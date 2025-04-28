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Sırrı Süreyya Önder’in Sağlık Durumu Hakkında Hastaneden Yeni Açıklama: "Hayati Refleksleri Azaldı"

Sırrı Süreyya Önder’in Sağlık Durumu Hakkında Hastaneden Yeni Açıklama: "Hayati Refleksleri Azaldı"

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
28.04.2025 - 10:25 Son Güncelleme: 28.04.2025 - 10:40

DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumu hakkında hastaneden yapılan yeni açıklamada 'Sırrı Süreyya Önder için başka bir kırılma noktasındayız. Hastamızın refleksleri azaldı. Hayati tehlikesi artarak devam ediyor' denildi.

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TBMM Meclis Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder’in yoğun bakımdaki tedavisi devam ediyor.

TBMM Meclis Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder’in yoğun bakımdaki tedavisi devam ediyor.

13 gündür tedavisi yoğun bakımda devam eden Önder'in sağlık durumuyla ilgili hastaneden yeni bir açıklama geldi.

Hastanenin açıklamasında  'Hastamız Sayın Sırrı Süreyya Önder; Bugün Hastanemiz yoğun bakım ünitesindeki 13. Gününde, ECMO (kalp destek cihazı) ve inotropik destek tedavisi altında hemodinamik stabilitesini korumasına rağmen maalesef nörolojik tablosu giderek bozulmuş. Başka bir kırılma noktasına gelmiş bulunmaktayız. Hastamızın refleksleri azalmış, beyin ödemi devam etmektedir. Hayati tehlikesi maalesef artarak devam etmektedir. Ancak sabırla tedavilerimizi yaparak beklemeye devam edeceğiz. Hepinize teşekkür ediyor, saygılarımı sunuyorum” ifadelerine yer verildi.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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