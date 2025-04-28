Sönmez Ölüyor mu? Kızılcık Şerbeti'nde Gerçek Yüzü Ortaya Çıkan Beril Bir Felakete Yol Açtı!
30 bölüm daha çekilmesi planlanan ve dolayısıyla 4. sezon onayını alan Kızılcık Şerbeti'nde olaylar yine karmakarışık bir hal alıyor. Fatih'in yine Doğa'yı aldatmaya meylettiğini gördüğümüz ikinci fragmanda Beril'in gerçek yüzü de ortaya çıkıyor. Kıvılcım'ın şüphelenmesiyle birlikte Ömer'in de yakın markaja aldığı Beril, Sönmez'i bir felakete sürüklüyor. Sönmez'in denize doğru itildiği görülürken karakterin ölüp ölmediği henüz bilinmiyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Bitmek bilmeyen kaosuyla ömürlük kotamızı dolduran Kızılcık Şerbeti'nde Pembe'nin kırkı bile çıkmadan Apo, Işıl'la evlendi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Kıvılcım ve Ömer'in radarına takılan Beril, Sönmez'i denize itti.
Fragmanı buradan izleyebilirsiniz:
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın