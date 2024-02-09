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Oppenheimer'ın 2024 Oscar Ödülleri Töreninde En İyi Film Ödülünü Kazanacağına İşaret Eden 8 Harika Neden

Oppenheimer'ın 2024 Oscar Ödülleri Töreninde En İyi Film Ödülünü Kazanacağına İşaret Eden 8 Harika Neden

film Oscar
zeynep.demirez
zeynep.demirez - Onedio Üyesi
09.02.2024 - 13:04

Christopher Nolan'ın Oppenheimer'ı, 2024 Akademi Ödülleri'nde En İyi Film için kesin favori. Nolan'ın 12. filmi olan Oppenheimer, kariyerindeki en beğenilen filmi olarak dikkat çekiyor. En İyi Yönetmen, En İyi Oyuncu, En İyi Kadın Oyuncu, En İyi Sinematografi, En İyi Özgün Müzik ve tabii ki En İyi Film gibi kategorilerde tam 13 Oscar adaylığı bulunuyor. Nolan'ın vizyonu ve yönetmenlik becerileri, Oppenheimer'ın tüm büyük kategorilerde Oscar alabilecek potansiyelde olduğunu gösteriyor. Artık ona neden 'Oscar'ların Kralı' dememiz gerektiği aşağıda 👇

Kaynak: https://screenrant.com/oscars-2024-op...
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8. Oppenheimer, biyografi türünün parlak bir yeniden icadı olarak adlandırılıyor.

8. Oppenheimer, biyografi türünün parlak bir yeniden icadı olarak adlandırılıyor.

Christopher Nolan en çok yönetmenlik başarılarıyla tanınsa da, kendi filmlerinin görsel ihtişamıyla olağanüstü bir şekilde örtülen senaristlik yeteneği hala bir şekilde gölgede kalıyor. Nolan, Oppenheimer için 'American Prometheus' adlı Kai Bird ve Martin Sherwin'in biyografisine dayanarak uyarlanmış senaryoyu yazdı ve filmi nükleer temalara uyum sağlamak için 'Fision' ve 'Füzyon' olmak üzere iki iç içe geçmiş bölüme bölmek gibi benzersiz stilistik unsurlar ekledi. Nolan ayrıca senaryoyu tamamen birinci şahıs olarak yazdı, ki bu standart senaryo formatından son derece nadir bir sapmadır ve sadece kendisinin ve birkaç başka kişinin başarabileceği görünüyor.

7. Oppenheimer, 2024'te en fazla Oscar adaylığına sahip film.

7. Oppenheimer, 2024'te en fazla Oscar adaylığına sahip film.

Oppenheimer'ın En İyi Film başarısının en belirgin göstergesi, adaylık sayısına dayanıyor. Nolan'ın filmi, 2024 Akademi Ödülleri'nde şaşırtıcı derecede 13 toplam adaylık kazandı, bu sayı yalnızca Oscar tarihinde 14 adaylıkla geçilmiş olan üç film tarafından aşıldı. Bu filmler All About Eve (1950), La La Land (2016) ve Titanic (1999). 13 Oscar adaylığıyla, Oppenheimer Rüzgar Gibi Geçti (1939), Shakespeare in Love (1998), Forrest Gump (1994), Chicago (2002), Mary Poppins (1964), Yüzüklerin Efendisi (2001), The Shape of Water (2017) ve The Curious Case of Benjamin Button (2008) gibi elit filmlerin sıralarına katılıyor.

6. Oppenheimer, tartışmasız olarak Nolan'ın kariyerindeki en büyük filmidir.

6. Oppenheimer, tartışmasız olarak Nolan'ın kariyerindeki en büyük filmidir.

Christopher Nolan, Inception ve Interstellar gibi devasa filmler yapmasıyla ünlüdür, ancak Oppenheimer, onun olağanüstü filmografisinin en büyük yönlerini bir araya getirerek güçlü ve patlayıcı bir final ürününe dönüştürüyor. Interstellar'ın büyüklüğü ve kapsamı, Dunkirk'ün sert gerçekçiliği, The Dark Knight'ın yoğunluğu, Memento'nun keskin yazımı, Inception'ın zengin karmaşıklığı ve The Prestige'in ince detaylı karakterleri, hepsi Oppenheimer'ın yaratımında doğrudan yer alıyor gibi hissediliyor. Nolan, Oppenheimer için En İyi Film ve ayrıca onun dikkate değer filmografisi için de En İyi Yönetmen ödülünü hak ediyor.

