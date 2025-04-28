onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
TGRT'de Olumsuz 'KJ'ye Patron Eşi Aslıhan Ören’den Sansür! “Olmayacak, O Kadar!”

TGRT'de Olumsuz 'KJ'ye Patron Eşi Aslıhan Ören’den Sansür! “Olmayacak, O Kadar!”

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
28.04.2025 - 10:12 Son Güncelleme: 28.04.2025 - 10:18

Gazeteci Metin Cihan, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda TGRT'de yapılan 'Yoksulluk çocukları çalışmaya zorluyor' haberinin ardından patron eşi Aslıhan Ören tarafından yapılanları gündeme taşıdı. Metin Cihan’ın sosyal medya hesabından paylaştığı WhatsApp konuşmalarında kanal sahibinin eşi Aslıhan Ören'in yazılan KJ’lere yaptığı müdahaleler görüldü.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

TGRT Haber'de çocuk işçi sayısının artmasına ilişkin haberde "Yoksulluk çocukları çalışmaya zorluyor" ifadeleriyle KJ yazılması krize neden oldu.

TGRT Haber'de çocuk işçi sayısının artmasına ilişkin haberde "Yoksulluk çocukları çalışmaya zorluyor" ifadeleriyle KJ yazılması krize neden oldu.

2008 yılında Ahmet Mücahid Ören ile evlendikten sonra İhlas Medya Grubu'nun başkanı olan Aslıhan Ören, olumsuz KJ yazılmasına tepki göstererek 'Başka patron mu var bilmediğim?' ifadelerini kullandı. 

Aslıhan Ören ile Genel Yayın Yönetmeni Ercan Seki arasındaki konuşmalar sosyal medyada gündem oldu.

Yazılan KJ'lere sinirlenen Aslıhan Ören, Whatsapp grubundan Ercan Seki'ye yazarak yazılanlara büyük tepki gösterdi.

Yazılan KJ'lere sinirlenen Aslıhan Ören, Whatsapp grubundan Ercan Seki'ye yazarak yazılanlara büyük tepki gösterdi.

Aslıhan Ören, “Olumsuz KJ olmayacak demedim mi? Ben ne anlatıyorum, başka patron mu var bilmediğim? Yapmak isteyen hemen istifa etsin. Sorumlu kimse yazılı savunma al hemen! İK’ya da bildir. Buralara yazma, anladıkları dilden uygula. Sonra da tazminatsız gönder bak nasıl dinlerler, herkes okusun” yazdı.

Aslıhan Ören sorumlunun bulunarak tazminatsız kovulmasını istedi.

Aslıhan Ören sorumlunun bulunarak tazminatsız kovulmasını istedi.

(Fotoğraflar mynet.com'dan alınmıştır)

Ercan Seki’nin eski paylaşımı da ortaya çıktı.

Ercan Seki’nin eski paylaşımı da ortaya çıktı.

Geçmiş dönemde doğal gaza yapılan zam haberini yayınlamayan haber kanalını sosyal medya hesabından eleştiren TGRT Genel Yayın Yönetmeni Ercan Seki'nin 'Meslektaşlarım adına üzgünüm, günün birinde bunu yapmak zorunda kalırsam gidip pazarda limon satarım yine de yapmam' yazılı mesajı da sosyal medyada gündem oldu.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
53
19
11
1
1
1
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın