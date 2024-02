Oppenheimer'ın 2024 Oscar Ödülleri Töreninde En İyi Film Ödülünü Kazanacağına İşaret Eden 8 Harika Neden

Oppenheimer'ın En İyi Film başarısının en belirgin göstergesi, adaylık sayısına dayanıyor. Nolan'ın filmi, 2024 Akademi Ödülleri'nde şaşırtıcı derecede 13 toplam adaylık kazandı, bu sayı yalnızca Oscar tarihinde 14 adaylıkla geçilmiş olan üç film tarafından aşıldı. Bu filmler All About Eve (1950), La La Land (2016) ve Titanic (1999). 13 Oscar adaylığıyla, Oppenheimer Rüzgar Gibi Geçti (1939), Shakespeare in Love (1998), Forrest Gump (1994), Chicago (2002), Mary Poppins (1964), Yüzüklerin Efendisi (2001), The Shape of Water (2017) ve The Curious Case of Benjamin Button (2008) gibi elit filmlerin sıralarına katılıyor.