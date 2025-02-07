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Altın Alacaklar Dikkat! Ekonomist Mahfi Eğilmez’den Çarpıcı Analiz

Altın Alacaklar Dikkat! Ekonomist Mahfi Eğilmez’den Çarpıcı Analiz

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
07.02.2025 - 18:07

Güvenli liman altın son birkaç yıldır savaşlar ve jeopolitik riskler nedeniyle dalgalı seyir izlese de talebini artırdı. Rekor seviyelere ulaşan altının yatırımcısı her zaman bulunurken “2025 yılında altının durumu ne olacak?” sorusunun yanıtı merak ediliyor. 

İktisatçı Prof. Dr. Mahfi Eğilmez, blogunda “Altının Geleceği” başlıklı bir yazı yayımladı. Prof. Dr. Eğilmez, altın yatırımcılarına önemli uyarılarda bulunarak altının durumunun ne olacağını yazdı.

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Yatırımcısına her daim kazandıran altın bu nedenle ‘güvenli liman’ olarak adlandırılıyor. Savaşlar, jeopolitik gerilimler, siyasi seçimler ne olursa olsun dalgalı seyir de izlese her zaman kazandıran bir yatırım aracı oldu.

Yatırımcısına her daim kazandıran altın bu nedenle ‘güvenli liman’ olarak adlandırılıyor. Savaşlar, jeopolitik gerilimler, siyasi seçimler ne olursa olsun dalgalı seyir de izlese her zaman kazandıran bir yatırım aracı oldu.

“2025 yılında altının durumu ne olacak?” sorusunun yanıtı merak ediliyor. İktisatçı Prof. Dr. Mahfi Eğilmez, blogunda altının geleceğine dair bir yazı kaleme aldı.

“2025 yılında altının durumu ne olacak?” sorusunun yanıtı merak ediliyor. İktisatçı Prof. Dr. Mahfi Eğilmez, blogunda altının geleceğine dair bir yazı kaleme aldı.

Kaynak

2025’te Altının Durumu Ne Olacak?

2025’te Altının Durumu Ne Olacak?

Altının 2024’te yüzde 66 değer kazandığını söyleyen Eğilmez, altın analistlerinin 2025 yılında ons altının fiyatının 3 bin dolar ve üzerinde olacağını tahmin ettiklerini hatırlattı. 

Eğilmez, “Bugün itibarıyla altının ons fiyatı 2.865 dolar dolayında olduğuna göre 3.000 dolara yükselmesi halinde altın, yatırımcısına yüzde 5’e yakın bir kazanç sağlayacak demektir” dedi.

“2025 yılında altın fiyatını etkileyecek önemli etkenlerden birisi de merkez bankalarının altın alımlarına devam edip etmeyeceği olacak.”

“2025 yılında altın fiyatını etkileyecek önemli etkenlerden birisi de merkez bankalarının altın alımlarına devam edip etmeyeceği olacak.”

Son haftalarda altın fiyatlarının rekor seviyelerine ulaşmasının nedeni olarak ABD Başkanı Donald Trump’ın Meksika, Kanada ve Çin’e gümrük vergisi getirmesini gösterdi. 

Öte yandan Eğilmez, “2025 yılında altın fiyatını etkileyecek önemli etkenlerden birisi de merkez bankalarının altın alımlarına devam edip etmeyeceği olacak” ifadelerini kullandı.

Türk altın yatırımcıları için doların değerinin son derece olduğunu söyleyen Eğilmez, yazısını şu sözlerle sonlandırdı:

Türk altın yatırımcıları için doların değerinin son derece olduğunu söyleyen Eğilmez, yazısını şu sözlerle sonlandırdı:

“Bugün itibarıyla 107,7 düzeyinde olan Dolar Endeksi (DXY) bize doların altı önemli para birimine karşı aşırı değerli olduğunu gösteriyor (100’ün üzeri aşırı değerlilik göstergesidir.)

Altın, Türk yatırımcılar açısından portföyde bulundurulması gereken bir yatırım aracı konumunda bulunuyor. Gelişmelere göre portföydeki oranı artırılabilir ya da azaltılabilir.”

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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