Hangi Kore Dizisinden Uyarlanacak? Kanal D'nin Yeni Dizisi "Afet Bambaşka Biri" Geliyor!
Televizyon ekranlarında adım adım sezon arasına doğru gidiliyor. Bazı diziler final yapacak, bazıları ise sezon finali sonrası ekranlara geri dönecek. Tüm kanallar bu süreç içerisinde final yapan dizilerini yerini doldurmaya başladı bile. Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Kanal D, 'Afet Bambaşka Biri' adını verdiği yeni dizisini popüler bir Güney Kore dizisinden uyarlayacak.
Kaynak: Birsen Altuntaş
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Sezon arasına hızla yaklaştığımı bu günlerde dizi cephelerinden art arda haberler geliyor.
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Kanallar da yayın hayatını noktalayan dizilerin yerini doldurmak için tam gaz çalışmalarına devam ediyor.
Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Kanal D'nin de yeni dizisi belli oldu.
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2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümünden mezun oldum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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