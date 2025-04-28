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Sönmez Ölüyor mu? Kızılcık Şerbeti'nde Gerçek Yüzü Ortaya Çıkan Beril Bir Felakete Yol Açtı!

Sönmez Ölüyor mu? Kızılcık Şerbeti'nde Gerçek Yüzü Ortaya Çıkan Beril Bir Felakete Yol Açtı!

Kızılcık Şerbeti
Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
28.04.2025 - 22:12

30 bölüm daha çekilmesi planlanan ve dolayısıyla 4. sezon onayını alan Kızılcık Şerbeti'nde olaylar yine karmakarışık bir hal alıyor. Fatih'in yine Doğa'yı aldatmaya meylettiğini gördüğümüz ikinci fragmanda Beril'in gerçek yüzü de ortaya çıkıyor. Kıvılcım'ın şüphelenmesiyle birlikte Ömer'in de yakın markaja aldığı Beril, Sönmez'i bir felakete sürüklüyor. Sönmez'in denize doğru itildiği görülürken karakterin ölüp ölmediği henüz bilinmiyor.

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Bitmek bilmeyen kaosuyla ömürlük kotamızı dolduran Kızılcık Şerbeti'nde Pembe'nin kırkı bile çıkmadan Apo, Işıl'la evlendi.

Bitmek bilmeyen kaosuyla ömürlük kotamızı dolduran Kızılcık Şerbeti'nde Pembe'nin kırkı bile çıkmadan Apo, Işıl'la evlendi.

Tabii dizide kaos bol. Pembe ve Apo'nun üç çocuğu da farklı bir şekilde delirirken (mecazi) Apo eşinin kırkının çıkmasını bile beklemedi evlenmek için. Ama tabii ona mı yanalım, Nursema'nın küçük bir Pembe'ye dönüşmesine mi, Mustafa'nın psikolojisini komple yitirmesine mi, Fatih'in yine Doğa'yı aldatma moduna girmesine mi bilemiyoruz. 

Biz bunları düşünür ve konuşurken dizinin yeni bölümünden ikinci fragman geldi. Firaz'ın adım atması sonucu Nursema'nın biraz olsun düzelir gibi olduğunu ve Mustafa'nın akıl hastanesinden eve dönüşünü görmek içimizi rahatlatsa da, Fatih'in yolu yol değil gibi görünüyor. Çünkü Defne, Fatih'i öpmeye bayağı bayağı meylediyor!

Kıvılcım ve Ömer'in radarına takılan Beril, Sönmez'i denize itti.

Kıvılcım ve Ömer'in radarına takılan Beril, Sönmez'i denize itti.

Bölümün yeni fragmanında bir de Beril gündemi vardı. Kıvılcım'ın şüphelenmeye başlayıp Ömer'e bildirdiği Beril'le ilgili tedirginlik artarken Beril'in Sönmez'le sahilde 3-5 tur attığı görüldü. Ancak hiç beklenmedik (ya da en azından istenmedik) bir an yaşandı ve Beril, biricik Sönmez Annemizi denize itti! 

Geçtiğimiz sezon sonunda diziden ayrılacağı iddia edilen Sönmez karakteriyle ilgili aynı iddialar bir kez daha ortaya çıktı. Bakalım Sönmez'e bir şey olacak mı, olmayacak mı?

Fragmanı buradan izleyebilirsiniz:

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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