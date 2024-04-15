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Kimler Geldi Kimler Geçti Konusu Nedir, Oyuncuları Kimler? Kimler Geldi Kimler Geçti Ne Zaman Yayınlanacak?

Kimler Geldi Kimler Geçti Konusu Nedir, Oyuncuları Kimler? Kimler Geldi Kimler Geçti Ne Zaman Yayınlanacak?

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
15.04.2024 - 20:37

Oyuncu kadrosunda Serenay Sarıkaya, Boran Kuzum ve Metin Akdülger'in buluştuğu Netflix dizisi “Kimler Geldi Kimler Geçti” büyük bir heyecanla bekleniyor. Kimler Geldi Kimler Geçti dizisinin yayın tarihi de belli oldu. Peki Kimler Geldi Kimler Geçti dizisinin konusu nedir, ne zaman yayınlanacak?

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Kimler Geldi Kimler Geçti Konusu Nedir?

Kimler Geldi Kimler Geçti Konusu Nedir?

Kimler Geldi Kimler Geçti dizisi başarılı bir avukat olan Leyla Taylan'ın aşk acısından kurtulmak için attığı adımları konu ediniyor. Leyla'nın yanısıra, aynı avukatlık bürosunda çalıştığı arkadaşlarının ilişkileri de mercek altına alınıyor. İlişkilerdeki modern 'bench, ghost, ilişki, ilişme' gibi terimler konu ediniliyor ve kişilerin çektikleri ilişki sancıları aktarılıyor.

Leyla Taylan'ın ilişkisi kötü bir ihanetle biter. Ünlü bir avukat olan Taylan, aşk acısından kurtulmak için kendisini yıllar sonra flört dünyasına atar.

Leyla, arkadaşı yakışıklı şef Şeyyaz’ın yardımıyla ayrılık acısından kurtulur ve 'yılın boşanma davası” olarak anılan bir davanın avukatı olur.

Leyla, ünlü üçüncü eş Tuba Tepelioğlu’nun vekilidir. Leyla’nın karşısında ise 15 yıl içerisinde üç kez evlenip boşanan bir ilişki katili olan Cem Murathan vardır. Leyla, müvekkilini bu adama karşı savunurken olaylar karışır.

Kimler Geldi Kimler Geçti Oyuncuları Kimler?

Kimler Geldi Kimler Geçti Oyuncuları Kimler?

Kimler Geldi Kimler Geçti dizisinin oyuncu kadrosu ise şu şekilde;

  • Serenay Sarıkaya

  • Metin Akdülger

  • Hakan Kurtaş

  • Boran Kuzum

  • Ahmet Rıfat Şungar

  • Meriç Aral

  • Bade İşçil

  • Esra Ruşan

  • Efe Tunçer

Kimler Geldi Kimler Geçti Ne Zaman Yayınlanacak?

Kimler Geldi Kimler Geçti Ne Zaman Yayınlanacak?

Kimler Geldi Kimler Geçti'nin tanıtım fragmanı yayınlandı. Merakla beklenen dizinin ne zaman yayınlanacağı da açıklandı. Kimler Geldi Kimler Geçti, 9 Mayıs tarihinde Netflix'te yayınlanacak.

Kimler Geldi Kimler Geçti Kaç Sezon?

Kimler Geldi Kimler Geçti Kaç Sezon?

Yapımcılığını Ay Yapım'ın üstlendiği Kimler Geldi Kimler Geçti dizisi şimdilik bir sezondan oluşuyor. Dizinin ikinci sezonunun gelip gelmeyeceğine dair net bir bilgi bulunmuyor.

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