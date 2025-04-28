Hudutsuz Sevda'da Şoke Eden Gelişme: Başrol Oyuncusu Diziye Veda Ediyor!
NOW, geçtiğimiz günlerde iki sezondur yayında olan Hudutsuz Sevda dizisi için devam kararı almıştı. Ekranların sevilen dizileri arasında yer alan yapımın cephesinde şoke eden bir gelişme yaşandı. Gazeteci Birsen Altuntaş, başrol oyuncusunun sezon sonunda diziden ayrılacağını açıkladı. Hudutsuz Sevda'nın yeni sezonda formatının değişeceği de ortaya çıktı.
Kaynak: Birsen Altuntaş
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Haziran ayının sonunda ekranlar yayın dönemlerine ara verecekler. Bu nedenle dizilerin akıbeti de yavaş yavaş belli oluyor.
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Birsen Altuntaş'ın haberine göre, sevilen dizinin cephesinden bomba bir haber geldi!
Diziyle ilgili haberler bununla da kalmadı! Hudutsuz Sevda'da 'Zeynep Leto' karakterine hayat veren Miray Daner diziden ayrılıyor.
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2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümünden mezun oldum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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