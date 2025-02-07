Altın Alacaklar Dikkat! Ekonomist Mahfi Eğilmez’den Çarpıcı Analiz
Altın Alacaklar Dikkat! Ekonomist Mahfi Eğilmez’den Çarpıcı Analiz
Güvenli liman altın son birkaç yıldır savaşlar ve jeopolitik riskler nedeniyle dalgalı seyir izlese de talebini artırdı. Rekor seviyelere ulaşan altının yatırımcısı her zaman bulunurken “2025 yılında altının durumu ne olacak?” sorusunun yanıtı merak ediliyor.
İktisatçı Prof. Dr. Mahfi Eğilmez, blogunda “Altının Geleceği” başlıklı bir yazı yayımladı. Prof. Dr. Eğilmez, altın yatırımcılarına önemli uyarılarda bulunarak altının durumunun ne olacağını yazdı.
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Yatırımcısına her daim kazandıran altın bu nedenle ‘güvenli liman’ olarak adlandırılıyor. Savaşlar, jeopolitik gerilimler, siyasi seçimler ne olursa olsun dalgalı seyir de izlese her zaman kazandıran bir yatırım aracı oldu.
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“2025 yılında altının durumu ne olacak?” sorusunun yanıtı merak ediliyor. İktisatçı Prof. Dr. Mahfi Eğilmez, blogunda altının geleceğine dair bir yazı kaleme aldı.
2025’te Altının Durumu Ne Olacak?
“2025 yılında altın fiyatını etkileyecek önemli etkenlerden birisi de merkez bankalarının altın alımlarına devam edip etmeyeceği olacak.”
Türk altın yatırımcıları için doların değerinin son derece olduğunu söyleyen Eğilmez, yazısını şu sözlerle sonlandırdı:
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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