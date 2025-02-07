Türkiye’de de Satılan Fiji’ye Dava Açıldı: “İçinde Kanser ve Otizme Yol Açan Mikroplastikler Var” İddiası
Türkiye’de de Satılan Fiji’ye Dava Açıldı: “İçinde Kanser ve Otizme Yol Açan Mikroplastikler Var” İddiası
Kaynak: https://www.sozcu.com.tr/amp/unlu-su-...
Önde gelen su markası Fiji, sağlıkla ilgili ciddi endişelere yol açabilecek mikroplastikler içerdiği iddiasıyla hukuki bir mücadele ile karşı karşıya. Kanser ve otizm gibi durumları tetikleyebileceği öne sürülen bu mikroplastiklerin varlığı, markanın ürünlerinde bulunduğu iddia ediliyor. Fiji, kökeni Los Angeles olan ve Türkiye'deki raflarda da yerini alan bir marka. Hukuki süreçte, markanın reklam faaliyetlerinin de askıya alınması talep ediliyor.
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Plastik Kirliliği Kuruluşu, Fiji su markasına karşı şikayette bulundu.
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Kuruluş, laboratuvar testlerinden, markanın doğal şişelenmiş ürünlerinde hem mikroplastik hem de bisfenol-A bulunduğunu öne sürdü ve 31 Ocak 2025 tarihinde dava açtı.
Kuruluş, bu maddelerin kanser, doğurganlık sorunları, otizm, kardiyovasküler komplikasyonlar hatta ölüm de dahil olmak üzere çok sayıda sağlık sorununa neden olabileceğini iddia etti.
Fakat, Fiji suyunun mikroplastik ve BPA içerdiğine dair kamuya açık bir araştırma bulunmuyor. Fiji'nin marka sözcüsü ise iddiaların 'asılsız ve gülünç' olduğunu söyleyerek, karşı dava açacaklarını ifade etti.
Açılan davada maddi tazminat talep etmeyen kuruluş, Fiji markasının yanıltıcı reklamlarının durdurulmasını ve tedbir koyulmasını istedi.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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