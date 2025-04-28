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Hudutsuz Sevda'da Şoke Eden Gelişme: Başrol Oyuncusu Diziye Veda Ediyor!

Hudutsuz Sevda'da Şoke Eden Gelişme: Başrol Oyuncusu Diziye Veda Ediyor!

Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - TV Editörü
28.04.2025 - 16:33

NOW, geçtiğimiz günlerde iki sezondur yayında olan Hudutsuz Sevda dizisi için devam kararı almıştı. Ekranların sevilen dizileri arasında yer alan yapımın cephesinde şoke eden bir gelişme yaşandı. Gazeteci Birsen Altuntaş, başrol oyuncusunun sezon sonunda diziden ayrılacağını açıkladı. Hudutsuz Sevda'nın yeni sezonda formatının değişeceği de ortaya çıktı. 

Kaynak: Birsen Altuntaş

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Haziran ayının sonunda ekranlar yayın dönemlerine ara verecekler. Bu nedenle dizilerin akıbeti de yavaş yavaş belli oluyor.

Haziran ayının sonunda ekranlar yayın dönemlerine ara verecekler. Bu nedenle dizilerin akıbeti de yavaş yavaş belli oluyor.

Beklediği reytingleri alamayan ve hikayesi sona eren diziler tek tek final yapacağını açıklamaya devam ederken, bazı diziler de sezon finali verip birkaç ay sonra ekranlara geri dönme hazırlığı yapıyor. 

Akıbeti merak edilen dizilerden biri de NOW'da yayınlanan Hudutsuz Sevda olmuştu. NOW'ın iki sezondur yayında olan dizisi için devam kararı aldığı açıklanmıştı.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, sevilen dizinin cephesinden bomba bir haber geldi!

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, sevilen dizinin cephesinden bomba bir haber geldi!

Perşembe akşamlarının vazgeçilmez dizileri arasına giren Hudutsuz Sevda'nın ikinci sezonunun 63. bölümle sona ereceği öğrenilirken, bir kulis bilgisi yayıldı.

İddialara göre, yapımcılığını Fatih Aksoy’un üstlendiği Hudutsuz Sevda'nın yeni sezonda 'Halo' kod adını alıp yeni bir konsept ile yeniden izleyici karşısına çıkacağı belirtildi.

Diziyle ilgili haberler bununla da kalmadı! Hudutsuz Sevda'da 'Zeynep Leto' karakterine hayat veren Miray Daner diziden ayrılıyor.

Diziyle ilgili haberler bununla da kalmadı! Hudutsuz Sevda'da 'Zeynep Leto' karakterine hayat veren Miray Daner diziden ayrılıyor.

Miray Daner'in sezon finalinde Hudutsuz Sevda ekibine veda edeceği ortaya çıktı. Kadrosuna yeni isimlerin dahil olacağı düşünülen olan dizide Daner'in partneri 'Halil İbrahim’e hayat veren Deniz Can Aktaş'ın yoluna devam edeceği öğrenildi.

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Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim
TV Editörü
2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümünden mezun oldum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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