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Emekli Vatandaş Torununa Harçlık Veremediği İçin Sokak Röportajında İsyan Etti: “Bu Yaştan Sonra Çalışayım mı”

Emekli Vatandaş Torununa Harçlık Veremediği İçin Sokak Röportajında İsyan Etti: “Bu Yaştan Sonra Çalışayım mı”

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
15.02.2025 - 11:34

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Bağımsız TV adlı sayfa bir emekliyle yaptığı sokak röportajıyla dikkat çekti. Emekli vatandaş 5 torunu olduğunu ancak harçlık vermekte zorlandığını dile getirmişti. Aldığı emekli maaşı 14 bin TL’yken kiraların en az 15 bin TL olduğunu söylemişti. Gelin detaylara geçelim.

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30 yıl çalıştığını ancak bu yaştan sonra çalışamayacağını söyleyerek, “Ağlanacak halimize gülüyoruz” sözlerini ekledi.

30 yıl çalıştığını ancak bu yaştan sonra çalışamayacağını söyleyerek, “Ağlanacak halimize gülüyoruz” sözlerini ekledi.

Torununa 200 TL harçlık verdiğini ancak bir döner almaya bile yetmediğini de ifade etti.

Torununa 200 TL harçlık verdiğini ancak bir döner almaya bile yetmediğini de ifade etti.

İşte detaylar 👇

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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