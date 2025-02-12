Rasim Ozan Kütahyalı’dan Çok Konuşulacak Emekli Bayram İkramiyesi Kulisi

Ramazan Bayramı bu yıl 30 Mart’ta, Kurban Bayramı ise 6 Haziran’da başlayacak. Geçen sene 3 bin TL bayram ikramiyesi alan emekliler, bu yıl ne kadar ikramiye alacaklarını merak ediyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, bayram ikramiyesi çalışmalarını başlatacaklarını ifade ederken bir kulis de Rasim Ozan Kütahyalı’dan geldi. EnSonHaber YouTube kanalında konuşan Kütahyalı, “Bayrama çok ciddi, seyyanen zam gibi bir ikramiye geliyor” dedi.

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