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TRT Muhabiri Murat Söylemez’in Hakan Fidan’a Verdiği 'Suikastli' Cevap Tepki Çekti

TRT Muhabiri Murat Söylemez’in Hakan Fidan’a Verdiği 'Suikastli' Cevap Tepki Çekti

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
28.04.2025 - 11:22 Son Güncelleme: 28.04.2025 - 12:56

TRT Haber’de Bayburt Muhabiri olarak görev alan Murat Söylemez’in, Hakan Fidan’ın Özgür Özel’i hedef alarak yaptığı sosyal medya paylaşımına verdiği cevap sosyal medyada tepkilere neden oldu.

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın paylaşımına Vladimir Putin örneği ile cevap veren TRT muhabiri Murat Söylemez’in mesajı tepki çekti.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın paylaşımına Vladimir Putin örneği ile cevap veren TRT muhabiri Murat Söylemez’in mesajı tepki çekti.

Hakan Fidan, 6 Nisan tarihinde CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i hedef alan bir paylaşımda bulunarak, 'Artık haddini bil!' demişti. Fidan’ın bu paylaşımının altında gelen onlarca yorumdan bir tanesi ise dikkatlerden kaçmadı. 

TRT Haber’in Bayburt muhabiri olan Murat Söylemez, Hakan Fidan’ın paylaşımına cevap olarak 'Hakan başkan, Rusya’da Putin'e muhalif kim varsa kazara veya eceliyle öte tarafı boyladı. Putin hepsine baş sağlığı da diledi. Reise diktatör diyenler ülkemizde cirit atıyor. Bilmem anlatabildim mi?' yazdı. 

Söylemez’in bu paylaşımı sosyal medyada tepkilere neden oldu.

Murat Söylemez hakkında çıkan haberler sonrasında sosyal medya hesabından şu paylaşımı yaptı:

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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