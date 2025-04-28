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18 Yıl Sonra Ayrılmıştı: Arka Sokaklar'ın Aylin'i Özlem Çınar Diziden Ne Kadar Kazandı?

18 Yıl Sonra Ayrılmıştı: Arka Sokaklar'ın Aylin'i Özlem Çınar Diziden Ne Kadar Kazandı?

Arka Sokaklar
Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
28.04.2025 - 21:23

Kanal D ekranlarında tam 19 sezondur yayınlanan Arka Sokaklar, 20. sezonuyla da izleyici karşısına çıkacak. Dizinin geçtiğimiz hafta yayınlanan bölümünde Aylin karakterine hayat veren Özlem Çınar'ın vedasını izlemiştik. Ünlü oyuncu 32 yaşında başladığı Arka Sokaklar dizisinden 50 yaşında ayrılmasıyla gündem oldu. 18 yıl boyunca bir dizide rol aldığı için de Özlem Çınar'ın Arka Sokaklar'dan ne kadar kazandığı merak edildi.

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Kanal D ekranlarında 19 sezondur yayınlanan Arka Sokaklar, 20. sezon onayını da aldı.

Kanal D ekranlarında 19 sezondur yayınlanan Arka Sokaklar, 20. sezon onayını da aldı.

19 sezondur ana kadronun büyük bir bölümü diziye devam ediyor. Dizide öyle bir aile ortamı oldu ve hatta oyuncular rollerini o kadar benimsedi ki artık onları diziden bağımsız düşünmek pek de mümkün değil.

Dizinin Aylin'i Özlem Çınar, geçtiğimiz hafta diziden ayrıldı.

Dizinin Aylin'i Özlem Çınar, geçtiğimiz hafta diziden ayrıldı.

32 yaşında girdiği diziden 50 yaşında ayrılan ve karakteriyle bütünleşen Özlem Çınar'ın vedası herkesi üzdü. 18 yıl boyunca dizide rol alması ve neredeyse hiç yaş almamış gibi görünmesinin yanı sıra bir de Özlem Çınar'ın kazancı konuşulmaya başladı.

Arka Sokaklar'ın Aylin'i Özlem Çınar diziden ne kadar kazanıyor sorusu merak edilmeye başladı.

Arka Sokaklar'ın Aylin'i Özlem Çınar diziden ne kadar kazanıyor sorusu merak edilmeye başladı.

18 yıl boyunca Arka Sokaklar'da rol almasıyla diziden ne kadar kazandığı da araştırılmaya başladı. Yapay zeka asistanı Grok'a Özlem Çınar'ın diziden ne kadar kazandığı soruldu. Grok bu soruya, 'Özlem Çınar’ın 18 yıl boyunca 'Arka Sokaklar' dizisinden tahmini kazancı yaklaşık 1.4 milyon USD’dir. Medya tahminlerine göre, bölüm başına 90.000 TL (yaklaşık 2.340 USD) kazandı. 18 yılda yaklaşık 600 bölümde yer aldığı düşünülürse, toplam kazancı bu civarda oluyor. Ancak, bu rakamlar resmi olmayan tahminlerdir ve maaş artışları, döviz kuru değişimleri gibi faktörler nedeniyle farklılık gösterebilir. Kesin rakamlar için resmi kaynaklar gereklidir.' cevabını verdi.

ChatGPT ise ünlü oyuncunun 2017'de aylık 55.000 TL alırken, 2024 yılında haftalık 90.000 TL kazandığını söyledi. Yıldan yıla değişkenlik gösteren kazancının 18 yılın ardından milyonları bulduğunu açıkladı.

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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