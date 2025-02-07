KFC ve Pizza Hut Kapandı, Çalışanlar İşsiz Kaldı! İşçiler Parasını İstiyor: "Yalıyı Sat Maaşımızı Ver"
KFC ve Pizza Hut Kapandı, Çalışanlar İşsiz Kaldı! İşçiler Parasını İstiyor: "Yalıyı Sat Maaşımızı Ver"
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Türkiye genelinde birçok şubesi bulunan ve KFC ile Pizza Hut markalarının franchise işletmeciliğini üstlenen İş Gıda 7,7 milyar TL borç nedeniyle konkordato ilan etti.
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Evrensel'in haberine göre, şirket önünde toplanan işçiler konkordato ilanına ilişkin şu açıklamaları yaptı:
Sorunlarının haftalardır çözüme ulaşmadığını söyleyen işçiler, “Çoluk-çocuğumuzun geleceğini, yıllara dayanan emeğimizin değerini kimseye bırakmayacağımızı kamuoyuyla paylaşıyoruz” dedi.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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