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Özlem Çınar'ın Arka Sokaklar'daki Kazancından Final Yapan ATV Dizisine TV Dünyasında Bugün Yaşananlar

Özlem Çınar'ın Arka Sokaklar'daki Kazancından Final Yapan ATV Dizisine TV Dünyasında Bugün Yaşananlar

Kızılcık Şerbeti Kızıl Goncalar
Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
29.04.2025 - 01:16

Televizyon ve dizi dünyasında yaşanan son dakika gelişmelerini ve olaylarını gün boyunca sizler için derledik. Yine temposu yoğun geçen bir gün oldu. Kaçıranlar için biz yine buradayız!

28 Nisan Pazartesi günü televizyon ekranlarında neler yaşandığını burada bulabilirsiniz!

Bakalım bugün neler yaşanmış?

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1. Kızıl Goncalar'da Zeynep'in yaşı ve hangi yılda olduğumuz kafa karıştırdı.

1. Kızıl Goncalar'da Zeynep'in yaşı ve hangi yılda olduğumuz kafa karıştırdı.

Geçtiğimiz hafta 18'ine giren Zeynep, finalde Cüneyd'le evlendi. Ancak doğum tarihi verilen zamana uymuyordu. Üstüne bir de zaman atlaması eklenince izleyicinin kafası epey karıştı.

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2. Kızıl Goncalar final yaptı.

2. Kızıl Goncalar final yaptı.

İki sezondur NOW TV'de yayınlanan dizi 28 Nisan'da yayınlanan bölümüyle ekrana veda etti. Dizinin final bölümüne yorum yağdı.

Detaylar:

3. Arka Sokaklar'ın Aylin'i Özlem Çınar diziye veda etmişti.

3. Arka Sokaklar'ın Aylin'i Özlem Çınar diziye veda etmişti.

Ünlü oyuncu tam 18 sene boyunca aynı dizide rol aldı. Bu durum izleyicilerin 'Özlem Çınar Arka Sokaklar'dan ne kadar kazandı?' diye sorgulamasına neden oldu. Biz de sizin için araştırdık!

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4. Survivor'dan elenen Pınar'a eşinden destek geldi.

4. Survivor'dan elenen Pınar'a eşinden destek geldi.

Yağmur'la oynadığı düelloyu kaybeden Pınar yarışmadan elendi. Eşi hem duygusal hem de intikam kokan paylaşımlar yaptı.

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5. Kenan İmirzalıoğlu'nun yüksek bir ücretle ekrana döneceği iddia edildi.

5. Kenan İmirzalıoğlu'nun yüksek bir ücretle ekrana döneceği iddia edildi.

İmirzalıoğlu uzun süredir TV ekranlarında bir dizide rol almıyordu. Ünlü oyuncunun gelecek sezon için dudak uçuklatan bir ücrete anlaştığı iddia edildi.

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6. Kızılcık Şerbeti fragmanı herkesi korkuttu.

6. Kızılcık Şerbeti fragmanı herkesi korkuttu.

Beril'in gerçek yüzü yavaş yavaş ortaya çıkarken olan yine Sönmez'e oldu. Beril, Sönmez'i denize itti.

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7. Sustalı Ceylan'ın final kararı aldığı açıklandı.

7. Sustalı Ceylan'ın final kararı aldığı açıklandı.

Dizilerle ilgili kararlar birer birer verilirken bir haber daha ATV'den geldi. Sustalı Ceylan'ın 6. bölümde final yapacağı kararlaştırıldı.

Detaylar:

8. Karahan karakterine hayat veren Ertan Saban Deha'ya veda etti.

8. Karahan karakterine hayat veren Ertan Saban Deha'ya veda etti.

Diziden iki ay önce ayrılan Karga Deha'ya geri döndü. Dönüşü muhteşem olan Karga, Karahan'ı vurarak öldürdü ve diziden ayrılması da bu şekilde gerçekleşti.

Detaylar:

9. Hudutsuz Sevda'dan şaşırtan bir karar geldi!

9. Hudutsuz Sevda'dan şaşırtan bir karar geldi!

Dizinin başrolü olan Miray Daner'in sezon sonunda diziden ayrılacağı açıklandı. Üçüncü sezonda dizinin başka bir hikayeye evrileceği söylendi.

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10. İşte Benim Stilim'le ilgili şok iddia ortaya atıldı.

10. İşte Benim Stilim'le ilgili şok iddia ortaya atıldı.

Yarışmacı Sibel Serbest, programla ilgili iddialarda bulundu. Serbest, bazı yarışmacıları İvana Sert'in giydirdiğini iddia etti.

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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