Emekli Bayram İkramiyesi İçin Masadaki Üç Formül: Bakan Işıkhan'dan İkramiye Açıklaması
Emekli Bayram İkramiyesi İçin Masadaki Üç Formül: Bakan Işıkhan'dan İkramiye Açıklaması
SSK, Bağ-Kur emeklileri 2025 yılında geçerli olmak üzere yüzde 15.74 oranında zam aldı. Memur emeklisinin maaş zam oranı ise yüzde 11.54’te kaldı.
En düşük emekli maaşı ise 12 bin 500 liradan 14 bin 469 liraya yükseltildi. Zam emeklide hayal kırıklığı yaratırken gözler şimdi bayram ikramiyesine çevrildi.
Geçen sene yüzde 50 artışla 3 bin liraya yükseltilen bayram ikramiyelerinin 2025 yılında ne kadar olacağı merak ediliyordu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, bayram ikramiyelerine dair çalışmaları yapacaklarını ancak rakam konuşmak için erken olduğunu dile getirdi. Emeklinin bayram ikramiyesi için masada üç formül bulunuyor.
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En düşük emekli maaşı 2025 yılı için 12 bin 500 TL’den 14 bin 469 liraya yükseltildi. Yeni yılda yapılan zamlar büyük hayal kırıklığı yarattı.
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Emeklinin şimdiki umudu ise bayram ikramiyeleri oldu. Geçen sene Ramazan ve Kurban Bayramı’nda verilen ikramiye miktar 3 bin TL olmuştu.
Bu sorunun yanıtı: Evet. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, bayram ikramiyelerine dair açıklama yaptı.
Emeklinin bayram ikramiyesi için masadaki üç formül:
1. Bin liralık artış.
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2. Enflasyon endeksli artış.
3. 2024'teki uygulamaya benzer şekilde yüzde 50 artış.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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