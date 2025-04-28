Sönmez Ölüyor mu? Kızılcık Şerbeti'nde Gerçek Yüzü Ortaya Çıkan Beril Bir Felakete Yol Açtı!

Tabii dizide kaos bol. Pembe ve Apo'nun üç çocuğu da farklı bir şekilde delirirken (mecazi) Apo eşinin kırkının çıkmasını bile beklemedi evlenmek için. Ama tabii ona mı yanalım, Nursema'nın küçük bir Pembe'ye dönüşmesine mi, Mustafa'nın psikolojisini komple yitirmesine mi, Fatih'in yine Doğa'yı aldatma moduna girmesine mi bilemiyoruz.

Biz bunları düşünür ve konuşurken dizinin yeni bölümünden ikinci fragman geldi. Firaz'ın adım atması sonucu Nursema'nın biraz olsun düzelir gibi olduğunu ve Mustafa'nın akıl hastanesinden eve dönüşünü görmek içimizi rahatlatsa da, Fatih'in yolu yol değil gibi görünüyor. Çünkü Defne, Fatih'i öpmeye bayağı bayağı meylediyor!