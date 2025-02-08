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Milyonlarca Emeklinin Gözü Bayram İkramiyesinde: Emekli Bayram İkramiyesi Ne Kadar Olacak? İşte Masadaki Rakam

Milyonlarca Emeklinin Gözü Bayram İkramiyesinde: Emekli Bayram İkramiyesi Ne Kadar Olacak? İşte Masadaki Rakam

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
08.02.2025 - 10:49

SSK, Bağ-Kur ve memur emeklisinin yeni maaşı 2025 ile birlikte belli olmuştu. En düşük emekli maaşı 14 bin 469 TL olurken en düşük memur emekli aylığı 19 bin 617 lira oldu. Şimdiler de ise milyonlarca emekli gözünü bayram ikramiyesine çevirdi. Geçen sene emekliye 3 bin TL bayram ikramiyesi verilmişti. Milliyet'e konuşan ekonomist Muhammet Bayram, emeklinin bayram ikramiyesine dair tahminlerini paylaştı.

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Bu yıl Ramazan Bayramı 30 Mart’ta, Kurban Bayramı ise 6 Haziran’da kutlanacak. Milyonlarca emekli bayram ikramiyelerinin ne kadar olacağını merak ediyor.

Bu yıl Ramazan Bayramı 30 Mart’ta, Kurban Bayramı ise 6 Haziran’da kutlanacak. Milyonlarca emekli bayram ikramiyelerinin ne kadar olacağını merak ediyor.

Geçen sene emekli bayram ikramiyesi 3 bin lira olarak belirlenmişti. Bu sene maaş zamlarından yüzü gülmeyen emekliler bunu telafi edecek bir ikramiye bekliyor.

Geçen sene emekli bayram ikramiyesi 3 bin lira olarak belirlenmişti. Bu sene maaş zamlarından yüzü gülmeyen emekliler bunu telafi edecek bir ikramiye bekliyor.

Emekli Bayram İkramiyesi Ne Kadar Olacak?

Emekli Bayram İkramiyesi Ne Kadar Olacak?

Milliyet’e konuşan ekonomist Muhammet Bayram, bayram ikramiyesi ödemelerinin devam edeceğini belirtti. Bayram, ikramiyelerinin bu sene en az 4 bin 500-5 bin TL olacağını beklediğini ifade ederek geçen sene 2 bin liradan 3 bin liraya çıkarıldığını hatırlattı.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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