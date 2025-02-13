Asgari ücret her yıl artıyor ancak alım gücü enflasyon karşısında ciddi şekilde eriyor. DİSK-AR’ın verilerine göre geçen sene asgari ücretlinin alım gücü kaybı 55 bin TL’ye yaklaştı. Çeşitli veriler asgari ücretlinin durumunu gözler önüne sererken altın fiyatları da erimeyi ortaya çıkarıyor.

2003 yılında asgari ücret 318 TL, çeyrek altın ise 22 TL’ydi. Asgari ücretle 14 çeyrek altın alınabiliniyordu.

2025 itibarıyla ise eğer faturalardan, ödemelerden fırsat bulursak 22 bin 104 TL olan asgari ücretle 4 çeyrek altın bile alınamıyor. Asgari ücretle alınan çeyrek altın sayısı 22 senede nasıl değişti? 👇