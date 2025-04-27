Biz Resmen Şok! Kısmetse Olur'un Favori Gelini Aybüke Herkesten Gizlediği Sevgilisiyle Sözlendiğini Açıkladı

Ekranların en çok izlenen evlilik programlarından biri olan Kısmetse Olur, RTÜK müdahalesiyle yasaklanmış ve TV ekranlarından kaldırılmıştı. Sevilen program yıllar sonra Kısmetse Olur: Aşkın Gücü adıyla YouTube'da yayınlanmaya başladı. Büyük beğeniyle bir kez daha izlenen programın öne çıkan gelin adaylarından biri de Aybüke Çangal oldu.

Fenomen gelin adayı, Tolga Kandemir'le yaşadığı aşkla uzun süre gündemden düşmedi. Programın ardından da ilişkilerini sürdüren ikili bir süre sonra ayrılmışlardı. Aybüke, yeni sevgilisi Furkan Taha ile sözlendiğini duyurdu.