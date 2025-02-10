Asgari Ücrete Ara Zam Yapılacak mı? SGK Uzmanı İsa Karakaş’tan Beklentileri Artıracak Yanıt

2024 yılında 17 bin 2 TL olan asgari ücret, 2025 yılında sadece yüzde 30 zam yapılarak 22 bin 104 TL’ye yükseltildi. Toplumun her kesiminde en az yüzde 35 zam beklentisi varken, yapılan bu artış büyük hayal kırıklığı yarattı.

A’dan Z’ye her kaleme yapılan zamlar, asgari ücreti ilk aydan mum gibi eritti. Henüz 2025’in ikinci ayında “Asgari ücrete ara zam yapılacak mı?” sorusunun yanıtı merak edilmeye başlandı. SGK uzmanı İsa Karakaş, Türkiye gazetesinde yayımlanan köşe yazısında beklentileri artıracak yorumlarda bulundu.

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