Yine Bir İlahi Adalet Göndermesi: Survivor Pınar'ın Elenmesinin Ardından Eşinden İntikam Paylaşımı

Yarışmanın favori isimlerinden biri olan ve sık sık girdiği tartışmalarla konuşulan Pınar Saka, Yağmur Banda'yla oynadığı düello sonunda elendi. Giderayak Poyraz'a 'Nasıl bir his? Sen bilirsin geçen seneki paketten' diyen Pınar, her şeye rağmen yarışmadan genel olarak herkesle sorunlarını çözerek ayrıldı.

Elenmesinin ardından duygusal bir konuşma yapan Pınar, ''Bu 3. Survivor'ım. En sevdiğim Survivor olacağını hiç düşünmemiştim. Bu kadar üzüleceğimi düşünmüyordum. Herkese başarılar diliyorum. Çok sevdiğim, çok özleyeceğim arkadaşlarım var. Hepsine sakatsızlık bir final diliyorum.'' dedi.