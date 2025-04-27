Biz Resmen Şok! Kısmetse Olur'un Favori Gelini Aybüke Herkesten Gizlediği Sevgilisiyle Sözlendiğini Açıkladı
Ekranların en çok izlenen evlilik programlarından biri olan Kısmetse Olur, RTÜK müdahalesiyle yasaklanmış ve TV ekranlarından kaldırılmıştı. Sevilen program yıllar sonra Kısmetse Olur: Aşkın Gücü adıyla YouTube'da yayınlanmaya başladı. Büyük beğeniyle bir kez daha izlenen programın öne çıkan gelin adaylarından biri de Aybüke Çangal oldu.
Fenomen gelin adayı, Tolga Kandemir'le yaşadığı aşkla uzun süre gündemden düşmedi. Programın ardından da ilişkilerini sürdüren ikili bir süre sonra ayrılmışlardı. Aybüke, yeni sevgilisi Furkan Taha ile sözlendiğini duyurdu.
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Bir dönemin favori programlarından biri olan Kısmetse Olur, RTÜK engeline takılarak ekrandan kaldırılmıştı.
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Aybüke ve Tolga, programa damga vuran isimlerdendi.
Aybüke, bu zamana kadar herkesten gizlediği sevgilisiyle sözlendiğini duyurdu!
Furkan Taha adındaki sözlüsüyle videolar paylaşan Aybüke'ye mutluluklar dileriz.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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