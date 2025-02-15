Emekli Vatandaş Torununa Harçlık Veremediği İçin Sokak Röportajında İsyan Etti: “Bu Yaştan Sonra Çalışayım mı”

Bağımsız TV adlı sayfa bir emekliyle yaptığı sokak röportajıyla dikkat çekti. Emekli vatandaş 5 torunu olduğunu ancak harçlık vermekte zorlandığını dile getirmişti. Aldığı emekli maaşı 14 bin TL’yken kiraların en az 15 bin TL olduğunu söylemişti. Gelin detaylara geçelim.