Hangi Kore Dizisinden Uyarlanacak? Kanal D'nin Yeni Dizisi "Afet Bambaşka Biri" Geliyor!

Yine popüler bir Güney Kore dizisi olan “Birth Of A Beauty”den uyarlanacak olan Dass Yapım imzalı diziye 'Afet Bambaşka Biri' adı verildi.

Yönetmeni henüz belli olmayan dizinin de oyuncu görüşmeleri sürüyor.

Birth Of A Beauty dizisinde, oldukça kilolu olan Sa Geum Ran adlı genç bir kadın yıllardır evli olduğu kocası tarafından aldatılır. Dizide estetik ameliyatı sonrası inanılmaz bir fiziksel değişim geçiren Sa Geum Ran'nın çekici bir kadına dönüşmesi ve bu süreçte yaşadığı olaylar anlatılıyor.