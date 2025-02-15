Emekli Vatandaş Torununa Harçlık Veremediği İçin Sokak Röportajında İsyan Etti: “Bu Yaştan Sonra Çalışayım mı”

Bağımsız TV adlı sayfa bir emekliyle yaptığı sokak röportajıyla dikkat çekti. Emekli vatandaş 5 torunu olduğunu ancak harçlık vermekte zorlandığını dile getirmişti. Aldığı emekli maaşı 14 bin TL’yken kiraların en az 15 bin TL olduğunu söylemişti. Gelin detaylara geçelim.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
30 yıl çalıştığını ancak bu yaştan sonra çalışamayacağını söyleyerek, “Ağlanacak halimize gülüyoruz” sözlerini ekledi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Torununa 200 TL harçlık verdiğini ancak bir döner almaya bile yetmediğini de ifade etti.
İşte detaylar 👇
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın