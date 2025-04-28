18 Yıl Sonra Ayrılmıştı: Arka Sokaklar'ın Aylin'i Özlem Çınar Diziden Ne Kadar Kazandı?

18 yıl boyunca Arka Sokaklar'da rol almasıyla diziden ne kadar kazandığı da araştırılmaya başladı. Yapay zeka asistanı Grok'a Özlem Çınar'ın diziden ne kadar kazandığı soruldu. Grok bu soruya, 'Özlem Çınar’ın 18 yıl boyunca 'Arka Sokaklar' dizisinden tahmini kazancı yaklaşık 1.4 milyon USD’dir. Medya tahminlerine göre, bölüm başına 90.000 TL (yaklaşık 2.340 USD) kazandı. 18 yılda yaklaşık 600 bölümde yer aldığı düşünülürse, toplam kazancı bu civarda oluyor. Ancak, bu rakamlar resmi olmayan tahminlerdir ve maaş artışları, döviz kuru değişimleri gibi faktörler nedeniyle farklılık gösterebilir. Kesin rakamlar için resmi kaynaklar gereklidir.' cevabını verdi.

ChatGPT ise ünlü oyuncunun 2017'de aylık 55.000 TL alırken, 2024 yılında haftalık 90.000 TL kazandığını söyledi. Yıldan yıla değişkenlik gösteren kazancının 18 yılın ardından milyonları bulduğunu açıkladı.