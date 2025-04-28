TRT Muhabiri Murat Söylemez’in Hakan Fidan’a Verdiği 'Suikastli' Cevap Tepki Çekti

Hakan Fidan, 6 Nisan tarihinde CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i hedef alan bir paylaşımda bulunarak, 'Artık haddini bil!' demişti. Fidan’ın bu paylaşımının altında gelen onlarca yorumdan bir tanesi ise dikkatlerden kaçmadı.

TRT Haber’in Bayburt muhabiri olan Murat Söylemez, Hakan Fidan’ın paylaşımına cevap olarak 'Hakan başkan, Rusya’da Putin'e muhalif kim varsa kazara veya eceliyle öte tarafı boyladı. Putin hepsine baş sağlığı da diledi. Reise diktatör diyenler ülkemizde cirit atıyor. Bilmem anlatabildim mi?' yazdı.

Söylemez’in bu paylaşımı sosyal medyada tepkilere neden oldu.