Hudutsuz Sevda'da Şoke Eden Gelişme: Başrol Oyuncusu Diziye Veda Ediyor!

Beklediği reytingleri alamayan ve hikayesi sona eren diziler tek tek final yapacağını açıklamaya devam ederken, bazı diziler de sezon finali verip birkaç ay sonra ekranlara geri dönme hazırlığı yapıyor.

Akıbeti merak edilen dizilerden biri de NOW'da yayınlanan Hudutsuz Sevda olmuştu. NOW'ın iki sezondur yayında olan dizisi için devam kararı aldığı açıklanmıştı.