Deniz Kenarında MP3’le Hayal Kurduğumuz O Yılların Playlist’i Geldi
Bazılarımız için bir sahil kasabası, bazılarımız içinse arka bahçede yere serdiğimiz kilimin üzerine düşen öğle güneşi… Ama hepimizin ortak noktasıydı: MP3 çalara attığımız birkaç sevdiğimiz şarkıyla dünyayı unutmak. Pilli kulaklıklar, yürüyüş moduna alınan Winamp listeleri, LimeWire’dan yarım inmiş şarkılar... Hepsi birer anı artık.
İşte tam da o yılların özlemiyle hazırlanmış, deniz kenarında hayal kurarken arka fonda çalan ve sizi eski günlere ışınlayacak şarkılarla dolu bir playlist ile geldik. Her şarkının sizi alıp bir yere götürdüğünden eminiz. Şimdi kulaklığı takın, gözlerinizi kapatın ve o yaz akşamına dönün...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
1. İrem – Hayalet Sevgilim
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
2. Don Omar – Dale Don Dale
3. Evanescence - Bring Me To Life
4. Gece Yolcuları – Unut Beni
5. Murat Kekilli – Bu Akşam Ölürüm
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
6. Emre Aydın – Soğuk Odalar
7. Sagopa Kajmer – Baytar
8. Mustafa Sandal – İsyankar
9. Murat Göğebakan – Ay Yüzlüm
10. Haluk Levent – Anlasana
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
11. Seksendört – Ölürüm Hasretinle
12. Ayna – Sen Unutma Beni
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorum Yazın