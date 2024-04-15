Kimler Geldi Kimler Geçti Konusu Nedir, Oyuncuları Kimler? Kimler Geldi Kimler Geçti Ne Zaman Yayınlanacak?

Kimler Geldi Kimler Geçti dizisi başarılı bir avukat olan Leyla Taylan'ın aşk acısından kurtulmak için attığı adımları konu ediniyor. Leyla'nın yanısıra, aynı avukatlık bürosunda çalıştığı arkadaşlarının ilişkileri de mercek altına alınıyor. İlişkilerdeki modern 'bench, ghost, ilişki, ilişme' gibi terimler konu ediniliyor ve kişilerin çektikleri ilişki sancıları aktarılıyor.

Leyla Taylan'ın ilişkisi kötü bir ihanetle biter. Ünlü bir avukat olan Taylan, aşk acısından kurtulmak için kendisini yıllar sonra flört dünyasına atar.

Leyla, arkadaşı yakışıklı şef Şeyyaz’ın yardımıyla ayrılık acısından kurtulur ve 'yılın boşanma davası” olarak anılan bir davanın avukatı olur.

Leyla, ünlü üçüncü eş Tuba Tepelioğlu’nun vekilidir. Leyla’nın karşısında ise 15 yıl içerisinde üç kez evlenip boşanan bir ilişki katili olan Cem Murathan vardır. Leyla, müvekkilini bu adama karşı savunurken olaylar karışır.