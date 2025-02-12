onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Ekonomi
Emekli Bayram İkramiyesi İçin Masadaki Üç Formül: Bakan Işıkhan'dan İkramiye Açıklaması

Emekli Bayram İkramiyesi İçin Masadaki Üç Formül: Bakan Işıkhan'dan İkramiye Açıklaması

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
12.02.2025 - 09:52

SSK, Bağ-Kur emeklileri 2025 yılında geçerli olmak üzere yüzde 15.74 oranında zam aldı. Memur emeklisinin maaş zam oranı ise yüzde 11.54’te kaldı.

En düşük emekli maaşı ise 12 bin 500 liradan 14 bin 469 liraya yükseltildi. Zam emeklide hayal kırıklığı yaratırken gözler şimdi bayram ikramiyesine çevrildi. 

Geçen sene yüzde 50 artışla 3 bin liraya yükseltilen bayram ikramiyelerinin 2025 yılında ne kadar olacağı merak ediliyordu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, bayram ikramiyelerine dair çalışmaları yapacaklarını ancak rakam konuşmak için erken olduğunu dile getirdi. Emeklinin bayram ikramiyesi için masada üç formül bulunuyor.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

En düşük emekli maaşı 2025 yılı için 12 bin 500 TL’den 14 bin 469 liraya yükseltildi. Yeni yılda yapılan zamlar büyük hayal kırıklığı yarattı.

En düşük emekli maaşı 2025 yılı için 12 bin 500 TL’den 14 bin 469 liraya yükseltildi. Yeni yılda yapılan zamlar büyük hayal kırıklığı yarattı.

SSK, Bağ-Kur emeklisine yüzde 15.74; memur emeklisine yüzde 11.54 zam yapılmıştı.

Emeklinin şimdiki umudu ise bayram ikramiyeleri oldu. Geçen sene Ramazan ve Kurban Bayramı’nda verilen ikramiye miktar 3 bin TL olmuştu.

Emeklinin şimdiki umudu ise bayram ikramiyeleri oldu. Geçen sene Ramazan ve Kurban Bayramı’nda verilen ikramiye miktar 3 bin TL olmuştu.

Peki, emekliler bu yıl bayram ikramiyesi alacak mı?

Bu sorunun yanıtı: Evet. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, bayram ikramiyelerine dair açıklama yaptı.

Bu sorunun yanıtı: Evet. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, bayram ikramiyelerine dair açıklama yaptı.

Bakan Işıkhan, 'Emekli ikramiyesi için çalışma yapacağız. Ancak rakam konusunda konuşmak için henüz erken' ifadelerini kullandı.

Emeklinin bayram ikramiyesi için masadaki üç formül:

Emeklinin bayram ikramiyesi için masadaki üç formül:

Emekli bayram ikramiyesi 2024 yılında 2 bin TL'den 3 bin TL'ye yükseltilmişti Takvim'den Çığıl Ön Yener'in haberine göre masadaki formüller şöyle 👇 

Kaynak

1. Bin liralık artış.

1. Bin liralık artış.

Kuvvetli formüllerden birisi yine bin liralık bir artışın olması. 2025’te emeklinin 4 bin TL bayram ikramiyesi alacağı ileri sürülüyor. Hem Ramazan Bayramı hem Kurban Bayramı’nda 8 bin TL alınması bekleniyor.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

2. Enflasyon endeksli artış.

2. Enflasyon endeksli artış.

2024 yılı enflasyonunun yüzde 44.28 olarak gerçekleşmişti. Bayram ikramiyesinin bu oranda artırılması durumunda ikramiyeler 4 bin 331 TL olacak.

3. 2024'teki uygulamaya benzer şekilde yüzde 50 artış.

3. 2024'teki uygulamaya benzer şekilde yüzde 50 artış.

Üçüncü ve son formül ise 2024’tekine benzer bir artış olarak karşımıza çıkıyor. Geçen sene yüzde 50 zam yapılmıştı. Bu sene de yüzde 50 zam yapılırsa bayram ikramiyesinin 4 bin 500 TL olması bekleniyor. İki bayramda da emekliler 9 bin lira alabilecek.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın