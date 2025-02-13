Asgari Ücretle Alınan Çeyrek Altın Sayısı 22 Senede Nasıl Değişti?
Asgari Ücretle Alınan Çeyrek Altın Sayısı 22 Senede Nasıl Değişti?
Asgari ücret her yıl artıyor ancak alım gücü enflasyon karşısında ciddi şekilde eriyor. DİSK-AR’ın verilerine göre geçen sene asgari ücretlinin alım gücü kaybı 55 bin TL’ye yaklaştı. Çeşitli veriler asgari ücretlinin durumunu gözler önüne sererken altın fiyatları da erimeyi ortaya çıkarıyor.
2003 yılında asgari ücret 318 TL, çeyrek altın ise 22 TL’ydi. Asgari ücretle 14 çeyrek altın alınabiliniyordu.
2025 itibarıyla ise eğer faturalardan, ödemelerden fırsat bulursak 22 bin 104 TL olan asgari ücretle 4 çeyrek altın bile alınamıyor. Asgari ücretle alınan çeyrek altın sayısı 22 senede nasıl değişti? 👇
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Asgari ücret 2025 yılı için 22 bin 104 TL olarak belirlendi. Vatandaşın alım gücü günden güne erirken 2024’te asgari ücretlinin alım gücü kaybı 55 bin TL oldu.
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Peki, asgari ücretle alınan çeyrek altın sayısı 22 senede nasıl değişti?
2003-2025 yılları arasında meydana gelen değişim tabloya böyle yansıdı 👇
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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