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Rasim Ozan Kütahyalı’dan Çok Konuşulacak Emekli Bayram İkramiyesi Kulisi

Rasim Ozan Kütahyalı’dan Çok Konuşulacak Emekli Bayram İkramiyesi Kulisi

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
12.02.2025 - 13:21

Ramazan Bayramı bu yıl 30 Mart’ta, Kurban Bayramı ise 6 Haziran’da başlayacak. Geçen sene 3 bin TL bayram ikramiyesi alan emekliler, bu yıl ne kadar ikramiye alacaklarını merak ediyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, bayram ikramiyesi çalışmalarını başlatacaklarını ifade ederken bir kulis de Rasim Ozan Kütahyalı’dan geldi. EnSonHaber YouTube kanalında konuşan Kütahyalı, “Bayrama çok ciddi, seyyanen zam gibi bir ikramiye geliyor” dedi.

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Milyonlarca emekli bayram ikramiyelerinin ne kadar olacağını merakla bekliyor.

Milyonlarca emekli bayram ikramiyelerinin ne kadar olacağını merakla bekliyor.

Bakan Vedat Işıkhan, yaptığı açıklamada ikramiye ile ilgili çalışmalara başladıklarını duyurdu. Işıkhan, rakam telaffuz etmenin erken olduğunu söyledi.

Ramazan Bayramı bu yıl 30 Mart’ta, Kurban Bayramı ise 6 Haziran’da başlayacak. Emekliler iki bayramda da ikramiye alacak.

Ramazan Bayramı bu yıl 30 Mart’ta, Kurban Bayramı ise 6 Haziran’da başlayacak. Emekliler iki bayramda da ikramiye alacak.

Geçen sene 2 bin TL’den 3 bin liraya yükseltilen bayram ikramiyesinin bu sene ne kadar olacağı bilinmezken Rasim Ozan Kütahyalı’dan kulis geldi.

Geçen sene 2 bin TL’den 3 bin liraya yükseltilen bayram ikramiyesinin bu sene ne kadar olacağı bilinmezken Rasim Ozan Kütahyalı’dan kulis geldi.

"Seyyanen zam gibi bir ikramiye..."

"Seyyanen zam gibi bir ikramiye..."

ROK, şu ifadeleri kullandı:

“Emeklilere bayramda çok daha yüksek ücret ödenecek. Adeta seyyanen zam gibi emekliyi rahatlatacak ikramiye verilecek. Bayrama büyük bir ikramiye geliyor. Seyyanen zam gibi bir ikramiye diyebilirim. Çok ciddi emekli ikramiyesi yolda. Hepinize hayırlı uğurlu olsun.”

Rasim Ozan Kütahyalı'nın çok konuşulacak emekli bayram ikramiyesi kulisi şöyle 👇

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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