Sandığımızdan Küçükmüş: Kızılcık Şerbeti'nde Fatih'in Yaşı İfşa Oldu!

TV ekranlarının en çok izlenen yapımlarından biri olma özelliğini sürdüren Kızılcık Şerbeti, gelecek sezon da devam edecek. Show TV ekranlarında yayınlanan dizi en güçlü rakibi Yalı Çapkını'nı saf dışı bırakmayı başararak dördüncü sezon onayını aldı. 10+ reyting almaya devam eden dizide Pembe karakterinin ayrılışıyla ortam gerilse de izleyici bağını koparmamaya devam ediyor.

Dizinin sevilmemesine rağmen en çok konuşulan isimlerinden biri de Fatih oluyor. Doğukan Güngör'ün canlandırdığı karaktere öfke devam etse de onunla ilgili merak edilenler asla bitmiyor. Bu zamana kadar bilmediğimiz bir konu daha dikkatli bir izleyici tarafından ortaya çıktı. Fatih'in dizideki yaşı ifşa oldu.