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Asgari Ücrete Ara Zam Yapılacak mı? SGK Uzmanı İsa Karakaş’tan Beklentileri Artıracak Yanıt

Asgari Ücrete Ara Zam Yapılacak mı? SGK Uzmanı İsa Karakaş’tan Beklentileri Artıracak Yanıt

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
10.02.2025 - 12:47

2024 yılında 17 bin 2 TL olan asgari ücret, 2025 yılında sadece yüzde 30 zam yapılarak 22 bin 104 TL’ye yükseltildi. Toplumun her kesiminde en az yüzde 35 zam beklentisi varken, yapılan bu artış büyük hayal kırıklığı yarattı.

A’dan Z’ye her kaleme yapılan zamlar, asgari ücreti ilk aydan mum gibi eritti. Henüz 2025’in ikinci ayında “Asgari ücrete ara zam yapılacak mı?” sorusunun yanıtı merak edilmeye başlandı. SGK uzmanı İsa Karakaş, Türkiye gazetesinde yayımlanan köşe yazısında beklentileri artıracak yorumlarda bulundu.

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2025 yılında asgari ücret, yüzde 30 zamla 22 bin 104 TL'ye yükseltildi. Beklentilerin altında kalan bu rakam, milyonlarca kişide hayal kırıklığı yarattı.

2025 yılında asgari ücret, yüzde 30 zamla 22 bin 104 TL'ye yükseltildi. Beklentilerin altında kalan bu rakam, milyonlarca kişide hayal kırıklığı yarattı.

Her gün yapılan yeni zamlarla zaten asgari ücret, daha cebimize girmeden havada buhar olup kayıplara karıştı.

Şimdilerde ise merak edilen bir soru var: Asgari ücrete ara zam yapılacak mı?

Şimdilerde ise merak edilen bir soru var: Asgari ücrete ara zam yapılacak mı?

Alım gücü giderek yok olan milyonlarca asgari ücretlinin ara zam talebi artıyor. Henüz yılın ikinci ayında asgari ücretteki erime durumunun vahametini de ortaya koyuyor.

SGK uzmanı İsa Karakaş, Türkiye gazetesinde yayımlanan yazısında asgari ücrete ara zammın "Kaçınılmaz" olduğunu altını çizdi.

SGK uzmanı İsa Karakaş, Türkiye gazetesinde yayımlanan yazısında asgari ücrete ara zammın "Kaçınılmaz" olduğunu altını çizdi.

Karakaş, asgari ücretteki erimeye dikkat çekerek 'Bu durumda asgari ücretliler resmî verilerle %14,38 oranında gerçekleşen enflasyonun altında güncellemeyle karşı karşıya kaldılar. Yeni asgari ücret, işçilerin cebine henüz girmemişken a’dan z’ye kamu ve özel sektör zamlarıyla mum gibi eridi. 2024 yılındaki satın alma gücünün de altında kaldı' dedi.

Kaynak

Karakaş, geçmiş dönemde yapılan asgari ücrete ara zam formüllerini anlatarak “Ekonomik dengelerin korunması da dikkate alındığında asgari ücrete ara zam yapılması kaçınılmazdır” dedi.

Karakaş, geçmiş dönemde yapılan asgari ücrete ara zam formüllerini anlatarak “Ekonomik dengelerin korunması da dikkate alındığında asgari ücrete ara zam yapılması kaçınılmazdır” dedi.

Geçmiş yıllarda asgari ücrete ara zam yapıldı mı?

Geçmiş yıllarda asgari ücrete ara zam yapıldı mı?

Son 23 yılı değerlendiren Karakaş, yazısında şu ifadelere yer verdi:

'Asgari ücrete ilişkin son 23 yıllık dönemlere bakıldığında yüksek enflasyona bağlı olarak 2000-2002 yılları arasında her yıl 4 kez belirlenip zamlandığı, 2003 yılında 3 kez, 2004 yılı ve müteakip yıllarda 2015 yılına kadar her yıl 2 kez belirlenip zamlandığı görülmektedir.'

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2024'te ara zam yapılmadı.

2024'te ara zam yapılmadı.

'2016 yılından 2022 yılına kadar olan dönemde ise enflasyonun önceki dönemlere göre nispeten daha düşük olması dolayısıyla her yıl sadece bir kez aralık ayında belirlenip güncellenmiştir. 2022 ve 2023 yıllarında yüksek enflasyonun oluşturduğu tahribata binaen her yıl iki kez belirlenmiştir. 2024 yılında da enflasyonun çok yüksek olmasına rağmen beklenen ara zam gerçekleşmemiştir.'

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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Osman Elmallı

asgari ücret ara zammı enflasyonu artırabilir ama emekli maaşına ara zam olmalı

Bozkurt

Ara zam yapıldığında da ilk aydan mum gibi eriyecek. AKP'nin elekle su taşımaya çalıştığını idrak edemeyen kafalar var hâlâ.