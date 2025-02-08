Milyonlarca Emeklinin Gözü Bayram İkramiyesinde: Emekli Bayram İkramiyesi Ne Kadar Olacak? İşte Masadaki Rakam

SSK, Bağ-Kur ve memur emeklisinin yeni maaşı 2025 ile birlikte belli olmuştu. En düşük emekli maaşı 14 bin 469 TL olurken en düşük memur emekli aylığı 19 bin 617 lira oldu. Şimdiler de ise milyonlarca emekli gözünü bayram ikramiyesine çevirdi. Geçen sene emekliye 3 bin TL bayram ikramiyesi verilmişti. Milliyet'e konuşan ekonomist Muhammet Bayram, emeklinin bayram ikramiyesine dair tahminlerini paylaştı.

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