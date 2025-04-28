Yine Bir İlahi Adalet Göndermesi: Survivor Pınar'ın Elenmesinin Ardından Eşinden İntikam Paylaşımı
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Survivor'da geçtiğimiz hafta elenen isim Pınar Saka oldu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Pınar'ın eşi Erhan Seçkin'den destek gecikmedi.
Erhan Seçkin'den bir de "İlahi adalette huzur var." paylaşımı geldi.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın