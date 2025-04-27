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"Ülkece Bağımlı Olduk": Voleybol Maçı Anında Uzak Şehir İzleyen Spor Fotoğrafçısı Viral Oldu!

"Ülkece Bağımlı Olduk": Voleybol Maçı Anında Uzak Şehir İzleyen Spor Fotoğrafçısı Viral Oldu!

Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - TV Editörü
27.04.2025 - 09:14

Kanal D ekranlarında reytingleri altüst eden Uzak Şehir dizisi büyük bir izleyici kitlesi kazandı. Reyting oranlarıyla rakipleri gibi maçları da sollayan aşiret dizisi yine sosyal medyadada damgasını vurdu. Geçtiğimiz gün oynanan Fenerbahçe Medicana ile VakıfBank voleybol maçında dikkat çeken bir görüntü ortaya çıktı. Maç anında önündeki ekrandan Uzak Şehir izleyen spor fotoğrafçısı adeta viral oldu.

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Ekranlardaki aşiret dizisi özlemini alıp götüren Uzak Şehir her bölümüyle ortalığı kasıp kavuruyor.

Ekranlardaki aşiret dizisi özlemini alıp götüren Uzak Şehir her bölümüyle ortalığı kasıp kavuruyor.

Yükselen reytinglerine bakıldığında her hafta yeni bir izleyici kazandığı açıkça belli olan iddialı dizi pazartesi akşamlarının vazgeçilmez yapımları arasına girdi. Her bölümüyle seyirciyi ekranlara kilitleyen dizinin son bölümü çok konuşuldu. 

Cihan ve Alya’nın yakınlaştığı, Mine'nin çıkageldiği, Nare’nin ise kendini vurduğu 22. bölüm izleyicileri yine epey etkiledi.

Hatta öyle ki, dizinin bağımlılığı maç heyecanının da önüne geçmeyi başardı.

Hatta öyle ki, dizinin bağımlılığı maç heyecanının da önüne geçmeyi başardı.

Vodafone Sultanlar Ligi play-off final serisi üçüncü maçında Fenerbahçe Medicana Kadın Voleybol Takımı ile VakıfBank karşı karşıya geldi. Nefeslerin tutulduğu karşılaşmada bir taraftarın kamerasına yansıyan görüntü kısa sürede sosyal medya trendlerine girdi. 

Basın tribününde oturan bir spor fotoğrafçısının, sporcuların sahada ısındığı dakikalarda önündeki ekrandan Uzak Şehir izlediği anlar viral oldu.

Gelin önce o anları izleyelim...

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Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim
TV Editörü
2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümünden mezun oldum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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