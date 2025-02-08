Milyonlarca Emeklinin Gözü Bayram İkramiyesinde: Emekli Bayram İkramiyesi Ne Kadar Olacak? İşte Masadaki Rakam
Milyonlarca Emeklinin Gözü Bayram İkramiyesinde: Emekli Bayram İkramiyesi Ne Kadar Olacak? İşte Masadaki Rakam
SSK, Bağ-Kur ve memur emeklisinin yeni maaşı 2025 ile birlikte belli olmuştu. En düşük emekli maaşı 14 bin 469 TL olurken en düşük memur emekli aylığı 19 bin 617 lira oldu. Şimdiler de ise milyonlarca emekli gözünü bayram ikramiyesine çevirdi. Geçen sene emekliye 3 bin TL bayram ikramiyesi verilmişti. Milliyet'e konuşan ekonomist Muhammet Bayram, emeklinin bayram ikramiyesine dair tahminlerini paylaştı.
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Bu yıl Ramazan Bayramı 30 Mart’ta, Kurban Bayramı ise 6 Haziran’da kutlanacak. Milyonlarca emekli bayram ikramiyelerinin ne kadar olacağını merak ediyor.
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Geçen sene emekli bayram ikramiyesi 3 bin lira olarak belirlenmişti. Bu sene maaş zamlarından yüzü gülmeyen emekliler bunu telafi edecek bir ikramiye bekliyor.
Emekli Bayram İkramiyesi Ne Kadar Olacak?
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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