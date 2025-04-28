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Deniz Kenarında MP3’le Hayal Kurduğumuz O Yılların Playlist’i Geldi

etiket Deniz Kenarında MP3’le Hayal Kurduğumuz O Yılların Playlist’i Geldi

Ecem Bekar
Ecem Bekar - Onedio Üyesi
28.04.2025 - 23:56

Bazılarımız için bir sahil kasabası, bazılarımız içinse arka bahçede yere serdiğimiz kilimin üzerine düşen öğle güneşi… Ama hepimizin ortak noktasıydı: MP3 çalara attığımız birkaç sevdiğimiz şarkıyla dünyayı unutmak. Pilli kulaklıklar, yürüyüş moduna alınan Winamp listeleri, LimeWire’dan yarım inmiş şarkılar... Hepsi birer anı artık.

İşte tam da o yılların özlemiyle hazırlanmış, deniz kenarında hayal kurarken arka fonda çalan ve sizi eski günlere ışınlayacak şarkılarla dolu bir playlist ile geldik. Her şarkının sizi alıp bir yere götürdüğünden eminiz. Şimdi kulaklığı takın, gözlerinizi kapatın ve o yaz akşamına dönün...

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1. İrem – Hayalet Sevgilim

2. Don Omar – Dale Don Dale

3. Evanescence - Bring Me To Life

4. Gece Yolcuları – Unut Beni

5. Murat Kekilli – Bu Akşam Ölürüm

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6. Emre Aydın – Soğuk Odalar

7. Sagopa Kajmer – Baytar

8. Mustafa Sandal – İsyankar

9. Murat Göğebakan – Ay Yüzlüm

10. Haluk Levent – Anlasana

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11. Seksendört – Ölürüm Hasretinle

12. Ayna – Sen Unutma Beni

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Ecem Bekar
Ecem Bekar
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