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KFC ve Pizza Hut Kapandı, Çalışanlar İşsiz Kaldı! İşçiler Parasını İstiyor: "Yalıyı Sat Maaşımızı Ver"

KFC ve Pizza Hut Kapandı, Çalışanlar İşsiz Kaldı! İşçiler Parasını İstiyor: "Yalıyı Sat Maaşımızı Ver"

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
07.02.2025 - 10:36

İş Gıda’ya bağlı olarak KFC Türkiye ve Pizza Hut bünyesinde çalışan işçiler, İş Gıda’nın konkordato ilan etmesi üzerine işsiz kaldı. Eylem yapan işçiler paralarını istedi: “Yalıyı sat maaşımızı öde.”

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Türkiye genelinde birçok şubesi bulunan ve KFC ile Pizza Hut markalarının franchise işletmeciliğini üstlenen İş Gıda 7,7 milyar TL borç nedeniyle konkordato ilan etti.

Türkiye genelinde birçok şubesi bulunan ve KFC ile Pizza Hut markalarının franchise işletmeciliğini üstlenen İş Gıda 7,7 milyar TL borç nedeniyle konkordato ilan etti.

Bünyesinde 7 bini aşkın işçinin çalıştığı İş Gıda’nın konkordato ilanının ardından şirketin İstanbul Kavacık’taki merkezi önünde toplanan 500’ün üzerinde işçi, gecelerini gündüzlerine katarak çalıştıklarını söyleyerek haklarını istedi. İşçilerin yaptığı eyleme DİSK'e bağlı Gıda-İş Sendikası da destek verdi.

Evrensel'in haberine göre, şirket önünde toplanan işçiler konkordato ilanına ilişkin şu açıklamaları yaptı:

Evrensel'in haberine göre, şirket önünde toplanan işçiler konkordato ilanına ilişkin şu açıklamaları yaptı:

“Üst ve alt şirketler arası ilişkilerin bozulmasında sorumlu işçiler değildir. Ailesiyle birlikte yaklaşık 25 bin insanın mağduriyete ve açlığa terkedilmesini nasıl seyredebiliyorsunuz. Mahkemelerle ve kayyumlarla zaman kazanarak bizleri oyalamayın. Hükümet yetkililerine ve Çalışma Bakanlığına da sesimizi duyurmak istiyoruz. Uluslararası dev şirketler ve onların buradaki ortakları nasıl oluyor da ali cengiz oyunlarıyla biz işçileri bir anda ortalıkta bırakarak kayboluyorlar. Anayasada, İş Kanununda olan haklarımızı, işçi-işveren arası ilişkileri kimler nasıl denetliyor, şaşkınlık içindeyiz. Gözümüzün içine bakarak bizi işsizlik bataklığına ve açlığa sürüklüyorlar.”

Sorunlarının haftalardır çözüme ulaşmadığını söyleyen işçiler, “Çoluk-çocuğumuzun geleceğini, yıllara dayanan emeğimizin değerini kimseye bırakmayacağımızı kamuoyuyla paylaşıyoruz” dedi.

Sorunlarının haftalardır çözüme ulaşmadığını söyleyen işçiler, “Çoluk-çocuğumuzun geleceğini, yıllara dayanan emeğimizin değerini kimseye bırakmayacağımızı kamuoyuyla paylaşıyoruz” dedi.
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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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