Özlem Çınar'ın Arka Sokaklar'daki Kazancından Final Yapan ATV Dizisine TV Dünyasında Bugün Yaşananlar
Televizyon ve dizi dünyasında yaşanan son dakika gelişmelerini ve olaylarını gün boyunca sizler için derledik. Yine temposu yoğun geçen bir gün oldu. Kaçıranlar için biz yine buradayız!
28 Nisan Pazartesi günü televizyon ekranlarında neler yaşandığını burada bulabilirsiniz!
Bakalım bugün neler yaşanmış?
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1. Kızıl Goncalar'da Zeynep'in yaşı ve hangi yılda olduğumuz kafa karıştırdı.
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2. Kızıl Goncalar final yaptı.
3. Arka Sokaklar'ın Aylin'i Özlem Çınar diziye veda etmişti.
4. Survivor'dan elenen Pınar'a eşinden destek geldi.
5. Kenan İmirzalıoğlu'nun yüksek bir ücretle ekrana döneceği iddia edildi.
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6. Kızılcık Şerbeti fragmanı herkesi korkuttu.
7. Sustalı Ceylan'ın final kararı aldığı açıklandı.
8. Karahan karakterine hayat veren Ertan Saban Deha'ya veda etti.
9. Hudutsuz Sevda'dan şaşırtan bir karar geldi!
10. İşte Benim Stilim'le ilgili şok iddia ortaya atıldı.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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