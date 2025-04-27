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Hangi Kore Dizisinden Uyarlanacak? Kanal D'nin Yeni Dizisi "Afet Bambaşka Biri" Geliyor!

Hangi Kore Dizisinden Uyarlanacak? Kanal D'nin Yeni Dizisi "Afet Bambaşka Biri" Geliyor!

Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - TV Editörü
27.04.2025 - 15:47

Televizyon ekranlarında adım adım sezon arasına doğru gidiliyor. Bazı diziler final yapacak, bazıları ise sezon finali sonrası ekranlara geri dönecek. Tüm kanallar bu süreç içerisinde final yapan dizilerini yerini doldurmaya başladı bile. Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Kanal D, 'Afet Bambaşka Biri' adını verdiği yeni dizisini popüler bir Güney Kore dizisinden uyarlayacak. 

Kaynak: Birsen Altuntaş

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Sezon arasına hızla yaklaştığımı bu günlerde dizi cephelerinden art arda haberler geliyor.

Sezon arasına hızla yaklaştığımı bu günlerde dizi cephelerinden art arda haberler geliyor.

Yalı Çapkını, Piyasa, Başka Bir Gün, Annem Ankara gibi birçok dizi final yaptı bazıları da final bölümünü yayınlamak üzere. Sezon sonuna doğru kimi diziler hikayesi bittiği için kimileri de beklenen reytingi alamadığı için ekranlara veda etti, ediyor da.

Kanallar da yayın hayatını noktalayan dizilerin yerini doldurmak için tam gaz çalışmalarına devam ediyor.

Kanallar da yayın hayatını noktalayan dizilerin yerini doldurmak için tam gaz çalışmalarına devam ediyor.

Yeni dizilerini tek tek açıklayan kanallardan biri olan NOW, son projesini geçtiğimiz aylarda duyurmuştu. Popüler Güney Kore yapımlarından ‘King The Land’ dizisinden uyarlanan Çift Kişilik Oda dizisi hem başrolleri Ulaş Tuna Astepe ve Devrim Özkan hem de adıyla büyük bir ilgi çekti.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Kanal D'nin de yeni dizisi belli oldu.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Kanal D'nin de yeni dizisi belli oldu.

Yine popüler bir Güney Kore dizisi olan “Birth Of A Beauty”den uyarlanacak olan Dass Yapım imzalı diziye 'Afet Bambaşka Biri' adı verildi. 

Yönetmeni henüz belli olmayan dizinin de oyuncu görüşmeleri sürüyor. 

Birth Of A Beauty dizisinde, oldukça kilolu olan Sa Geum Ran adlı genç bir kadın yıllardır evli olduğu kocası tarafından aldatılır. Dizide estetik ameliyatı sonrası inanılmaz bir fiziksel değişim geçiren Sa Geum Ran'nın çekici bir kadına dönüşmesi ve bu süreçte yaşadığı olaylar anlatılıyor.

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Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim
TV Editörü
2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümünden mezun oldum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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