Emekli Bayram İkramiyesi İçin Masadaki Üç Formül: Bakan Işıkhan'dan İkramiye Açıklaması

SSK, Bağ-Kur emeklileri 2025 yılında geçerli olmak üzere yüzde 15.74 oranında zam aldı. Memur emeklisinin maaş zam oranı ise yüzde 11.54’te kaldı.

En düşük emekli maaşı ise 12 bin 500 liradan 14 bin 469 liraya yükseltildi. Zam emeklide hayal kırıklığı yaratırken gözler şimdi bayram ikramiyesine çevrildi.

Geçen sene yüzde 50 artışla 3 bin liraya yükseltilen bayram ikramiyelerinin 2025 yılında ne kadar olacağı merak ediliyordu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, bayram ikramiyelerine dair çalışmaları yapacaklarını ancak rakam konuşmak için erken olduğunu dile getirdi. Emeklinin bayram ikramiyesi için masada üç formül bulunuyor.