Asgari Ücrete Ara Zam Yapılacak mı? SGK Uzmanı İsa Karakaş’tan Beklentileri Artıracak Yanıt
Asgari Ücrete Ara Zam Yapılacak mı? SGK Uzmanı İsa Karakaş’tan Beklentileri Artıracak Yanıt
2024 yılında 17 bin 2 TL olan asgari ücret, 2025 yılında sadece yüzde 30 zam yapılarak 22 bin 104 TL’ye yükseltildi. Toplumun her kesiminde en az yüzde 35 zam beklentisi varken, yapılan bu artış büyük hayal kırıklığı yarattı.
A’dan Z’ye her kaleme yapılan zamlar, asgari ücreti ilk aydan mum gibi eritti. Henüz 2025’in ikinci ayında “Asgari ücrete ara zam yapılacak mı?” sorusunun yanıtı merak edilmeye başlandı. SGK uzmanı İsa Karakaş, Türkiye gazetesinde yayımlanan köşe yazısında beklentileri artıracak yorumlarda bulundu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
2025 yılında asgari ücret, yüzde 30 zamla 22 bin 104 TL'ye yükseltildi. Beklentilerin altında kalan bu rakam, milyonlarca kişide hayal kırıklığı yarattı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Şimdilerde ise merak edilen bir soru var: Asgari ücrete ara zam yapılacak mı?
SGK uzmanı İsa Karakaş, Türkiye gazetesinde yayımlanan yazısında asgari ücrete ara zammın "Kaçınılmaz" olduğunu altını çizdi.
Karakaş, geçmiş dönemde yapılan asgari ücrete ara zam formüllerini anlatarak “Ekonomik dengelerin korunması da dikkate alındığında asgari ücrete ara zam yapılması kaçınılmazdır” dedi.
Geçmiş yıllarda asgari ücrete ara zam yapıldı mı?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
2024'te ara zam yapılmadı.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın
asgari ücret ara zammı enflasyonu artırabilir ama emekli maaşına ara zam olmalı
Ara zam yapıldığında da ilk aydan mum gibi eriyecek. AKP'nin elekle su taşımaya çalıştığını idrak edemeyen kafalar var hâlâ.