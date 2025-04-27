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Sandığımızdan Küçükmüş: Kızılcık Şerbeti'nde Fatih'in Yaşı İfşa Oldu!

Sandığımızdan Küçükmüş: Kızılcık Şerbeti'nde Fatih'in Yaşı İfşa Oldu!

Kızılcık Şerbeti
Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
27.04.2025 - 19:53

TV ekranlarının en çok izlenen yapımlarından biri olma özelliğini sürdüren Kızılcık Şerbeti, gelecek sezon da devam edecek. Show TV ekranlarında yayınlanan dizi en güçlü rakibi Yalı Çapkını'nı saf dışı bırakmayı başararak dördüncü sezon onayını aldı. 10+ reyting almaya devam eden dizide Pembe karakterinin ayrılışıyla ortam gerilse de izleyici bağını koparmamaya devam ediyor. 

Dizinin sevilmemesine rağmen en çok konuşulan isimlerinden biri de Fatih oluyor. Doğukan Güngör'ün canlandırdığı karaktere öfke devam etse de onunla ilgili merak edilenler asla bitmiyor. Bu zamana kadar bilmediğimiz bir konu daha dikkatli bir izleyici tarafından ortaya çıktı. Fatih'in dizideki yaşı ifşa oldu.

Kaynak: https://x.com/hardalsevmemben/status/...
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Cuma akşamlarının zirvesinde yer alan Kızılcık Şerbeti, 4. sezon onayını aldı.

Cuma akşamlarının zirvesinde yer alan Kızılcık Şerbeti, 4. sezon onayını aldı.

En güçlü rakibi olan Yalı Çapkını'nı saf dışı bırakan ve hatta onun final yapmasıyla daha da güçlenen Kızılcık Şerbeti, gelecek sezon da izleyici karşısına çıkacak. Pembe karakterinin diziden ayrılmasıyla kaosa sürüklenen Kızılcık Şerbeti, her ne kadar izleyiciyi kızdırsa da büyük bir keyifle izlenmeye devam ediyor.

Dizinin en çok konuşulan ve kızılan karakterlerinden biri olan Fatih'in annesinin ölümünden sonra değişimi "yine şaşırtmadı" diye düşündürüyor.

Dizinin en çok konuşulan ve kızılan karakterlerinden biri olan Fatih'in annesinin ölümünden sonra değişimi "yine şaşırtmadı" diye düşündürüyor.

Pembe'nin ölümüyle çocuklarının değişimi gündem olurken, Fatih'in yine Doğa'yı aldatacak gibi hamlelerde bulunması izleyiciyi öfkelendiriyor. Daha önce kendisine tokatlama sitesi açılan Fatih'le ilgili merak edilenler artarken dikkatli bir izleyici sayesinde bu çok sinirlendiğimiz karakterin yaşı da ortaya çıktı.

X'te @hardalsevmemben adlı kullanıcı, Fatih'in yaşının ortaya çıktığı sahneyi yakaladı. "Kızılcık Şerbeti Fatih kaç yaşında?" sorusu böylece cevap buldu.

X'te @hardalsevmemben adlı kullanıcı, Fatih'in yaşının ortaya çıktığı sahneyi yakaladı. "Kızılcık Şerbeti Fatih kaç yaşında?" sorusu böylece cevap buldu.

Her ne kadar kendisine kızsak da karakterine dair detayları epey merak ettiğimiz Fatih'le ilgili bir gerçek ortaya çıktı. Dikkatli bir izleyici, 98. bölümden yakaladığı bir sahnede Fatih'in 1999 doğumlu olduğunu gözler önüne serdi. Ekim ayında doğduğu öğrenilen Fatih henüz 26 yaşındaymış! Fatih'in akrep ya da terazi burcu olduğu da böylece ortaya çıkmış oldu.

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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