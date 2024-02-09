Oppenheimer'ın 2024 Oscar Ödülleri Töreninde En İyi Film Ödülünü Kazanacağına İşaret Eden 8 Harika Neden

Oppenheimer'ın başka bir sinematik başarısı, izlerken 30 dakikanın nasıl kaybolduğunu hissettirmesidir. Özellikle sinemada izlenen herhangi bir 3 saatlik film, biraz dayanıklılık gerektiren bir görev gibi hissettiriyor, ancak Oppenheimer ustalıkla kurgulanmış ve etkili bir tempoya sahip olduğu için süresinden daha kısa hissettiriyor. Oppenheimer'ın kurgucusu Jennifer Lame, bu nedenle Marriage Story (2019), Hereditary (2018) ve Manchester by the Sea (2016) gibi ünlü filmlerde de çalışmıştır ve bu başarı için En İyi Kurgu Oscar'ını hak ediyor. Benzer şekilde, Killers of the Flower Moon da 3 saat 26 dakikalık süresiyle benzer bir başarı elde ediyor.