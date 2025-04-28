TGRT'de Olumsuz 'KJ'ye Patron Eşi Aslıhan Ören’den Sansür! “Olmayacak, O Kadar!”
Gazeteci Metin Cihan, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda TGRT'de yapılan 'Yoksulluk çocukları çalışmaya zorluyor' haberinin ardından patron eşi Aslıhan Ören tarafından yapılanları gündeme taşıdı. Metin Cihan’ın sosyal medya hesabından paylaştığı WhatsApp konuşmalarında kanal sahibinin eşi Aslıhan Ören'in yazılan KJ’lere yaptığı müdahaleler görüldü.
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TGRT Haber'de çocuk işçi sayısının artmasına ilişkin haberde "Yoksulluk çocukları çalışmaya zorluyor" ifadeleriyle KJ yazılması krize neden oldu.
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Yazılan KJ'lere sinirlenen Aslıhan Ören, Whatsapp grubundan Ercan Seki'ye yazarak yazılanlara büyük tepki gösterdi.
Aslıhan Ören sorumlunun bulunarak tazminatsız kovulmasını istedi.
Ercan Seki’nin eski paylaşımı da ortaya çıktı.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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