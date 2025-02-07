KFC ve Pizza Hut Kapandı, Çalışanlar İşsiz Kaldı! İşçiler Parasını İstiyor: "Yalıyı Sat Maaşımızı Ver"

“Üst ve alt şirketler arası ilişkilerin bozulmasında sorumlu işçiler değildir. Ailesiyle birlikte yaklaşık 25 bin insanın mağduriyete ve açlığa terkedilmesini nasıl seyredebiliyorsunuz. Mahkemelerle ve kayyumlarla zaman kazanarak bizleri oyalamayın. Hükümet yetkililerine ve Çalışma Bakanlığına da sesimizi duyurmak istiyoruz. Uluslararası dev şirketler ve onların buradaki ortakları nasıl oluyor da ali cengiz oyunlarıyla biz işçileri bir anda ortalıkta bırakarak kayboluyorlar. Anayasada, İş Kanununda olan haklarımızı, işçi-işveren arası ilişkileri kimler nasıl denetliyor, şaşkınlık içindeyiz. Gözümüzün içine bakarak bizi işsizlik bataklığına ve açlığa sürüklüyorlar.”