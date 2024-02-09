Oppenheimer'ın 2024 Oscar Ödülleri Töreninde En İyi Film Ödülünü Kazanacağına İşaret Eden 8 Harika Neden
Oppenheimer'ın 2024 Oscar Ödülleri Töreninde En İyi Film Ödülünü Kazanacağına İşaret Eden 8 Harika Neden
Kaynak: https://screenrant.com/oscars-2024-op...
Christopher Nolan'ın Oppenheimer'ı, 2024 Akademi Ödülleri'nde En İyi Film için kesin favori. Nolan'ın 12. filmi olan Oppenheimer, kariyerindeki en beğenilen filmi olarak dikkat çekiyor. En İyi Yönetmen, En İyi Oyuncu, En İyi Kadın Oyuncu, En İyi Sinematografi, En İyi Özgün Müzik ve tabii ki En İyi Film gibi kategorilerde tam 13 Oscar adaylığı bulunuyor. Nolan'ın vizyonu ve yönetmenlik becerileri, Oppenheimer'ın tüm büyük kategorilerde Oscar alabilecek potansiyelde olduğunu gösteriyor. Artık ona neden 'Oscar'ların Kralı' dememiz gerektiği aşağıda 👇
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8. Oppenheimer, biyografi türünün parlak bir yeniden icadı olarak adlandırılıyor.
7. Oppenheimer, 2024'te en fazla Oscar adaylığına sahip film.
6. Oppenheimer, tartışmasız olarak Nolan'ın kariyerindeki en büyük filmidir.
5. Oppenheimer'ın performansları, hikayeyi yeni zirvelere taşıyor
4. Oppenheimer'da CGI kullanılmaması sinema tarihin muhteşem bir başarısı.
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3. Oppenheimer'ın keskin kurgusu ve temposu, 3 Saatten kısa gibi görünmesini sağlıyor.
2. Oppenheimer'ın özgün müziği, Ludwig Göransson için kariyerinin en iyisi.
1. Oppenheimer, Altın Kürele ve Eleştirmenlerin Seçimi ödülleri'nde zaten "En İyi Film" ödülüne sahip
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