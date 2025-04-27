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Biz Resmen Şok! Kısmetse Olur'un Favori Gelini Aybüke Herkesten Gizlediği Sevgilisiyle Sözlendiğini Açıkladı

Biz Resmen Şok! Kısmetse Olur'un Favori Gelini Aybüke Herkesten Gizlediği Sevgilisiyle Sözlendiğini Açıkladı

Kısmetse Olur
Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
27.04.2025 - 18:01

Ekranların en çok izlenen evlilik programlarından biri olan Kısmetse Olur, RTÜK müdahalesiyle yasaklanmış ve TV ekranlarından kaldırılmıştı. Sevilen program yıllar sonra Kısmetse Olur: Aşkın Gücü adıyla YouTube'da yayınlanmaya başladı. Büyük beğeniyle bir kez daha izlenen programın öne çıkan gelin adaylarından biri de Aybüke Çangal oldu.

Fenomen gelin adayı, Tolga Kandemir'le yaşadığı aşkla uzun süre gündemden düşmedi. Programın ardından da ilişkilerini sürdüren ikili bir süre sonra ayrılmışlardı. Aybüke, yeni sevgilisi Furkan Taha ile sözlendiğini duyurdu.

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Bir dönemin favori programlarından biri olan Kısmetse Olur, RTÜK engeline takılarak ekrandan kaldırılmıştı.

Bir dönemin favori programlarından biri olan Kısmetse Olur, RTÜK engeline takılarak ekrandan kaldırılmıştı.

O dönem RTÜK, TV ekranlarında yayınlanan evlilik programlarına ceza vermişti. Toplumu olumsuz etkilediğini söyleyerek yayınlanan tüm evlilik programlarını yayından kaldırmıştı. 

Kısmetse Olur'un yayından kaldırılmasından beş yıl sonra Kısmetse Olur: Aşkın Gücü YouTube üzerinden yayınlanmaya başladı. Tabii ki ilk versiyonunda olduğu gibi yine büyük bir ilgiyle izlendi.

Aybüke ve Tolga, programa damga vuran isimlerdendi.

Aybüke ve Tolga, programa damga vuran isimlerdendi.

İlişkileri program boyunca favori olarak görülen ikili, programın sona ermesinin ardından da ilişkilerine devam etmişlerdi. Bir süre önce ayrılan ikili hayatlarında bambaşka yönlere doğru yol almışlardı.

Aybüke, bu zamana kadar herkesten gizlediği sevgilisiyle sözlendiğini duyurdu!

Furkan Taha adındaki sözlüsüyle videolar paylaşan Aybüke'ye mutluluklar dileriz.

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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