düştü.

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19 sezondur Kanal D ekranlarında yayınlanan Arka Sokaklar'ın son bölümle ortalık bir hayli karıştı.

19 sezondur Kanal D ekranlarında yayınlanan Arka Sokaklar'ın son bölümle ortalık bir hayli karıştı.

Özlem Çınar'ın uzun yıllardır hayat verdiği 'Aylin Komiser' bir keskin nişancı tarafından vuruldu. 25 Nisan Cuma akşamı yayınlanan Arka Sokaklar'ın 710. bölümde Aylin'in hastanede verdiği yaşam mücadelesi sona erdi!

Aylin'in şehit olduğu Arka Sokaklar dizisi bir kez daha sosyal medyanın gündemine oturdu.

'Aylin' karakteriyle hepimizin hafızalarına kazınan Özlem Çınar 32 yaşında girdiği diziye 50 yaşında veda etmiş oldu.

'Aylin' karakteriyle hepimizin hafızalarına kazınan Özlem Çınar 32 yaşında girdiği diziye 50 yaşında veda etmiş oldu.

Rıza Baba ekibinin kemik kadrosunda yer alan Aylin'in ayrılığı herkesi üzerken, Özlem Çınar 19 yılın ve 710 bölümün ardından diziye vedasıyla ses getirdi.

Dublaj yönetmeni ve seslendirme sanatçısı Tuğba da, Özlem Çınar'n son dublajını bu şekilde paylaştı:

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Kullanıcılardan gelen yorumlardan birkaçını da buradan görebilirsiniz....
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Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim
TV Editörü
2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümünden mezun oldum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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Darkest Darko

Olm bunlar neden hiç bir karakteri öldürmeden herhangi bir diziden çıkartamıyor? Verin tayinini, terfisini, yollayın arkadaş...