5. Oppenheimer'ın performansları, hikayeyi yeni zirvelere taşıyor

5. Oppenheimer'ın performansları, hikayeyi yeni zirvelere taşıyor

Oppenheimer'ı ilk izlemenin keyiflerinden biri, Oscar ödüllü Casey Affleck'in 3 saatlik filmdeki kısa cameo rolünü tanımaktı. Oppenheimer, 2023'teki herhangi bir filmde en büyük kadroya sahip, çeşitli yardımcı rollerde birçok önde gelen oyuncunun fazlaca yer aldığı şüphesiz. Bazı oyuncular arasında Matt Damon, Robert Downey Jr., Florence Pugh, Kenneth Branagh, Rami Malek, Gary Oldman, Jason Clarke, Josh Hartnett, Dane DeHaan, Josh Peck ve Benny Safdie bulunuyor, bu da filmin genel prestijine katkı sağlıyor.

4. Oppenheimer'da CGI kullanılmaması sinema tarihin muhteşem bir başarısı.

4. Oppenheimer'da CGI kullanılmaması sinema tarihin muhteşem bir başarısı.

Nolan'ın en iddialı filmlerinden bazılarını yaratmasının yanı sıra, Nolan'ın sinema yapma yaklaşımı da Oppenheimer'ı hiçbir CGI öğesi kullanmadan yapma yeteneği açısından çığır açıcıdır. Yalnızca filmle çekim yapan geleneksel sinema yapma yaklaşımını samimiyetle destekleyen Nolan, belki de Dünya'da Oppenheimer gibi epik filmleri tamamen filmle ve görsel iyileştirmeler olmadan çekme yeteneğine sahip tek kişidir.

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3. Oppenheimer'ın keskin kurgusu ve temposu, 3 Saatten kısa gibi görünmesini sağlıyor.

3. Oppenheimer'ın keskin kurgusu ve temposu, 3 Saatten kısa gibi görünmesini sağlıyor.

Oppenheimer'ın başka bir sinematik başarısı, izlerken 30 dakikanın nasıl kaybolduğunu hissettirmesidir. Özellikle sinemada izlenen herhangi bir 3 saatlik film, biraz dayanıklılık gerektiren bir görev gibi hissettiriyor, ancak Oppenheimer ustalıkla kurgulanmış ve etkili bir tempoya sahip olduğu için süresinden daha kısa hissettiriyor. Oppenheimer'ın kurgucusu Jennifer Lame, bu nedenle Marriage Story (2019), Hereditary (2018) ve Manchester by the Sea (2016) gibi ünlü filmlerde de çalışmıştır ve bu başarı için En İyi Kurgu Oscar'ını hak ediyor. Benzer şekilde, Killers of the Flower Moon da 3 saat 26 dakikalık süresiyle benzer bir başarı elde ediyor.

2. Oppenheimer'ın özgün müziği, Ludwig Göransson için kariyerinin en iyisi.

2. Oppenheimer'ın özgün müziği, Ludwig Göransson için kariyerinin en iyisi.

Bugün çalışan en büyük bestecilerden biri olan Ludwig Göransson, zaten Black Panther (2018) çalışmasıyla bir Oscar kazandı ve The Mandalorian için iki Emmy ödülü kazandı. Donald Glover'ın müzikal kişiliği Childish Gambino ile uzun süredir iş birliği yapan Göransson, Oppenheimer'daki çabasıyla kariyerinin en iyi özgün müziğini yaratmış olabilir. Nolan'ın filmi, Göransson'ın ikonik ve güçlü katkısıyla daha da iyi hale geliyor ve bu, Nolan'ın önceki bestecisi Hans Zimmer'ın kalitesini düşünerek daha da etkileyici hale geliyor.

1. Oppenheimer, Altın Kürele ve Eleştirmenlerin Seçimi ödülleri'nde zaten "En İyi Film" ödülüne sahip

1. Oppenheimer, Altın Kürele ve Eleştirmenlerin Seçimi ödülleri'nde zaten "En İyi Film" ödülüne sahip

Oppenheimer, Altın Küreler ve Eleştirmenlerin Seçimi Ödülleri'nde En İyi Film ödüllerini kazanarak sıcak bir dönem geçiriyor ve Oscar'da En İyi Film için güçlü bir favori konumunda. Ödül sezonu boyunca artan ivmeyle birlikte, Mart 2024'te düzenlenecek Akademi Ödülleri'ne doğru Oppenheimer'ın güç kaybetmesi oldukça şaşırtıcı olurdu. Altın Küre kazananları her zaman En İyi Film Oscarı kazananlarını belirtmese de, Nolan'ın Oppenheimer'ı için bu kadar çok avantaj varken, bu ünlü yönetmenin ilk En İyi Film Oscarını alması bekleniyor.

Peki siz Oppenheimer'ın "Oscar En İyi Film" ödülünü kazanması gerektiğini düşünüyor musunuz? Yorumlarda Buluşalım 👇🏆

Peki siz Oppenheimer'ın "Oscar En İyi Film" ödülünü kazanması gerektiğini düşünüyor musunuz? Yorumlarda Buluşalım 👇🏆

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