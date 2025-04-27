"Ülkece Bağımlı Olduk": Voleybol Maçı Anında Uzak Şehir İzleyen Spor Fotoğrafçısı Viral Oldu!
Kanal D ekranlarında reytingleri altüst eden Uzak Şehir dizisi büyük bir izleyici kitlesi kazandı. Reyting oranlarıyla rakipleri gibi maçları da sollayan aşiret dizisi yine sosyal medyadada damgasını vurdu. Geçtiğimiz gün oynanan Fenerbahçe Medicana ile VakıfBank voleybol maçında dikkat çeken bir görüntü ortaya çıktı. Maç anında önündeki ekrandan Uzak Şehir izleyen spor fotoğrafçısı adeta viral oldu.
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Ekranlardaki aşiret dizisi özlemini alıp götüren Uzak Şehir her bölümüyle ortalığı kasıp kavuruyor.
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Hatta öyle ki, dizinin bağımlılığı maç heyecanının da önüne geçmeyi başardı.
Gelin önce o anları izleyelim...
X kullanıcılarından gelen birkaç yorumu da böyle bırakalım...
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2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümünden mezun oldum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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