TRT Muhabiri Murat Söylemez’in Hakan Fidan’a Verdiği 'Suikastli' Cevap Tepki Çekti
TRT Haber’de Bayburt Muhabiri olarak görev alan Murat Söylemez’in, Hakan Fidan’ın Özgür Özel’i hedef alarak yaptığı sosyal medya paylaşımına verdiği cevap sosyal medyada tepkilere neden oldu.
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın paylaşımına Vladimir Putin örneği ile cevap veren TRT muhabiri Murat Söylemez’in mesajı tepki çekti.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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