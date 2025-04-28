Deniz Kenarında MP3’le Hayal Kurduğumuz O Yılların Playlist’i Geldi

Bazılarımız için bir sahil kasabası, bazılarımız içinse arka bahçede yere serdiğimiz kilimin üzerine düşen öğle güneşi… Ama hepimizin ortak noktasıydı: MP3 çalara attığımız birkaç sevdiğimiz şarkıyla dünyayı unutmak. Pilli kulaklıklar, yürüyüş moduna alınan Winamp listeleri, LimeWire’dan yarım inmiş şarkılar... Hepsi birer anı artık.

İşte tam da o yılların özlemiyle hazırlanmış, deniz kenarında hayal kurarken arka fonda çalan ve sizi eski günlere ışınlayacak şarkılarla dolu bir playlist ile geldik. Her şarkının sizi alıp bir yere götürdüğünden eminiz. Şimdi kulaklığı takın, gözlerinizi kapatın ve o yaz akşamına dönün...