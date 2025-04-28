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Yine Bir İlahi Adalet Göndermesi: Survivor Pınar'ın Elenmesinin Ardından Eşinden İntikam Paylaşımı

Yine Bir İlahi Adalet Göndermesi: Survivor Pınar'ın Elenmesinin Ardından Eşinden İntikam Paylaşımı

survivor
Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
28.04.2025 - 20:13

Survivor 2025: All Star-Gönüllüler'de sezonun belki de en beklenmedik elemesi gerçekleşti. Sema ile düşmanlığıyla hemen her hafta konuşulan Pınar Saka, Survivor'dan elendi. Eleme düellosunu Yağmur Banda'ya karşı kaybeden Pınar'ın elenmesinin ardından eşi Erhan Seçkin'den destek gecikmedi.

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Survivor'da geçtiğimiz hafta elenen isim Pınar Saka oldu.

Survivor'da geçtiğimiz hafta elenen isim Pınar Saka oldu.

Yarışmanın favori isimlerinden biri olan ve sık sık girdiği tartışmalarla konuşulan Pınar Saka, Yağmur Banda'yla oynadığı düello sonunda elendi. Giderayak Poyraz'a 'Nasıl bir his? Sen bilirsin geçen seneki paketten' diyen Pınar, her şeye rağmen yarışmadan genel olarak herkesle sorunlarını çözerek ayrıldı.

Elenmesinin ardından duygusal bir konuşma yapan Pınar, ''Bu 3. Survivor'ım. En sevdiğim Survivor olacağını hiç düşünmemiştim. Bu kadar üzüleceğimi düşünmüyordum. Herkese başarılar diliyorum. Çok sevdiğim, çok özleyeceğim arkadaşlarım var. Hepsine sakatsızlık bir final diliyorum.'' dedi.

Pınar'ın eşi Erhan Seçkin'den destek gecikmedi.

Pınar'ın eşi Erhan Seçkin'den destek gecikmedi.

Pınar Saka'nın müzisyen eşi Erhan Seçkin, elemenin ardından Instagram hesabından paylaşım yaptı. Seçkin paylaşımında, ''Ait olduğun yere hoş geldin aşkım. Benim de gözüm aydın. Artık ruhum 'eror' (Hata) vermeye başlamıştı özleminden. Seninle gurur duyuyorum, iyi ki sen.. Trilyon kere de dünyaya gelsem yine sen, yine Pınar'ım...' yazdı.

Erhan Seçkin'den bir de "İlahi adalette huzur var." paylaşımı geldi.

Erhan Seçkin'den bir de "İlahi adalette huzur var." paylaşımı geldi.

Seçkin, 'Allah'ın bu dünyadaki düzenleyicisi ve virtiözite enstrumanı 'zaman'dır. Onun tezahürü zaman içinde er, geç vuku bulur. O yüzdendir ki, intikamda tatmin, ilahi adalette huzur vardır.' dedi. 

Bu sözleri eşi Pınar'ın er geç intikamını alacağına dair yaptığı bir paylaşım olarak yorumlandı.

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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