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Asgari Ücretle Alınan Çeyrek Altın Sayısı 22 Senede Nasıl Değişti?

Asgari Ücretle Alınan Çeyrek Altın Sayısı 22 Senede Nasıl Değişti?

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
13.02.2025 - 14:30

Asgari ücret her yıl artıyor ancak alım gücü enflasyon karşısında ciddi şekilde eriyor. DİSK-AR’ın verilerine göre geçen sene asgari ücretlinin alım gücü kaybı 55 bin TL’ye yaklaştı. Çeşitli veriler asgari ücretlinin durumunu gözler önüne sererken altın fiyatları da erimeyi ortaya çıkarıyor. 

2003 yılında asgari ücret 318 TL, çeyrek altın ise 22 TL’ydi. Asgari ücretle 14 çeyrek altın alınabiliniyordu. 

2025 itibarıyla ise eğer faturalardan, ödemelerden fırsat bulursak 22 bin 104 TL olan asgari ücretle 4 çeyrek altın bile alınamıyor. Asgari ücretle alınan çeyrek altın sayısı 22 senede nasıl değişti? 👇

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Asgari ücret 2025 yılı için 22 bin 104 TL olarak belirlendi. Vatandaşın alım gücü günden güne erirken 2024’te asgari ücretlinin alım gücü kaybı 55 bin TL oldu.

Asgari ücret 2025 yılı için 22 bin 104 TL olarak belirlendi. Vatandaşın alım gücü günden güne erirken 2024’te asgari ücretlinin alım gücü kaybı 55 bin TL oldu.

Peki, asgari ücretle alınan çeyrek altın sayısı 22 senede nasıl değişti?

Peki, asgari ücretle alınan çeyrek altın sayısı 22 senede nasıl değişti?

2003-2025 yılları arasında meydana gelen değişim tabloya böyle yansıdı 👇

2003-2025 yılları arasında meydana gelen değişim tabloya böyle yansıdı 👇

  • 2003 yılında asgari ücret 318 TL, çeyrek altın fiyatı 22 TL. Asgari ücretle 14,45 adet çeyrek altın alınabiliyordu.

  • 2004 yılında asgari ücret 350 TL, çeyrek altın fiyatı 33 TL. Asgari ücretle 10,6 adet çeyrek altın alınabiliyordu.

  • 2005 yılında asgari ücret 381 TL, çeyrek altın fiyatı 38 TL. Asgari ücretle 10,1 adet çeyrek altın alınabiliyordu.

  • 2006 yılında asgari ücret 419 TL, çeyrek altın fiyatı 49 TL. Asgari ücretle 8,6 adet çeyrek altın alınabiliyordu.

  • 2007 yılında asgari ücret 503 TL, çeyrek altın fiyatı 53 TL. Asgari ücretle 9,5 adet çeyrek altın alınabiliyordu.

  • 2008 yılında asgari ücret 547 TL, çeyrek altın fiyatı 70 TL. Asgari ücretle 7,8 adet çeyrek altın alınabiliyordu.

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  • 2009 yılında asgari ücret 599 TL, çeyrek altın fiyatı 90 TL. Asgari ücretle 6,7 adet çeyrek altın alınabiliyordu.

  • 2010 yılında asgari ücret 659 TL, çeyrek altın fiyatı 118 TL. Asgari ücretle 5,6 adet çeyrek altın alınabiliyordu.

  • 2011 yılında asgari ücret 740 TL, çeyrek altın fiyatı 160 TL. Asgari ücretle 4,6 adet çeyrek altın alınabiliyordu.

  • 2012 yılında asgari ücret 804 TL, çeyrek altın fiyatı 160 TL. Asgari ücretle 5,0 adet çeyrek altın alınabiliyordu.

  • 2013 yılında asgari ücret 891 TL, çeyrek altın fiyatı 140 TL. Asgari ücretle 6,4 adet çeyrek altın alınabiliyordu.

  • 2014 yılında asgari ücret 949 TL, çeyrek altın fiyatı 149 TL. Asgari ücretle 6,4 adet çeyrek altın alınabiliyordu.

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  • 2015 yılında asgari ücret 1.000 TL, çeyrek altın fiyatı 178 TL. Asgari ücretle 5,6 adet çeyrek altın alınabiliyordu.

  • 2016 yılında asgari ücret 1.300 TL, çeyrek altın fiyatı 213 TL. Asgari ücretle 6,1 adet çeyrek altın alınabiliyordu.

  • 2017 yılında asgari ücret 1.404 TL, çeyrek altın fiyatı 257 TL. Asgari ücretle 5,5 adet çeyrek altın alınabiliyordu.

  • 2018 yılında asgari ücret 1.603 TL, çeyrek altın fiyatı 416 TL. Asgari ücretle 3,9 adet çeyrek altın alınabiliyordu.

  • 2019 yılında asgari ücret 2.021 TL, çeyrek altın fiyatı 455 TL. Asgari ücretle 4,4 adet çeyrek altın alınabiliyordu.

  • 2020 yılında asgari ücret 2.324 TL, çeyrek altın fiyatı 700 TL. Asgari ücretle 3,3 adet çeyrek altın alınabiliyordu.

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  • 2021 yılında asgari ücret 2.826 TL, çeyrek altın fiyatı 731 TL. Asgari ücretle 3,9 adet çeyrek altın alınabiliyordu.

  • 2022 yılında asgari ücret 5.500 TL, çeyrek altın fiyatı 1.632 TL. Asgari ücretle 2,9 adet çeyrek altın alınabiliyordu.

  • 2023 yılında asgari ücret 11.402 TL, çeyrek altın fiyatı 2.713 TL. Asgari ücretle 4,2 adet çeyrek altın alınabiliyordu.

  • 2024 yılında asgari ücret 17.002 TL, çeyrek altın fiyatı 4.150 TL. Asgari ücretle 4,1 adet çeyrek altın alınabiliyordu.

  • 2025 yılında asgari ücret 22.104 TL, güncel çeyrek altın fiyatı 5.589 TL. Asgari ücretle 3,95 adet çeyrek altın alınabiliyor.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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