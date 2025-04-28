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Zeynep ve Cüneyd Evlendi: İki Sezondur İlgiyle İzlediğimiz Kızıl Goncalar Final Yaptı, Bölüme Yorum Yağdı

Zeynep ve Cüneyd Evlendi: İki Sezondur İlgiyle İzlediğimiz Kızıl Goncalar Final Yaptı, Bölüme Yorum Yağdı

Kızıl Goncalar
Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
28.04.2025 - 23:52

2 sezonluk maceranın sonuna geldik. Cüneyd, Zeynep, Meryem, Naim ve Levent artık geride kaldı. Büyük ilgiyle izlediğimiz Kızıl Goncalar final yaptı. Zaman atlamasının yaşandığı ve nikahların kıyıldığı Kızıl Goncalar finaline sosyal medyadan yorum yağdı. Cüneyd'in 5 yıl akıl hastanesinde yatması ise izleyiciyi epey öfkelendirdi.

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Bir devrin sonu geldi, Kızıl Goncalar final yaptı!

Bir devrin sonu geldi, Kızıl Goncalar final yaptı!

Zaman atlaması izlediğimiz dizinin sonunda reşit olan Zeynep ve Cüneyd evlendi. Cüneyd'in ebru sanatıyla ilgilendiğini ve hakkında başka bilgileri de öğrendiğimiz Kızıl Goncalar'a izleyicileri birer birer veda etti. Final bölümü beğeni toplayan diziye yorum yağdı.

Zeynep ve Cüneyd'in mutlu sonu sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

Zeynep ve Cüneyd'in mutlu sonu sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

Dizinin fanatikleri bilir. 'İki balık var suyu arayan' sözünü hafızamıza kazıdığımız dizide iki balık suyu buldu! Ancak bu kavuşma öncesinde Cüneyd ve Zeynep'in 5 yıl ayrı kaldığını da unutmayalım.

Şimdi hep birlikte finale gelen yorumlara bir göz gezdirelim:

Şimdi hep birlikte finale gelen yorumlara bir göz gezdirelim:
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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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