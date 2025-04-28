Zeynep ve Cüneyd Evlendi: İki Sezondur İlgiyle İzlediğimiz Kızıl Goncalar Final Yaptı, Bölüme Yorum Yağdı
2 sezonluk maceranın sonuna geldik. Cüneyd, Zeynep, Meryem, Naim ve Levent artık geride kaldı. Büyük ilgiyle izlediğimiz Kızıl Goncalar final yaptı. Zaman atlamasının yaşandığı ve nikahların kıyıldığı Kızıl Goncalar finaline sosyal medyadan yorum yağdı. Cüneyd'in 5 yıl akıl hastanesinde yatması ise izleyiciyi epey öfkelendirdi.
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Bir devrin sonu geldi, Kızıl Goncalar final yaptı!
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Zeynep ve Cüneyd'in mutlu sonu sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.
Şimdi hep birlikte finale gelen yorumlara bir göz gezdirelim:
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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Son 15 bölümdür Şükrü Necati Şahin elini eteğini çekmiş. Çok belli. Kendi aralarındaki kavga yüzünden bizim güzelim dizimiz mahvoldu