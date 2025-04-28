18 Yıl Sonra Ayrılmıştı: Arka Sokaklar'ın Aylin'i Özlem Çınar Diziden Ne Kadar Kazandı?
Kanal D ekranlarında tam 19 sezondur yayınlanan Arka Sokaklar, 20. sezonuyla da izleyici karşısına çıkacak. Dizinin geçtiğimiz hafta yayınlanan bölümünde Aylin karakterine hayat veren Özlem Çınar'ın vedasını izlemiştik. Ünlü oyuncu 32 yaşında başladığı Arka Sokaklar dizisinden 50 yaşında ayrılmasıyla gündem oldu. 18 yıl boyunca bir dizide rol aldığı için de Özlem Çınar'ın Arka Sokaklar'dan ne kadar kazandığı merak edildi.
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Kanal D ekranlarında 19 sezondur yayınlanan Arka Sokaklar, 20. sezon onayını da aldı.
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Dizinin Aylin'i Özlem Çınar, geçtiğimiz hafta diziden ayrıldı.
Arka Sokaklar'ın Aylin'i Özlem Çınar diziden ne kadar kazanıyor sorusu merak edilmeye başladı.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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