Sedat Peker Uzun Süreli Sessizliğini Devlet Bahçeli İçin Bozdu
Sedat Peker Uzun Süreli Sessizliğini Devlet Bahçeli İçin Bozdu
Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) yaşadığı bilinen, hakkında kırmızı bültenle yakalama kararı bulunan suç örgütü lideri Sedat Peker'den dikkat çeken bir hareket geldi.
Kalp kapakçığı değişimi ameliyatı olan Bahçeli için suskunluğunu bozan Sedat Peker, Bahçeli için yapılan geçmiş olsun paylaşımlarını X hesabından bir kez daha paylaştı.
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Hakkında yakalama kararı bulunan Sedat Peker’den aylar sonra ilk kez bir paylaşım geldi.
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Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) yaşadığı bilinen, hakkında kırmızı bültenle yakalama kararı bulunan suç örgütü lideri Sedat Peker'den dikkat çeken bir adım attı.
2021 yılında siyaset ve suç dünyasına yönelik her açıklamasıyla gündem olan Sedat Peker daha sonra sessizleşmişti.
Peker uzun süren suskunluğunu Bahçeli için bozdu. Sedat Peker bu defa Bahçeli için yapılan geçmiş olsun paylaşımlarını sosyal medya hesabından yeniden paylaşarak gündeme oturdu.
Sedat Peker'in kişisel hesabından, MHP lideri Bahçeli için yapılan geçmiş olsun dileklerini birçok defa yeniden paylaştığı görüldü.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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