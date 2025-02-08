İşsiz Kalan KFC ve Pizza Hut Çalışanlarına Burger King, McDonald’s Gibi Fast Food Devleri Kapılarını Açtı
İşsiz Kalan KFC ve Pizza Hut Çalışanlarına Burger King, McDonald’s Gibi Fast Food Devleri Kapılarını Açtı
Türkiye'de KFC ve Pizza Hut restoranlarını işleten İş Gıda’nın konkordato ilan etmesiyle birlikte yaklaşık 7 bin çalışan işsiz kalacak. 500’ü aşkın işçi önceki gün mağdur edildikleri gerekçesiyle şirketin İstanbul genel merkezinin önünde eylem yapmıştı. İşçiler, haklarının ödenmesini istedi.
Binlerce işçinin işsiz kalma riskine karşı Burger King, Popeyes, Arby’s gibi markaları bünyesinde bulunduran TAB Gıda, işe alımlarda İş Gıda çalışanlarına öncelik vereceklerini açıkladı.
Benzer hamle McDonalds, Dürümle ve Etiler Marmaris markalarından geldi.
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İş Gıda konkordato ilan etti; işlettiği KFC ve Pizza Hut restoranları dükkan kapatmaya başladı. KFC ve Pizza Hut’ın kapanmasıyla 7 bin işçi işsiz kalma tehlikesiyle karşı karşıya kaldı.
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İşsiz kalacak binlerce kişi için fast food devleri adım attı. Burger King, Popeyes, Arby’s, Subway, Sbarro, Usta Pideci ve Usta Dönerci markalarını bünyesinde bulunduran TAB Gıda, işe alım süreçlerinde İş Gıda çalışanlarına öncelik vereceğini duyurdu.
McDonald’s Türkiye, Dürümle ve Etiler Marmaris markaları da İş Gıda çalışanlarına işe alım süreçlerinde destek olacaklarını açıkladı.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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