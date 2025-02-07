Türkiye’de de Satılan Fiji’ye Dava Açıldı: “İçinde Kanser ve Otizme Yol Açan Mikroplastikler Var” İddiası

Önde gelen su markası Fiji, sağlıkla ilgili ciddi endişelere yol açabilecek mikroplastikler içerdiği iddiasıyla hukuki bir mücadele ile karşı karşıya. Kanser ve otizm gibi durumları tetikleyebileceği öne sürülen bu mikroplastiklerin varlığı, markanın ürünlerinde bulunduğu iddia ediliyor. Fiji, kökeni Los Angeles olan ve Türkiye'deki raflarda da yerini alan bir marka. Hukuki süreçte, markanın reklam faaliyetlerinin de askıya alınması talep ediliyor.